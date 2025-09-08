Trong khoảng thời gian gần đây, nàng "Tinh nữ lang" Trương Bá Chi nhận đươc vô số lời khen ngợi với vai trò người làm mẹ khi cả 3 cậu con trai của cô đều đạt được những thành tích đáng nể, xứng danh thần đồng. Không ít người cho rằng, cách giáo dục đậm chất kỷ luật, rèn luyện từ việc học hành đến lối cư xử, nếp sống của nữ diễn viên Vua Hài Kịch đã khiến các con nên người và tiến xa hơn bạn cùng trang lứa.

Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chấp nhận ra đi tay trắng để giành được quyền nuôi hai cậu con trai Lucas và Quintus. Khi đó, công chúng không mấy coi trọng Trương Bá chi, thậm chí còn nghi ngờ cô có bằng cấp thấp, sẽ không thể làm tấm gương tốt cho con cái. Tuy nhiên, Trương Bá Chi đã dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả.

Trang 163 cho biết, Trương Bá Chi luôn tự mình quán xuyến, chăm lo cho con từ những việc nhỏ nhất mà không cần tới người giúp việc, quan tâm đầy đủ về cả thể chất và tinh thần cho các con. Mỗi ngày, cô tự mình kèm con học tập, nghiêm khắc hạn chế thời gian dùng điện thoại, không để các con sa đà vào các trò chơi điện tử. Nhờ sự chăm sóc, giáo dục của Trương Bá Chi, Lucas và Quintus đều có thành tích học tập đáng nể, được đánh giá là thần đồng "danh xứng với thực".

Trong đó, cậu cả Lucas khiến cư dân mạng phải trầm trồ khi được tuyển thằng vào khoa Vật lý của đại học Cambridge (nước Anh). Được biết, xác suất trúng tuyển trên toàn cầu của khoa Vật lý trường đại học Cambridge chỉ có 15%, trong đó, tỉ lệ sinh viên châu Á chiếm chưa đến 20%.

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như vậy, Lucas có thể nhận được phiếu thuyển thẳng không chỉ nhờ tài năng trời cho xuất chúng mà còn vì cậu bé đã có nền tảng học vấn vững chắc và kinh nghiệm thực tế phong phú, từng đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Trang 163 cho biết, mô hình cánh tay robot do Lucas thiết kế từng giành được Huy chương vàng tại Cuộc thi Vật lý Quốc tế dành cho thanh thiếu niên và hiện đang được trưng bày trong Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Hong Kong.

Không chỉ vậy, năm 15 tuổi, Lucas đã học vượt lớp và được nhận vào trường Quốc tế Stamford (Singapore) và chỉ dùng 3 năm để hoàn thành chương trình học (5 năm). Điều đáng nói là điểm thi viết của quý tử nhà Trương Bá Chi đã vượt xa 97% thí sinh trên toàn thế giới. Có lẽ đây là lý do khiến Lucas được đại học Cambridge ưu ái đến vậy.

Lucas - quý tử đầu lòng của Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong có thành tích học tập cực khủng.

Con trai thứ hai Quintus thì thể hiện tài năng xuất chúng trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngay khi còn nhỏ xíu, cậu bé đã giành được nhiều cúp vàng trong các cuộc thi piano quốc tế, được coi là ngôi sao đang lên trong giới âm nhạc cổ điển. Giới truyền thông xứ Cảng cho biết, Quintus có sự đam mê và tận tâm cực kỳ đáng nể với bộ môn nghệ thuật này.

Hay như cậu út Marcus dù mới 6 tuổi cũng đã thể hiện tài năng ngôn ngữ nổi trội, có thể giao tiếp trôi chảy bằng 5 thứ tiếng, hoàn toàn xứng danh thần đồng.

Cậu út mới 6 tuổi đã là thiên tài ngôn ngữ.

Ba quý tử nhà Trương Bá Chi ai cũng có sở trường riêng và đều tỏa sáng trong những lĩnh vực khác nhau, khiến dân tình phải trầm trồ khen ngợi. Netizen nhất trí cho rằng, thành tích hiện tại của các con có một phần rất lớn là nhờ vào sự dốc lòng chăm sóc, dạy dỗ của Trương Bá Chi.

Trang 163 hé lộ, để bồi dưỡng niềm yêu thích học tập cho Lucas, Trương Bá Chi đã cải tạo gara trong nhà thành phòng thí nghiệm riêng cho quý tử với đầy đủ thiết bị và bảng tuần hoàn hóa học được treo ở vị trí bắt mắt trên tường. Cô sẵn sàng thức đến 4 giờ sáng để giúp con lắp ráp, điều chỉnh mô hình robot, cùng con học tập những tri thức mới.

Còn với Quintus, khi cậu bé mắc lỗi trong quá trình chơi đàn, Trương Bá Chi không hề trách mắng mà dùng điện thoại ghi âm lại, biên tập thành MV để con tự xem xét lại, phát hiện sai lầm và chủ động tiến bộ hơn.

Đặc biệt, Trương Bá Chi chưa từng bó buộc con phải dồn hết tâm trí vào việc học. Nữ diễn viên cho phép Lucas vừa theo đuổi đam mê vật lý lẫn chơi guitar, khuyến khích Quintus thử chơi piano trên các thiết bị điện tử thông minh. Sự giáo dục của nàng "Tinh nữ lang" không chỉ gói gọn trong trường lớp mà còn đến từ cuộc sống hằng ngày, từ sự dẫn dắt, bồi dưỡng con cái trong việc học tập, khám phá kiến thức mới.

Trương Bá Chi chú trọng bồi dưỡng niềm đam mê học tập cho con cái.

Hơn nữa, dù ly hôn với Tạ Đình Phong nhiều năm nhưng Trương Bá Chi chưa từng nói xấu chồng cũ trước mặt các con và cũng không gạt bỏ quyền lợi, trách nhiệm của người cha. Cô sẵn sàng cùng chung tay với Tạ Đình Phong trong việc dạy dỗ con cái.

Biết 2 con đam mê với việc học, Tạ Đình Phong sẵn sàng chi tiền mạnh tay để quý tử được thỏa sức nghiên cứu và phát triển tài năng. Không chỉ vậy, anh còn dùng các mối quan hệ để giúp 2 con liên hệ với các giáo sư, tiến sĩ có tiếng để được mở mang thêm tri thức. Trang 163 cho biết, cha con Tạ Đình Phong đã cùng chung tay phát triển thiết bị trượt tuyết thông minh và được cấp bằng sáng chế quốc tế hạng 3.

Trương Bá Chi sẵn sàng để cho Tạ Đình Phong tham gia vào việc dạy dỗ con cái.

Với 3 cậu con trai tài năng như vậy, Trương Bá Chi được phen nở mày nở mặt trước công chúng và được gia đình chồng cũ hết mực tôn trọng. Đồng thời, cô cũng được cư dân mạng xứ Trung coi như tấm gương mẫu mực cho các bậc phụ huynh về cách nuôi dạy con cái.

