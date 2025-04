Quang Linh Vlogs: Từ người trẻ truyền cảm hứng sống đẹp đến kẻ phạm pháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Quang Linh Vlogs , Hằng Du Mục và 3 bị can khác do có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trước khi sụp đổ hình tượng vì scandal liên quan đến kẹo rau củ Kera và bị khởi tố, Quang Linh Vlogs có đông đảo người hâm mộ, tạo ra ảnh hưởng lớn tích cực trên mạng xã hội bằng những hoạt động thiện nguyện tại châu Phi, qua đó xây dựng hình ảnh một người trẻ nhiệt huyết và tận tâm vì cộng đồng.

Từ "người hùng châu Phi"...

Quang Linh Vlogs tên đầy đủ Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Trước khi nổi tiếng, anh từng có quãng thời gian dài khó khăn. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp THPT, anh đi xuất khẩu lao động ở Luanda - thủ đô của Angola, một quốc gia châu Phi, với công việc trong lĩnh vực xây dựng.

Quang Linh Vlogs vốn được yêu mến bởi hình ảnh dân dã, chất phác và các hoạt động vì cộng đồng.

Sau đó, anh chuyển hướng sản xuất đá lạnh bán cho ngư dân, người dân trong thành phố Luanda. Đến năm 2018, Quang Linh có một khoản vốn để kinh doanh quần áo, giày dép…

Cũng trong những ngày sống ở Angola, anh lập kênh Youtube "Quang Linh Vlogs - Cuộc sống châu Phi" với mục đích để ghi lại cuộc sống thường ngày, lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ, các video lập tức thu hút lượng lớn khán giả nhờ hình ảnh chân thực, giản dị và câu chuyện độc đáo.

Quang Linh hướng dẫn người dân châu Phi làm nông nghiệp để cải thiện cuộc sống.

Loạt video về cuộc sống ở châu Phi của Quang Linh nổi bật giữa các kênh kể chuyện cuộc sống của du học sinh, Việt kiều châu Âu, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản… Chỉ sau một năm, kênh của chàng trai trẻ đạt nút vàng Youtube.

Trong thời gian sinh sống tại Angola, Quang Linh thực hiện nhiều dự án giúp cải thiện đời sống người dân địa phương.

Quang Linh được yêu mến do có nhiều hoạt động từ thiện và giúp đỡ người dân Angola.

Ngoài sự hào hiệp giúp đỡ người dân bản địa, Quang Linh còn được khen là rất trọng tình nghĩa khi lo từ cái ăn, chỗ ở cho anh em làm việc cùng mình. Youtuber họ Phạm từng đầu tư 4,3 tỷ đồng để mua 14.000 ha đất, giống cây, thuê nhân công... làm trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại châu Phi. Anh dành nhiều tâm huyết cho trang trại, đưa cả máy cắt cỏ từ Việt Nam sang để dọn dẹp, canh tác nhanh hơn.

Quang Linh cũng hay tìm những mảnh đất cỡ vài trăm mét để mua hoặc tặng một phần cho nhân viên của mình, giúp họ an cư lạc nghiệp. Anh được yêu mến gọi vui là "đại gia bất động sản châu Phi".

Nhờ những đóng góp này, Quang Linh không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Angola mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với đồng bào, trong đợt miền Trung bị tàn phá bởi cơn bão Noru (bão số 4), anh và team châu Phi đã ủng hộ miền Trung nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Không những thế, YouTuber này còn cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên thực hiện “Dự án điểm trường”, xây trường học cho trẻ em nghèo để các em nhỏ vùng cao có môi trường học tập đúng nghĩa.

Tháng 10/2024, Quang Linh Vlogs trở thành người đại diện cho khối kiều bào Angola dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Anh được đại hội hiệp thương cử là Ủy viên Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Về dự đại hội, Quang Linh cho biết anh muốn góp sức để phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của đất nước. Anh nhắn nhủ các bạn thanh niên khi còn trẻ nên làm những việc gì mình cảm thấy tốt, lan tỏa được đến nhiều người.

Quang Linh Vlogs tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Nhờ những việc làm ý nghĩa, Quang Linh được ca ngợi là một tấm gương truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, lan tỏa những giá trị nhân văn, tấm lòng thiện nguyện, đặc biệt là lòng nhân ái để giúp đời, giúp người.

