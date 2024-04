Bộ phim Hàn Quốc Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) hiện đang gây ra cơn sốt không chỉ tại các quốc gia châu Á, mà ngay cả khán giả, truyền thông Âu - Mỹ cũng dành sự quan tâm vô cùng lớn cho tác phẩm này. Khai thác những motif tưởng chừng quen thuộc như drama giới tài phiệt, tình yêu bất chấp rào cản địa vị, bệnh hiểm nghèo,... nhưng Queen of Tears không hề mang tới cảm giác cũ kỹ. Trái lại, nó là một tổng thể đột phá đầy mới mẻ, mang đến những câu chuyện phá vỡ các quy ước cũ đã ăn sâu vào tiềm thức của những khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn mấy mươi năm qua.

Một mở đầu quen thuộc bằng sự lãng mạn đến phi lý

Queen of Tears mở đầu với một bức tranh quen thuộc, về chuyện tình của những nam nữ chính xinh đẹp và hoàn hảo đến mức phi lý. Đó là câu chuyện của Hyun Woo (Kim Soo Hyun) - một nhân viên văn phòng tưởng chừng bình thường nhưng lại hoàn hảo về mọi khía cạnh. Anh phải lòng Hae In (Kim Ji Won), một cô thực tập sinh mới đến công ty làm việc. Cô ấy xinh đẹp, tự tin, diện toàn đồ hiệu nhưng trong mắt một người không mấy sành điệu như Hyun Woo, trang phục của cô trông rất bình thường, thậm chí còn giống... đồ mà bà ngoại anh hay mặc.

Chuyện tình yêu nảy nở một cách rất vô tình, khi Hyun Woo cảm thấy mình cần quan tâm, bảo vệ cô gái trông rất vụng về và có thể mất việc bất cứ lúc nào này. Anh chẳng hỏi han bất cứ điều gì về cô mà tự động thề sẽ bảo vệ Hae In. Hành động có phần kiểm soát đầy “gia trưởng” nhưng trong mắt nhiều khán giả mê phim truyền hình Hàn thì nó trông mới thật là lãng mạn làm sao! Thời điểm thân phận tài phiệt đời thứ ba của Hae In được tiết lộ, rằng Hae In thực chất chính là sếp của Hyun Woo, ngay lập tức Hyun Woo bị đưa vào một thế giới lý tưởng với sự giàu có, xa hoa. Họ kết hôn, có một đám cưới cổ tích với tuần trăng mật ở Đức, có những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh chiều tà lãng mạn của một vùng đất giàu có mà Hyun Woo trước đó chưa từng đặt chân tới. Đây vẫn là câu chuyện tình yêu vô cùng điển hình của phim truyền hình Hàn nói chung, một câu chuyện lãng mạn đến độ phi thực tế giữa các nhân vật xinh đẹp tới ngỡ ngàng.

Nhưng bạn mong chờ gì ở chuyện tình lãng mạn này?

Phải cho đến khi chúng ta cùng Baek Hyun Woo tiến tới mốc thời gian 3 năm sau, khi anh trải qua cuộc sống như ở chốn địa ngục, bầu không khí nhạt nhẽo và cũ rích của thể loại phim lãng mạn xứ Hàn mới thực sự biến mất. Hiện thực dội cho Hyun Woo một gáo nước lạnh nhưng lại mang đến sự tươi mát cho người xem. Cảnh tượng Hyun Woo nhiệt tình khóc lóc, mếu máo kể về việc anh ghét vợ đến mức nào khiến khán giả bật cười. Cuộc sống vốn đang tự do nay bị giới hạn mọi thứ chỉ vì Hyun Woo trở thành “người giàu”. Chuyện tình trong mơ nay cũng chính thức tan vỡ, họ ngủ riêng, ngồi ăn xa nhau và cuối cùng là sống những cuộc đời riêng biệt, có giao tiếp cũng chỉ vì công việc hoặc là những trận cãi vã.

Queen of Tears phải mất rất nhiều công sức để khắc họa hình ảnh Hae In, một người phụ nữ không biết sợ ai, không bao giờ làm điều mà cô không muốn, nghiện công việc và vô cùng kiên định với mục tiêu đề ra. Hyun Woo - người đàn ông luôn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, đang bị mắc kẹt trong đống tàn tích không tình yêu. Anh đã phá tan ảo mộng của tất cả những người mong đợi một câu chuyện tình yêu lý tưởng như mọi bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác. Và như chúng ta đã thấy, chuyện tình Hae In - Hyun Woo là hậu quả của một mối quan hệ lãng mạn phi thực tế. Kiểu mối quan hệ này đã xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh Hàn nhưng lần này, nó đã bị phủ nhận một cách sạch sẽ. Biên kịch Park Ji Eun đã làm nên một câu chuyện rất mới, phá vỡ những quy ước cũ mèm mà khán giả đã thuộc lòng.

