Quên Loan Niệm đi, Diệp Tín Chi của Không thể thay thế mới là kiểu sếp dân công sở ước mơ cả đời

Có một kiểu nhân vật bước ra từ phim khiến người xem không chỉ muốn theo dõi chuyện tình cảm hay sự nghiệp của họ, mà còn âm thầm nghĩ: “Giá mà ngoài đời mình cũng có một người sếp như vậy”. Diệp Tín Chi của Không thể thay thế là một nhân vật như thế. Nếu Loan Niệm của Đầu xuân tươi sáng từng khiến khán giả mê mẩn bởi hình tượng tổng tài quyết đoán, lạnh lùng và đầy sức hút, thì Diệp Tín Chi lại chạm vào một nhu cầu rất khác của dân công sở: Có một người sếp thực sự biết dẫn dắt, biết nhìn thấy năng lực của nhân viên và quan trọng nhất là không để cấp dưới phải một mình xoay xở trước những vấn đề mà đáng lẽ người lãnh đạo phải đứng ra giải quyết.

Sếp giỏi chưa chắc đã là sếp tốt, Diệp Tín Chi lại có cả hai

Đi làm nhiều năm, người ta mới nhận ra một điều khá phũ phàng: Không phải cứ sếp giỏi là nhân viên sẽ muốn làm việc lâu dài với họ. Một người có năng lực chuyên môn cao nhưng thường xuyên áp đặt, thích kiểm soát từng chi tiết, không lắng nghe cấp dưới hoặc chỉ biết đòi hỏi kết quả có thể khiến một tập thể nhanh chóng kiệt sức.

Diệp Tín Chi hấp dẫn ở chỗ anh không xây dựng quyền lực bằng cách khiến nhân viên sợ mình. Anh có vị trí, có năng lực và có tiếng nói, nhưng cách anh đối xử với cấp dưới lại tạo cảm giác của một người lãnh đạo biết mình đang làm gì. Khi nhân viên gặp vấn đề, điều họ cần không phải một bài giảng đạo lý về trách nhiệm, mà là một người có thể cùng họ tìm cách giải quyết.

Đó chính là điểm khiến hình tượng Diệp Tín Chi trở nên đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh công sở. Anh không biến việc “quản lý nhân viên” thành việc liên tục soi lỗi cấp dưới. Một người sếp tốt không phải người lúc nào cũng nói “Tôi đã bảo rồi”, mà là người có thể nói “Để tôi xử lý cùng em” vào đúng thời điểm nhân viên đang cần nhất.

Kiểu sếp mà nhân viên muốn gặp khi công việc gặp biến cố

Dân công sở có lẽ hiểu cảm giác này hơn ai hết. Bình thường, một người sếp tốt đã đáng quý, nhưng khi có chuyện xảy ra, sự khác biệt giữa một người quản lý bình thường và một người lãnh đạo thực sự mới bộc lộ.

Có những người sếp khi mọi chuyện thuận lợi thì nhận công rất nhanh, nhưng đến lúc xảy ra vấn đề lại lập tức tìm người chịu trách nhiệm. Cũng có những người ngược lại: Khi thành công, họ để nhân viên được ghi nhận; khi thất bại, họ đứng ra nhận phần trách nhiệm thuộc về mình.

Diệp Tín Chi thuộc kiểu thứ hai mà rất nhiều nhân viên mong muốn được gặp trong sự nghiệp.

Điều đáng nói là sự hỗ trợ của anh không mang cảm giác “ban ơn”. Đây không phải kiểu sếp thỉnh thoảng giúp cấp dưới một việc rồi xem đó như một đặc ân. Cách anh support nhân viên xuất phát từ tư duy của một người lãnh đạo hiểu rằng muốn đội ngũ mạnh thì phải để từng cá nhân trong đội ngũ có cơ hội phát triển.

Một người sếp thực sự giỏi không chỉ hỏi: “Việc này làm xong chưa?”, mà còn phải nhìn thấy câu hỏi phía sau: “Nhân viên của mình có đủ nguồn lực để làm tốt việc này chưa?”.

Diệp Tín Chi khiến người ta có cảm giác anh hiểu được điều đó.

Một trong những điều dân công sở sợ nhất là gặp phải kiểu cấp trên thích kiểm soát mọi thứ. Việc lớn cũng hỏi, việc nhỏ cũng can thiệp, nhân viên làm đúng ý thì xem như đương nhiên, làm khác ý một chút lập tức bị đánh giá là thiếu năng lực.

Làm việc dưới một người như vậy rất khó trưởng thành, bởi nhân viên cuối cùng chỉ học được cách “làm đúng ý sếp”, thay vì học cách tự đưa ra quyết định.

Diệp Tín Chi lại mang đến một hình ảnh khác. Anh có khả năng nhìn thấy điểm mạnh của người khác và biết trao cho họ không gian để thể hiện. Đây mới là một trong những năng lực quan trọng nhất của người lãnh đạo.

Bởi suy cho cùng, sếp giỏi không phải người lúc nào cũng phải xuất hiện trong mọi công việc. Sếp giỏi là người khiến nhân viên đủ tự tin để tự mình giải quyết công việc ngay cả khi không có sếp đứng bên cạnh. Đó cũng là lý do một nhân viên có thể phục một người sếp hơn cả mức “nể”. Họ cảm thấy mình được tin tưởng.

Nhân viên không cần một người sếp lúc nào cũng dễ tính

Có một hiểu lầm khá phổ biến về “sếp tốt”: Sếp tốt nghĩa là phải hiền, phải dễ tính, nhân viên mắc lỗi cũng bỏ qua.

Không phải.

Một người sếp tốt hoàn toàn có thể nghiêm khắc, yêu cầu cao và đặt ra những tiêu chuẩn rất rõ ràng. Vấn đề nằm ở chỗ họ nghiêm khắc với công việc hay dùng quyền lực để làm khó con người.

Diệp Tín Chi hấp dẫn ở sự cân bằng đó. Anh không cần phải trở thành một người sếp dễ dãi để khiến nhân viên yêu quý. Thứ tạo nên sức hút của nhân vật là cảm giác công bằng và đáng tin cậy. Nếu nhân viên làm chưa tốt, họ có thể bị nhắc nhở. Nhưng sau lời nhắc nhở vẫn là hướng dẫn, cơ hội sửa sai và sự hỗ trợ cần thiết. Đó là khác biệt rất lớn giữa “quản lý” và “lãnh đạo”.

Một người quản lý có thể khiến nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Một người lãnh đạo giỏi có thể khiến nhân viên muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Sau vài năm đi làm, người ta thường không còn mơ về một ông sếp “siêu giàu”, “siêu quyền lực” hay lúc nào cũng xuất hiện để giải cứu nhân viên như phim nữa. Những điều thực tế hơn lại trở thành thứ đáng giá nhất.

Đó là một người sếp biết giao việc rõ ràng.

Biết lắng nghe. Biết ghi nhận. Không tranh công với nhân viên. Không đẩy trách nhiệm xuống cấp dưới khi có vấn đề. Biết bảo vệ nhân viên trước những áp lực không cần thiết. Biết góp ý khi nhân viên làm sai nhưng không khiến họ cảm thấy mình vô dụng.

Và quan trọng nhất, là người có thể nói: “Tôi tin em làm được”.

Diệp Tín Chi hội tụ khá nhiều yếu tố ấy, vì thế sức hút của nhân vật không chỉ nằm ở việc anh là một người đàn ông có năng lực. Anh đại diện cho một thứ mà rất nhiều người trưởng thành đang đi làm thực sự khao khát: Được làm việc trong một môi trường mà cấp trên nhìn thấy giá trị của mình.

Có một người sếp như Diệp Tín Chi, có lẽ nhân viên chẳng vội nghỉ việc

Điều thú vị là một người sếp tốt đôi khi có sức ảnh hưởng đến quyết định ở lại của nhân viên còn lớn hơn cả một vài phần trăm tăng lương. Bởi tiền có thể khiến một người bước vào công ty, nhưng cảm giác được tôn trọng mới là thứ khiến họ muốn ở lại lâu dài.

Khi nhân viên biết rằng phía sau mình có một người sếp sẵn sàng hỗ trợ khi cần, công việc tự nhiên cũng trở nên khác. Họ dám thử, dám nhận trách nhiệm, dám đề xuất ý tưởng và thậm chí dám mắc lỗi để học cách làm tốt hơn.

Đó là thứ mà một môi trường công sở lành mạnh nên tạo ra.

Vì vậy, nếu phải chọn giữa một người sếp chỉ khiến mình “nể” và một người sếp khiến mình vừa nể vừa muốn cố gắng hơn, có lẽ phần lớn dân công sở sẽ chọn vế sau.

Diệp Tín Chi chính là kiểu nhân vật như vậy.

Quên chuyện một người sếp phải đẹp trai, giàu có hay lạnh lùng như tổng tài đi. Với dân công sở đã trải qua đủ loại drama nơi làm việc, một người sếp biết dùng người, biết bảo vệ cấp dưới, biết trao cơ hội và thực sự support nhân viên mới là “chân ái” đúng nghĩa.

Và đó cũng là lý do Diệp Tín Chi của Không thể thay thế dễ khiến người ta bật ra một câu rất thật: Giá mà sếp ngoài đời cũng được một nửa như anh ấy thì tốt biết mấy.