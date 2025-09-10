"Quý bà trung niên" Trương Bá Chi lộ diện với mặt mộc: Da trắng phát sáng, gầy tới mức má hóp khiến netizen lo lắng

Xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều (Thượng Hải) mới đây, "nữ thần Hong Kong" Trương Bá Chi khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Không trang điểm, ăn mặc giản dị, nhưng làn da trắng mịn phát sáng cùng nhan sắc nổi bật của cô lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng, gương mặt gầy gò, đôi má hóp lại khiến nhiều người không khỏi lo ngại cho sức khỏe của nữ diễn viên 45 tuổi.

Mặt mộc vẫn tỏa sáng, "da trắng như phát sáng" ở tuổi 45

Theo loạt ảnh do netizen ghi lại, Trương Bá Chi xuất hiện với diện mạo đời thường, xách theo nhiều hành lý như một "người vận chuyển" bình thường. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngẩng đầu, cả không gian như lặng đi: Đó chính là nữ thần từng làm mưa làm gió Hong Kong thập niên 2000.

Dù không son phấn, làn da trắng sáng mịn màng như gương vẫn giúp Trương Bá Chi nổi bật giữa đám đông. Cư dân mạng bình luận rằng cô "tự mang theo đèn phản quang" bởi gương mặt gần như phát sáng. Nhan sắc ấy, dù qua thời gian, vẫn đủ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sinh năm 1980, Trương Bá Chi từng là gương mặt sáng giá nhất của làng giải trí Hong Kong. Với đôi mắt trong veo, ngũ quan thanh tú như được chạm khắc, cô được mệnh danh là "tường thành nhan sắc" mà ngay cả giới thẩm mỹ cũng khó lòng tái tạo.

Không chỉ đẹp, cô còn là một diễn viên tài năng. Những cảnh khóc trên màn ảnh của Trương Bá Chi từng khiến khán giả rơi nước mắt theo. Thập niên 2000, cô là minh chứng cho "nhan sắc và thực lực song hành", gặt hái thành công ở cả điện ảnh, truyền hình lẫn ca hát.

Sau ba lần làm mẹ, bước sang tuổi 45, nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng thon gọn và khí chất trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Tại một sự kiện hồi tháng 6, cô diện trang phục mang phong cách Tân Trung Hoa, nhan sắc được khen chẳng khác nào đàn em Song Tổ Nhi. Tháng 8 vừa qua, khi làm khách mời trong concert của ca sĩ Lâm Gia Khiêm, Trương Bá Chi lại gây thương nhớ với váy lưới mỏng manh, gương mặt rạng rỡ chẳng khác thiếu nữ đôi mươi.

Gầy đến mức má hóp, fan lo lắng "nữ thần quá ốm"

Dẫu vậy, hình ảnh mới nhất tại sân bay cũng khiến nhiều người bàn tán. Trương Bá Chi trông gầy đến mức vai nhỏ, gò má nhô cao, đôi má hóp hẳn vào trong. Ước chừng cô chỉ còn khoảng hơn 40kg.

Một số cư dân mạng khen ngợi: "45 tuổi mà còn giữ được diện mạo này, thật sự phi thường", "Đây là nhan sắc có sức mạnh vượt thời gian". Nhiều người cũng bồi hồi nhớ lại giai đoạn vàng son của điện ảnh Hong Kong, nơi Trương Bá Chi từng đại diện cho chuẩn mực sắc đẹp.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ sự lo lắng: "Nữ thần gầy quá rồi, mong cô chú ý sức khỏe", "Đẹp thì đẹp thật nhưng sức khỏe quan trọng hơn".

Có thể nói, sau những thăng trầm đời tư và hành trình làm mẹ đơn thân, Trương Bá Chi không còn là "ngọc nữ" chỉ gây thương nhớ nhờ gương mặt xinh đẹp. Ở cô toát ra sự chín chắn, bình thản, lạc quan – thứ khí chất mà tuổi tác không làm phai mờ, ngược lại còn khiến vẻ đẹp thêm phần cuốn hút.

Gầy thì gầy, nhưng Trương Bá Chi vẫn là "ngôi sao sáng nhất giữa đám đông". Làn da trắng mịn cùng thần thái tươi trẻ chính là minh chứng rằng, "nữ thần Hong Kong" vẫn đủ sức chinh phục ánh nhìn sau gần ba thập kỷ bước chân vào làng giải trí.