Hyun Woo đã chịu đựng quá đủ, anh hạ quyết tâm đưa đơn ly hôn, bất chấp việc bản thân có thể bị “xử tử” vì phản bội gia đình tài phiệt. Nhưng đơn chưa kịp đưa thì Hae In lại tiết lộ cô bị một dạng u não hiếm gặp, chỉ còn sống được ba tháng. Bạn mong chờ một màn khóc lóc bi thương như thời “phim Hàn máu trắng” hay pha hắc hóa chiếm gia tài đáng sợ từ Hyun Woo ư? Không! Nam chính của chúng ta lại đang cố để nhịn cười, ngủ ngon lành, ghé sát mặt xem vợ còn thở không, biểu cảm ngô nghê như một đứa trẻ. Và rồi anh quyết định cắn răng chịu đựng tiếp cuộc sống địa ngục này, đợi đến ngày vợ chết để được tự do mà không phải kiện tụng ly hôn phức tạp. Hyun Woo bắt đầu đánh lừa vợ mình rằng anh yêu cô ấy, đồng thời tìm cách lấp liếm để gia đình anh không làm lộ chuyện ly hôn với Hae In. Đôi khi, câu chuyện diễn ra giống như một trò hề, rất buồn cười dù tình tiết không hề đáng cười.

Khi chúng ta nhận ra Hyun Woo không hoàn toàn là nạn nhân của “sự giàu có” cũng là lúc sự hài hước cũng dần dần tan biến. Hae In hóa ra không hề đáng ghét như gia đình cô. Cô cũng không khắc kỷ đối mặt với cái chết của chính mình như vẻ ngoài mà cô đang cố thể hiện. Vẻ mặt dũng cảm chỉ là vỏ bọc mà cô dựng lên để đối phó với những người đã “bạo hành” tinh thần và bỏ bê cô suốt bao năm. Đó có thể là chính gia đình cô, đối thủ cạnh tranh hay thậm chí là người chồng mà cô từng không còn dám nương nhờ. Hae In vẫn luôn đợi Hyun Woo nên khi sự giả dối của Hyun Woo bắt đầu, cô đã trở lại với đúng bản chất vốn có của mình - một người phụ nữ dễ bị tổn thương và vô cùng cô đơn. Khi khao khát được yêu thương của Hae In trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cô tin rằng cuối cùng mình cũng nhận được tình yêu, chí ít là từ Hyun Woo. Thế rồi bi kịch lại được đẩy lên tới đỉnh điểm, khi sai lầm của Hyun Woo bị bại lộ. Hae In không còn đủ bình tâm và mạnh mẽ để lắng nghe hay thấu hiểu, cô chỉ biết Hyun Woo đã muốn ly dị và từng mong mình sẽ chết. Sợi dây níu kéo cô với cuộc đời đột nhiên đứt đoạn và Hyun Woo quyết định nối lại nó bằng sự thù hận. Anh muốn Hae In thù hận mình và dùng sự thù hận đó để sống.

Tưởng đâu sau khi tình yêu một lần nữa tan vỡ vì sự lừa dối sẽ là những khoảnh khắc đối chính thù hằn nhau chết đi sống lại. Nhưng Queen of Tears không để cho Hyun Woo - Hae In có thời gian lo chuyện lứa đôi, khi lập tức đẩy họ vào cuộc chiến khốc liệt nhất. Đây là lúc họ dù không còn sợi dây ràng buộc nào nhưng vẫn cùng chiến đấu để bảo vệ tập đoàn. Vì theo Hyun Woo thì ở cạnh nhau chưa chắc đã hạnh phúc nhưng chí ít cũng bớt đi đau khổ. Sự xuất hiện của nhân vật phản diện - Yoon Eun Sung - trở thành một mảng màu biếm họa trong bức tranh gần đạt đến mức hoàn hảo của Queen of Tears. Anh bị buộc phải trở nên xấu xa đến mức khiến sự hiện diện của mình dường như chỉ nhằm mục đích làm cho hành vi đáng ghét của Hyun Woo trở nên dễ chấp nhận hơn. May mắn khi chí ít, biên kịch Queen of Tears đã không biến Eun Sung thành một kẻ tâm thần hoàn toàn.

Ở những diễn biến mới nhất, khoảnh khắc Hae In đứng ra vạch mặt Eun Sung trong buổi họp báo, khán giả một lần nữa phải vỗ tay tán thưởng biên kịch Park. Nếu theo như những bộ phim Hàn truyền thống, có lẽ ở phân cảnh này, Hae In sẽ giả vờ bị khuất phục rồi âm thầm tìm cách lật đổ Eun Sung sau. Nhưng không hề, quả nhiên tính cách Hae In vẫn nhất quán từ đầu đến cuối, cô luôn làm những điều mà không ai ngờ tới để bảo vệ những thứ mà cô trân trọng nhất, mà cụ thể ở đây là Hyun Woo. Chỉ một lời tuyên bố rất ngắn, Hae In khiến Eun Sung không thể lợi dụng điểm yếu của mình nữa cũng khẳng định luôn về mối quan hệ bền chặt giữa mình với chồng. Một cách dứt khoát và đầy bất ngờ mà ở đây, ngôn từ không còn đủ để diễn tả sự tuyệt vời của nhân vật nữa.

Queen of Tears là một bộ phim mới mẻ và đầy sự biến đổi, chí ít là so với những gì mà chúng ta mong đợi từ phim truyền hình Hàn Quốc nói chung. Phim mang tới những tình tiết khó đoán cũng như xây dựng thành công Hyun Woo - Hae In, những nam - nữ chính thật sự độc đáo. Cuối cùng, công thức thành công của Queen of Tears chính là ở việc biên kịch Park Ji Eun chẳng tuân theo bất cứ công thức sẵn có nào!

