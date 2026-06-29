Sáng 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng tham dự hội nghị về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Hội nghị hôm nay đánh dấu bước khởi đầu của quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch Thủ đô trong bối cảnh Hà Nội đã hội tụ đầy đủ những điều kiện để bước vào một chặng đường phát triển mới.

Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng chính trị cho sự phát triển của Thủ đô.

Luật Thủ đô năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo nền tảng pháp lý với những cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội. Thành phố đang quyết liệt triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sự hội tụ của tầm nhìn dài hạn, nền tảng thể chế mới và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Thành phố đã mở ra những điều kiện thuận lợi để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Hà Nội kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy; quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của Quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực.

Thành công của quá trình đó gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng; sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư; sự đồng thuận của Nhân dân và toàn xã hội.

Với tinh thần đó, Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hà Nội nhận thức rõ rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện. Niềm tin đó không được tạo nên bằng những cam kết chung chung, mà bằng năng lực thực thi của chính quyền, bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, bằng việc mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và bằng những dự án thành công trên thực tế.

Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định: Hà Nội xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đây cũng là giai đoạn Thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay.

Ngay trước hội nghị hôm nay, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, tạo bước chuyển căn bản trong phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, từng bước định hình mô hình đô thị hiện đại theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, các cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, các công trình phòng, chống ngập, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đang được triển khai quyết liệt, nhiều dự án đạt và vượt tiến độ, tạo động lực mở ra những không gian phát triển mới của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ tin tưởng khi các dự án hạ tầng chiến lược này được hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành một cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Thủ đô trong khu vực. "Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho Thủ đô", ông Thắng nói.

Tại hội nghị, Thành phố đã công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

"Những dự án và thỏa thuận hợp tác được công bố hôm nay bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội...", lãnh đạo thành phố chia sẻ.