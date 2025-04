Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục thu hơn 20 tỷ đồng nhờ bán kẹo Kera?

Theo công bố, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất là hàng giả.

Theo xác minh, từ ngày 12/12/2024 đến 19/3/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường 135.325 hộp kẹp Kera, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Trước khi bị tố quảng cáo lố sản phẩm, kẹo Kera chủ yếu được Chị Em Rọt bán trực tiếp đến tay người dùng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok Shop, Facebook…thông qua hình thức livestream và qua website.

Được biết, trong các phiên livestream, mỗi hộp kẹo Kera được quảng cáo có 30 viên, giá dao động 150.000 - 165.000 đồng.

Như vậy ước tính sơ bộ với giá niêm yết khoảng 150.000 đồng/hộp, Công ty Chị Em Rọt đã thu hơn 20 tỷ đồng cho hơn 135 nghìn hộp kẹo được bán ra.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một phiên livestream bán kẹo Kera.

Trước đó, ngày 4/4, tại họp báo Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác công an quý I, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng liên quan Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và một số công ty, xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức mua 135.325 hộp kẹo Kera biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lê Thành Công (cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) về tội Lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hằng Du Mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1995, quê Cà Mau). Nữ TikToker này được cộng đồng trong nước biết đến thông qua các video ngắn chia sẻ về cuộc sống du mục, khám phá các vùng đất tại Trung Quốc. Trên mạng xã hội Facebook và Tiktok cá nhân, cô có nhiều triệu lượt người theo dõi.

Một trong những yếu tố giúp Hằng Du mục nổi bật trong ngành kinh doanh online chính là thương hiệu táo đỏ Tân Cương Hằng Du Mục. Đây là mặt hàng mà cô đã đưa lên sóng livestream và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Có những khoảnh khắc sản phẩm này "cháy hàng" chỉ trong một phút sau khi cô bắt đầu livestream.

Về thương hiệu cá nhân, Hằng Du Mục liên quan đến Công ty TNHH Hằng Du Mục Entertainment (TP.HCM).

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 6/2024, vốn điều lệ chỉ 50 triệu đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Tháng 11/2024, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và một số cá nhân khác đã góp vốn thành lập CTCP Tập đoàn Chị em rọt (Cer Group). Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 5 tỷ đồng. Hằng là cổ đông lớn nhất khi góp 1,25 tỷ đồng (25%),

Đến tháng 12/2024, công ty nâng vốn điều lệ gấp ba lần, từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.

Còn Quang Linh Vlogs tên là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997, quê Nghệ An. Năm 2016, khi mới 19 tuổi, anh sang Angola với hình thức xuất khẩu lao động. Quang Linh đã xây dựng kênh YouTube chia sẻ cuộc sống châu Phi với tên Quang Linh Vlogs - hiện đã có hơn 4,11 triệu người đăng ký và hơn 1,5 tỷ lượt xem.

Bên cạnh vai trò là một YouTuber, Phạm Quang Linh cũng được nhắc đến gắn liền với một loạt doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh ở những lĩnh vực khác nhau.

Ngoài việc góp vốn mở công ty chung với Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp mang thương hiệu cá nhân dù không trực tiếp tham gia điều hành kinh doanh.

Đầu tiên là Công ty TNHH Quang Linh Vlog Store (Hà Nội), thành lập tháng 7/2022 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

Cùng ngành nghề kinh doanh như công ty trên và được cho có liên quan đến Quang Linh Vlogs là Công ty TNHH Quang Linh Group (trụ sở tại quận Long Biên, TP Hà Nội). Công ty này được thành lập vào tháng 8/2022, với vốn điều lệ 3 tỷ đồng.

Năm 2022, Quang Linh Vlogs được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Pharco Việt Nam - đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu nước hoa của Pháp tại Việt Nam. Nhãn hàng nước hoa này có mặt tại Việt Nam vào cuối năm 2021, dưới sự điều hành của hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và các cộng sự.

Pharco Việt Nam được thành lập vào tháng 11/2021 với vốn điều lệ 4 tỷ đồng. Đến tháng 10/2022, công ty tăng vốn lên 8 tỷ đồng.