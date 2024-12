Quang Hùng thể hiện 2 ca khúc được yêu mến tại Anh trai say Hi bao gồm Trói em lại và Catch me if you can. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng mang đến bản hit Thủy triều được khán giả nghe đi nghe lại thời gian qua.