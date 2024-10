Chung kết Miss Grand International 2024 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Ấn Độ. Trong khi đó, đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Võ Lê Quế Anh gây tiếc nuối khi trượt top 20.

Quế Anh cũng là người đẹp Việt đầu tiên ra về trắng tay ở Miss Grand International sau 8 năm. Kết quả của Hoa hậu sinh năm 2001 nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ fan sắc đẹp. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội bàn tán không ngớt, người cho rằng Quế Anh out-top nằm trong dự đoán bởi đại diện Việt Nam không để lại nhiều ấn tượng xuyên suốt cuộc thi. Bên cạnh đó, một bộ phận netizen còn gây bức xúc khi tấn công nàng hậu trên mạng xã hội.

Mới đây, Quế Anh đã có buổi livestream và bất ngờ đáp trả khi có netizen công kích. Quế Anh chia sẻ: "Không biết mọi người nói những điều đó để được cái gì nữa. Quế Anh đã cố gắng hết sức cho hành trình này rồi, cũng được staff yêu thương, các bạn thi chung rất quý nên không có gì để buồn và nuối tiếc. Kết quả thì cũng đã có rồi, mong mọi người tôn trọng tổ chức Miss Grand International và tôn trọng mình. Không phải ai cũng có hành trình ý nghĩa và được các bạn yêu thương như vậy".

Quế Anh lên tiếng sau khi bị netizen công kích hậu tay trắng ở Miss Grand International

Tối 26/10, trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng đã có chia sẻ xoay quanh kết quả của Quế Anh ở Miss Grand International 2024. Nam đạo diễn chia sẻ: "Năm nay mất chuỗi in-top thì thật sự rất buồn. Tuy nhiên chúng ta cũng nên thẳng thắn để đối diện và nhìn nhận rằng đôi khi trong một cuộc thi chúng ta đã cố gắng, nhưng cũng có rất nhiều những thí sinh cũng cố gắng không kém.

Bên cạnh những yêu tố về nhan sắc, sự phù hợp thì còn có sự may mắn nữa. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, chúng ta cũng đã in-top quá lâu rồi và chúng ta sẽ nhường lại cho những thí sinh máu chiến hơn và may mắn hơn. Tôi nghĩ đây cũng là động lực để có những kỳ Miss Grand Vietnam bùng nổ hơn và có những cô gái khác tiềm năng hơn và có thể thể hiện những yếu tố mà Miss Grand International cần". Phát biểu của vị đạo diễn gây tranh cãi trên mạng xã hội khi anh dùng chữ "nhường" để nói về thành tích của đại diện Việt Nam lần này.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ về kết quả của Quế Anh (Clip: 360 Xoay)

Chung kết Miss Grand International 2024 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Ấn Độ, người đẹp Rachel Gupta. Top 5 cuộc thi gồm các đại diện Philippines, Myanmar, Brazil, Ấn Độ, Pháp.

Quế Anh không đạt thành tích cao tại Miss Grand International 2024 khi trượt top 20. Người đẹp Việt Nam cũng không giành giải phụ tại cuộc thi năm nay. Việc Quế Anh không vào top 20 ở Miss Grand International 2024 khiến Việt Nam mất chuỗi lọt top 8 năm liên tiếp. Nhiều khán giả và người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối trước phần thể hiện của Quế Anh.

Quế Anh khiến nhiều người tiếc nuối vì không thể vào top sâu ở Miss Grand International

Trong suốt quá trình tham gia Miss Grand International 2024, Quế Anh cho thấy bản thân luôn nỗ lực và cố gắng khi liên tục lọt top các phần thi phụ. Trang phục "Khảm xà cừ" mà Quế Anh trình diễn lọt vào top 5 trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Trước đó, Quế Anh được gọi tên vào top 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn, lọt vào top 14 phần thi Grand Voice Awards, đồng thời có mặt trong top 16 hạng mục Country's Power of The Year.

Trong đêm bán kết, Quế Anh tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội. Cô nhận được nhiều phản hồi tích cực về kỹ năng trình diễn, thần thái tự tin và biết cách tạo điểm nhấn. Mặc dù vậy, trong suốt hành trình tại Miss Grand International 2024, Quế Anh cũng nhiều lần nhận chỉ trích khi có hành động kém duyên hay chưa lựa chọn trang phục phù hợp. Tuy nhiên, từ đêm bán kết, đại diện Việt Nam là một trong những thí sinh thể hiện ổn, vì vậy nhiều khán giả hy vọng người đẹp 23 tuổi sẽ lọt top 20.

Võ Lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2024 vào tháng 8/2024. Người đẹp sinh năm 2001, quê Quảng Nam, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Cô từng là Á khôi Đại học Huế 2020, vào top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022.