Quy định mới về cấp đổi giấy phép lái xe từ 1/12: Những điều cần lưu ý

Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM,... xuất hiện cảnh người dân đổ xô đi đổi giấy phép lái xe từ bản giấy sang thẻ nhựa dù chưa có bất cứ văn bản quy định nào bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang thẻ nhựa (thẻ PET).

Tuy nhiên, Thông tư 63/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Người dân có thể không cần đến trực tiếp điểm đổi giấy phép lái xe để làm thủ tục mà có thể thực hiện trên cổng dịch vụ trực tuyến với nhiều ưu đãi.

Số lượng người dân đến làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe tăng tại nhiều địa phương.

Cụ thể, với quy định mới của Bộ Tài chính, từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025, mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến được giảm từ 135.000 đồng/lần xuống còn 115.000 đồng/lần.



Từ ngày 1/1/2026 trở đi, sẽ áp dụng mức thu lệ phí như cũ theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC là 135.000 đồng/lần.

Khi đổi giấy phép lái xe trực tuyến, người dân cần chuẩn bị: Tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản VNeID cấp độ 2, bản scan hai mặt giấy phép lái xe đang dùng hoặc căn cước công dân, giấy khám sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng thực khám sức khỏe điện tử (file PDF), file ảnh chụp chân dung nền xanh cỡ 3x4.

Các bước cấp đổi Giấy phép lái xe trực tuyến

Bước 1: Truy cập vào cổng DVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html.



Bước 2: Chọn Dịch vụ công trực tuyến và tìm kiếm từ khóa "đổi giấy phép lái xe".

Bước 3: Chọn đơn vị thực hiện, chọn tỉnh/thành phố, sở và ấn "đồng ý".

Bước 4: Khi giao diện chuyển sang cổng dịch vụ công đổi giấy phép lái xe đã chọn, ấn nút "nộp trực tuyến" rồi đăng nhập tài khoản.

Bước 5: Hoàn tất mọi thông tin được yêu cầu trên trang và ấn nút đăng ký.

Bước 6: Sau khi hồ sơ được xác nhận lịch hẹn, người dân sắp xếp theo đúng thời gian đã hẹn và mang căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu, đồng thời phải mang theo đầy đủ hồ sơ để thực hiện việc đổi giấy phép lái xe.

Phí cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng/lần. Thời gian giảm phí từ ngày 1/12/2023 đến ngày 31/12/2025.



Thông tư 63/2023/TT-BTC khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Có bắt buộc phải đổi bằng lái xe sang loại thẻ PET ngay không?

Kể từ đầu tháng 10/2023 đến nay, tại 2 địa điểm giải quyết thủ tục hành chính cấp, đổi giấy phép lái xe của Sở GTVT Hà Nội là số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ và số 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe các hạng từ vật liệu bìa sang vật liệu PET tăng đột biến.

Theo Sở GTVT Hà Nội, vì người dân nghe thông tin đề xuất đưa vào dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông yêu cầu bắt buộc người có giấy phép lái xe mô tô, ô tô bằng vật liệu bìa được cấp trước ngày 1/7/2012 phải đổi sang thẻ PET, từ đó, lo ngại thời gian tới nhu cầu đổi sẽ tăng cao gây khó khăn nên đã tranh thủ làm sớm.

Trong bản cập nhật mới nhất (lần 3) của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, Bộ Công an đã bổ sung điều khoản: "Giấy phép lái xe (GPLX) không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định".

GPLX được cấp trước ngày 1/7/2012 nếu hiện trạng còn mới, thông tin không bị mờ thì không cần thiết phải đổi ngay sang loại thẻ PET, vẫn có giá trị sử dụng

Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự thảo Luật, chưa được thông qua và có hiệu lực thi hành. Thêm vào đó, ngay trong dự thảo cũng nêu rõ là việc đổi GPLX được thực hiện "theo lộ trình", chứ không phải áp dụng ngay.

Tại các văn bản pháp luật hiện hành không có bất kỳ quy định nào bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET (thẻ nhựa).

Tuy nhiên, GPLX được cấp trước ngày 1/7/2012 thiếu dữ liệu về ngày tháng sinh nên không thể tích hợp được vào dữ liệu quốc gia về dân cư và các ứng dụng đi kèm, như tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID... Do đó, người dân có thể chủ động đi làm thủ tục cấp đổi sang mẫu mới, nhưng nên lựa chọn thời điểm phù hợp để tránh tình trạng đông đúc, quá tải.