Thần tượng sụp đổ và bị bắt, bị khởi tố

Cuối năm 2023, Quang Linh quyết định về nước, hoạt động của anh trong nước tập trung vào kinh doanh, livestream bán hàng và hợp tác cùng nhiều TikToker.

Quang Linh thành lập các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), Công ty TNHH Quang Linh Vlogs Store, Công ty TNHH Quang Linh Group và Công ty cổ phần Pharco Việt Nam.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs mở công ty với tên “Chị em rọt”.

Các phiên bán hàng trực tuyến của anh có thời điểm hàng trăm nghìn người xem. Để thu hút người mua hàng, nam Youtuber liên tục pha trò như mặc đồ kỳ quặc, giả gái, diễn tiểu phẩm hài... Dân mạng bàn tán nhiều về sự thay đổi của Quang Linh, không ít người tỏ ý không thích, thậm chí cảm thấy khó chịu, hụt hẫng khi không còn thấy ở anh sự chân chất, dễ mến ngày trước.

Mặc dù vậy, phần đông khán giả vẫn yêu mến, ủng hộ Quang Linh vì những điều tốt đẹp anh đã làm cũng như ảnh hưởng tích cực của anh đối với cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Khán giả chỉ thất vọng và đồng loạt quay lưng với Youtuber này khi scandal về quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera nổ ra. Loại kẹo này được công ty của anh cho ra mắt vào cuối năm 2024. Sau đó, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tổ chức các buổi livestream quảng cáo. Phát ngôn của anh rằng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc" tại một phiên livestream bán hàng khiến nhiều người bất bình, cho là quảng cáo quá lố.

Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs livestream bán kẹo rau củ.

Ngày 4/3, một người tiêu dùng đăng tải video đã mang sản phẩm kẹo rau củ Kera đi kiểm nghiệm tại Viện Đo lường chất lượng Quốc gia; kết quả cho thấy, 30 viên kẹo (tương đương một hộp) chỉ có 0,51 gram chất xơ. Làn sóng chỉ trích, phê phán Quang Linh và Hoa hậu Thùy Tiên (người thường xuyên xuất hiện chung với team Chị Em Rọt để quảng bá sản phẩm) quảng cáo sai sự thật.

Ngay sau đó, Quang Linh Vlogs đăng bài xin lỗi trên trang Facebook, thừa nhận truyền tải thông tin chưa chính xác gây hiểu nhầm cho khách hàng nhưng phủ nhận chuyện cố tình quảng cáo lố về sản phẩm. Anh tiếp tục khẳng định sản phẩm này "dành cho người lười ăn rau, không ăn được rau, hoặc kén rau". Lời xin lỗi này lại vấp phải các luồng ý kiến tranh cãi gay gắt.

Ngày 14/3, đại diện của CER Group gồm Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để xin lỗi và làm rõ những thông tin liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ. Tại đây, Quang Linh thừa nhận "quảng cáo với thuật ngữ sai" và cho biết sẽ dừng livestream, trở lại châu Phi.

Quang Linh từng cúi đầu nhận lỗi tại họp báo.

Ngày 24/3, Thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP.HCM công bố kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm kẹo rau Kera và ban hành quyết định xử phạt 125 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em rọt.

Sau đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử ban hành 2 quyết định xử phạt Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi người 70 triệu đồng do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo. Họ bị xử phạt vì là chủ của phiên livestream (bán hàng trực tuyến).

Ngày 4/4, CER Group tiếp tục bị phạt 80 triệu đồng vì cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng và không thông báo về việc tài trợ cho người có ảnh hưởng trong hoạt động quảng cáo.

Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị em rọt xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk và khởi tố 5 bị can, trong đó có Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Cơ quan điều tra bắt tạm giam Quang Linh Vlogs.

Tối 4/4, trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành quyết định về việc thôi Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Phạm Quang Linh, người Việt Nam ở Angola.

Từ một người trẻ truyền cảm hứng sống đẹp, việc Quang Linh Vlogs bị bắt tạm giam khiến cho rất nhiều người thất vọng. Hình tượng một chàng trai hiền lành, hết mình vì cộng động và lan toả những yêu thương giờ đã tan theo mây khói, đúng như câu nói "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng".