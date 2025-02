Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc, có một đối tượng đột nhập và nhà chị N.T.C. (45 tuổi, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin kẻ lạ đột nhập vào nhà, trốn dưới gầm giường, chích kim tiêm vào trẻ em là sai sự thật. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 21h tối 20/2, gia đình chị C. khóa cửa đi ngủ, riêng chị C. làm việc tại phòng ngủ của con. Đến khoảng 1h ngày 21/2, chị C. sang phòng khác ngủ.

Khoảng 2h ngày 21/2, con gái của chị C. bất ngờ hoảng sợ vì cảm thấy bị mũi kim tiêm chích vào người.

Lúc này, chị C. hô hoán khiến kẻ đột nhập vào nhà, trốn ở gầm giường bỏ chạy, nhảy qua hàng rào tẩu thoát.

Kiểm tra dưới gầm giường, chị C. phát hiện có một ống kim tiêm, bên trong chứa chất lỏng.

Ông Trần Quốc Lương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Đến chiều 21/2, qua xác minh, lực lượng Công an xác định, thông tin người lạ đột nhập vào nhà chị C., trốn dưới gầm giường và chích kim tiêm vào con gái chị C. là sai sự thật.

Vẫn theo ông Lương, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc để có biện pháp xử lý về việc đăng tải thông tin sai sự thật nói trên.