Mới đây, Hòa Minzy đã khoe gia tài "khủng" gồm hàng loạt những đôi giày cao gót với kích cỡ không tưởng khiến dân tình vừa cười bò, vừa khâm phục khả năng "đi cà kheo" của chủ hit Bắc Bling. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Gia tài của tôi chỉ có vậy … Các Hoa Hậu từ nay chỉ có cách gọi tôi bằng số điện thoại, chấm hết!"



Những đôi guốc cao chính là "gia tài" của Hòa Minzy.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người trầm trồ trước khả năng đi giày cao gót của Hòa Minzy. Do sở hữu chiều cao khiêm tốn, nữ ca sĩ thường phải kết thân với những đôi "cà kheo" để có chiều cao nổi bật hơn.

Dân mạng khen ngợi khả năng đi "cà kheo" của Hòa Minzy.

Trước đó, trong buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hoàn Minzy đã đăng tải bức ảnh "chạy nước rút" để kịp chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Chủ hit Bắc Bling hóm hỉnh cho biết nhờ "mới nhập ngũ" nên cô có thể lực tốt, đủ sức để chạy ra quảng trường.

Hòa Minzy "khoe thể lực" nhưng tâm điểm lại là đôi guốc trên tay Đức Phúc.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhiều nhất lại chính là đôi guốc trên tay Đức Phúc. Vốn được biết đến với chiều cao khiêm tốn, Hòa Minzy thường xuyên lựa chọn những đôi guốc cao “khó tin” để cải thiện vóc dáng. Không ít khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên và thán phục trước khả năng di chuyển trên những đôi guốc cao chót vót của nữ ca sĩ.

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025 diễn ra ở TP.HCM, Hoa hậu Thanh Thủy đã có dịp gặp gỡ ca sĩ Hòa Minzy.

Hòa Minzy đọ chiều cao với Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Lan Khuê và Hoa hậu Ý Nhi.

Sở hữu chiều cao 1m55 - khiêm tốn so với nhiều nữ nghệ sĩ trong showbiz - Hòa Minzy thường chọn những đôi giày cao chót vót mỗi khi xuất hiện trên sân khấu hay thảm đỏ để "ăn gian" vóc dáng. Dù hạn chế về chiều cao, nữ ca sĩ vẫn không ngần ngại tạo dáng cạnh các Hoa hậu, mang đến những khoảnh khắc vừa duyên dáng vừa hài hước, khiến khán giả thích thú.

Hòa Minzy đọ dáng với các người đẹp, dân tình thắc mắc không biết cô đang đứng hay ngồi.

Nếu nhiều người e ngại đứng cạnh các nàng hậu vì sợ lộ khuyết điểm chiều cao, thì Hòa Minzy lại biến vóc dáng nhỏ nhắn thành dấu ấn riêng. Nữ ca sĩ luôn xuất hiện với tinh thần thoải mái, tự tin tạo dáng bên cạnh các Hoa hậu và thậm chí còn “gây cười” với những biểu cảm nhí nhố đáng yêu.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, Hòa Minzy vẫn luôn tỏa sáng nhờ sự tự tin, năng lượng tích cực và phong cách duyên dáng. Chính sự thoải mái với vóc dáng của mình đã giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn riêng, trở thành minh chứng rằng thần thái và tài năng mới là “bí quyết” giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân showbiz.



