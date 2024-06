Quen để laptop lên đùi khi làm việc, chàng trai suy giảm tinh trùng

Phòng tránh nguy cơ vô sinh do sử dụng laptop

Bác sĩ Duy khuyến cáo để giảm thiểu nguy cơ vô sinh do sử dụng laptop, người dùng cần chú ý một số biện pháp sau: Sử dụng bàn kê hoặc giá đỡ laptop để giữ thiết bị ở một vị trí an toàn, tránh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể; hạn chế thời gian sử dụng laptop trên đùi bằng cách sử dụng laptop trên bàn hoặc bề mặt phẳng để tránh tiếp xúc nhiệt độ cao với cơ thể; giữ khoảng cách an toàn, đặt laptop cách xa cơ thể ít nhất 20-30 cm để giảm thiểu tiếp xúc với sóng điện từ; điều chỉnh tư thế ngồi, ngồi thẳng lưng, giữ đúng tư thế để tránh gây áp lực lên cơ quan sinh dục và cải thiện lưu thông máu; nghỉ ngơi thường xuyên sau mỗi 30-60 phút sử dụng laptop để giảm căng thẳng và mệt mỏi.