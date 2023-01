'Quên' quan hệ tình dục nhiều năm, người phụ nữ 43 tuổi bị lãnh cảm

Gần 15 năm "quên" quan hệ tình dục

Mới đây, các y bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tiếp nhận và tư vấn cho một nữ bệnh nhân bị "lãnh cảm" do bỏ bê "chuyện ấy" lâu năm.

Bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết, đó là bệnh nhân là nữ (43 tuổi, trú tại Hà Nội). Theo đó, bệnh nhân đến viện thăm khám trong tình trạng hoang mang, lo lắng.

Bệnh nhân cho biết, đã lập gia đình năm 21 tuổi và có bé gái. Tuy nhiên, khi bệnh nhân 28 tuổi thì chồng bị tai nạn giao thông và qua đời. Từ đó, bệnh nhân ở vậy nuôi con và không quan hệ tình dục.

Khi con đã lớn, bệnh nhân quen và có cảm tình với một người đàn ông trẻ tuổi hơn mình. Sau nhiều lần, chị đã mở lòng trong chuyện tình dục trong tình trạng hồi hộp, căng thẳng và lo lắng.

Bệnh nhân chia sẻ: Khi mới vào "cuộc yêu" thì có cảm giác đau rát, một lúc sau cảm giác đau tăng lên và không thể chịu được. Sau đó, bệnh nhân phát hiện bị chảy máu âm đạo. Hôm sau, bệnh nhân kiểm tra và phát hiện xước ở thành ngoài âm đạo. Bệnh nhân xấu hổ không dám đối mặt với người đàn ông kia mà âm thầm chịu đựng.

Những ngày sau đó, bệnh nhân luôn căng thẳng, lo lắng. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh nhân đã đến Bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Khi có các dấu hiệu bị lãnh cảm, chị em cần đi khám để xác định nguyên nhân

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, tư vấn bác sĩ xác định, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do thời gian dài bệnh nhân không có quan hệ tình dục nên mất đàn hồi, các xoang chứa máu và các mô cương không được tối ưu.

Ngoài ra, bệnh nhân đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, suy giảm nội tiết khiến biểu mô niêm mạc âm đạo không còn khả năng giữ nước, các tuyến tiết chất nhờn suy giảm hoạt động, không thể bôi trơn để giúp "cuộc yêu" diễn ra thuận lợi.

Cuối cùng là vấn đề tâm lý, tình cảm nguội lạnh đã lâu, ít nhiều khi gặp tình yêu mới sẽ chưa lấy lại được kinh nghiệm như trước. Hơn nữa, sau khi gặp trục trặc chuyện tình dục lại càng làm tinh thần phiền muộn, lo lắng đến nỗi sợ hãi và không gặp lại bạn trai kia nữa. Do đó, bác sĩ Ngọc khuyên bệnh nhân cần làm là đi khám, kiểm tra phụ khoa, nội tiết, cơ quan sinh dục, điều trị nội tiết, điều trị các tổn thương cơ quan sinh dục nếu có.

Theo bác sĩ Ngọc, có rất nhiều trường hợp bị mắc chứng lãnh cảm nhưng vẫn không chịu chia sẻ hoặc tìm cách khắc phục. Dù vậy, vẫn quan hệ tình dục với người yêu hay chồng như một dạng trách nhiệm chứ không có cảm giác.

Phụ nữ bị lãnh cảm, cần xác định nguyên nhân

Theo các chuyên gia, lãnh cảm là hiện tượng người phụ nữ không có hứng thú với hành vi tình dục, một số trường hợp cảm thấy ghê sợ chuyện tình dục mặc dù đó là chồng hoặc người tình. Chứng lãnh cảm làm cho chị em "không hứng thú" tình dục và thường trong tình trạng chiều chồng cho đúng nghĩa vụ.

Khi lãnh cảm, phụ nữ thường có biểu hiện như trong quá trình nhiều lần sinh hoạt tình dục, trải qua kích thích bằng ve vuốt, khêu gợi, hôn hít, tiếp xúc cơ quan sinh dục... nữ giới vẫn không thấy hưng phấn, âm vật không sung huyết, âm đạo cũng không có "phản ứng" bài tiết dịch thì có thể nói là không có cảm giác tình dục hoặc cơ bản là mất đi ham muốn.

Về nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng có bệnh nhân bị lãnh cảm do bệnh lý, hoặc do tâm lý. Theo đó, đối với trường hợp bị lãnh cảm do bệnh lý, thường xảy ra ở những phụ nữ có khiếm khuyết ở cơ quan sinh dục như âm đạo hẹp hay quá ngắn, do âm vật bé hay có màng trinh dày; hoặc thiếu hụt nội tiết tố nữ như estrogen ở tuổi mãn kinh. Ngoài ra, cũng có thể do các bệnh phụ khoa, viêm đường tiết niệu, đái tháo đường, tăng huyết áp…

Tuy nhiên, có đến 90% phụ nữ bị lãnh cảm do tâm lý, thường gặp như những người có vấn đề mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, trong gia đình, những thay đổi trong đời sống như: Sinh con, thay đổi chỗ ở, gặp khó khăn trong cuộc sống, người phụ nữ chịu nhiều áp lực trong gia đình; những mặc cảm kéo dài, tự cho rằng mình có khiếm khuyết không thỏa mãn được chồng, mặc cảm bị cưỡng hiếp; Do thiếu hiểu biết kiến thức cơ bản trong tình dục, ảnh hưởng tôn giáo, những ký ức đáng buồn trong quan hệ tình dục; những tức giận, sợ hãi.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, dù nguyên nhân người phụ nữ bị lãnh cảm đến từ đâu thì việc quan trọng nhất là phải trao đổi với người chồng, người yêu của mình trước để cùng nhau tìm ra các phương hướng giải quyết phù hợp.



Trường hợp phụ nữ bị lãnh cảm do các vấn đề về tâm lý thì hãy chia sẻ với chồng (người yêu) hoặc những người bạn hoặc chuyên gia tâm lý để cùng tìm hướng giải quyết. Có thể khắc phục chứng lãnh cảm bằng các cách thay đổi thói quen quan hệ tình dục như: Tạo không gian lãng mạn, nói chuyện trước khi giao hoan, thay đổi tư thế quan hệ phù hợp, thực hiện các bước dạo đầu.

Nếu phụ nữ đang gặp phải những vấn đề về bệnh phụ khoa thì việc điều trị bệnh tại các cơ sở y tế uy tín cũng cần được lưu ý. Người bệnh tuyệt đối không nên ngại ngùng giấu bệnh, không đi khám chữa mà chỉ mua thuốc một cách tùy tiện về uống. Bệnh có thể không được chữa khỏi mà thậm chí còn phải hứng chịu các biến chứng do bệnh gây ra hoặc tác dụng phụ do thuốc, bác sĩ Minh chia sẻ.