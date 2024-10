Sau gần 1 tháng diễn ra, đêm Chung kết của cuộc thi Miss Grand International 2024 đã được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 25/10. Người đẹp Rachel Gupta trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand International 2024. Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4 lần lượt thuộc về đại diện Philippines, Myanmar, Pháp, Brazil.

Đáng chú ý, mặc dù được khán giả đặt nhiều kỳ vọng nhưng Võ Lê Quế Anh - đại diện Việt Nam đã trượt Top 20 chung cuộc. Quế Anh cũng trượt cả giải bình chọn vào thẳng Top 10 Miss Grand International 2024. Việc cô trượt Top 20 khiến Việt Nam mất chuỗi lọt top 8 năm liên tiếp. Nhiều khán giả và người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối trước kết quả của Quế Anh.

Mới đây, cư dân mạng đã xôn xao trên các hội nhóm, lan truyền con số "khủng" để vote cho Quế Anh tại cuộc thi Hoa hậu này. Được biết đã có khoảng 9.000 tài khoản đã vote cho Quế Anh với mức phí vào khoảng 31 tỷ đồng. Kết quả cuối cùng, người đẹp Miss Grand Indonesia Nova Liana đã giành chiến thắng giải Miss Popular Vote.

Tại Miss Grand International, cuộc đua giành chiến thắng Miss Popular Vote để vào top 10 (tương ứng danh hiệu Á hậu 5) vẫn luôn luôn khốc liệt. Vào năm 2023, người đẹp Myanmar chi gần 1,3 triệu USD để chiến thắng giải thưởng này.

Hạng mục Miss Popular Vote được thực hiện qua hình thức bình chọn trực tuyến có trả phí. Mỗi lượt bình chọn cho thí sinh yêu thích, khán giả cần bỏ ra ít nhất 1 USD (tương đương khoảng 25 nghìn đồng). Thông tin này phần nào khiến khán giả nghi ngờ con số 31 tỷ liệu có xác thực hay không?

Giao dịch được thực hiện bằng cách nạp tiền vào tài khoản bình chọn thông qua liên kết thẻ tín dụng hoặc ghi nợ quốc tế. Điểm số sẽ được tích lũy cộng dồn cho thí sinh đến 20 giờ hôm 25/10. Các lượt bình chọn đã mua thành công sẽ không được hoàn trả dưới bất kì tình huống nào.

Tại Miss Grand International năm nay, Võ Lê Quế Anh có những thành tích khá khiêm tốn như Top 5 Trang phục dân tộc, Top 10 Best In Swimsuit, Top 14 phần thi Grand Voice Awards, Top 16 hạng mục Country's Power of The Year.

Trước đêm chung kết, trên trang cá nhân, Quế Anh chia sẻ: "Miss Grand International 2024 là một giấc mơ lớn mà Quế Anh may mắn được chạm tay và chinh phục. Quế Anh biết rằng bản thân chưa tốt, vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Thời gian tới mong khán giả cho Quế Anh thêm cơ hội trau dồi, hoàn thiện mình để có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ của một Miss Grand Vietnam. Quế Anh hứa sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự niềm tin và kỳ vọng của mọi người".