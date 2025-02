Công an Thanh Hóa bác thông tin nhóm người đi ô tô bắt cóc trẻ em ở Thanh Hoá

Công an xã Thạch Long (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) vừa đính chính thông tin cảnh báo xuất hiện nhóm người đi ô tô nghi bắt cóc trẻ em ở địa phương.

Theo công an xã Thạch Long, 19h15 ngày 18/02, trên trang Facebook của đơn vị này có đăng thông tin nội dung tuyên truyền phòng ngừa, cảnh báo người dân về thủ đoạn bắt cóc trẻ em, kèm hình ảnh một chiếc ô tô có dấu hiệu nghi vấn bắt cóc trẻ em được người dân phát hiện và trình báo.

Hình ảnh chiếc ô tô được Công an xã Thạch Long đăng kèm thông tin nội dung tuyên truyền phòng ngừa, cảnh báo người dân về thủ đoạn bắt cóc trẻ em.

Nguyên nhân xuất phát từ việc chiều 17/2, một bé gái trên địa bàn bị một nhóm người đi ô tô lôi kéo lên xe. Tuy nhiên, bé gái may mắn vùng ra được và bỏ chạy. Sau thời điểm xảy ra sự việc, do gia đình hoảng loạn nên ngày 18/2 mới đến trình báo cơ quan công an.

Tuy nhiên, sau khi đăng tải bài viết, Công an xã Thạch Long kiểm tra và xác định không có sự việc nhóm người đi xe ô tô bắt cóc trẻ em như báo cáo của công dân. Do đó, Công an xã Thạch Long đính chính lại nội dung thông tin trong bài đăng cảnh báo phòng ngừa của đơn vị này trước đó.

Đồng thời, đề nghị công dân không tuyên truyền, đăng bài về nội dung trên. Hiện Công an xã Thạch Long cũng thực hiện gỡ bỏ thông tin cảnh báo trước đó trên tài khoản Facebook của đơn vị.

Cách đây gần 10 ngày, Công an thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) cũng bác bỏ thông tin một học sinh lớp 4 (Trường Tiểu học và THCS Gio Việt) bị dàn cảnh để bắt cóc lúc tan học.

Theo cơ quan Công an, một tài khoản facebook trước đó đăng thông tin một học sinh tên Nguyễn Thị A. (trú thị trấn Cửa Việt - học sinh lớp 4 Trường Tiểu học và THCS Gio Việt) sau khi tan học ra cổng trường chờ phụ huynh đến đón thì có người điều khiển ô tô, trên xe có dán nhiều logo quảng cáo đến nói đón em này về. Tuy nhiên em học sinh không lên xe, người và ô tô sau đó rời đi.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an thị trấn Cửa Việt xác định ,nội dung em Nguyễn Thị A. đi học về và kể câu chuyện bắt cóc với mẹ cho vui nhưng người mẹ tưởng thật nên gọi điện cho chồng bên Hàn Quốc. Người chồng nghe không rõ nên nhờ bạn cũng đang ở Hàn Quốc đăng lên Facebook.