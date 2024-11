Vừa qua, NSX Anh Trai Say Hi khiến cõi mạng dậy sóng khi công bố thành lập nhóm nam MOPIUS. Dù cho biết đây là dự án không nằm trong dự định của chương trình, nhưng với đội hình gồm 4 Anh Trai nổi bật nhất sau show vẫn khiến fan đứng ngồi không yên. Sản phẩm đầu tiên của MOPIUS sẽ được phát hành ngày 3/12, trước concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội. Những ngày này, các thành viên liên tục cập nhật content quảng bá cho nhóm nhạc.

Nhóm nhạc mới - MOPIUS

Tối 28/11, 4 thành viên gồm JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG đã lần lượt gửi lời nhắn gửi và bày tỏ cảm xúc với nhóm nhạc sắp ra mắt. Với tôn chỉ "đến đây để làm nhạc hay", 4 thành viên có cảm xúc khác nhau nhưng đều cùng một mong muốn sẽ tạo ra sản phẩm được khán giả yêu mến.

Lời nhắn của Quang Hùng MasterD

Đáng chú ý, Quang Hùng MasterD tiết lộ 1 điều mà khiến ai nấy đều "cười bò". Khi nói về MOPIUS, nam ca sĩ xứ Huế cho biết nhóm... như 1 cái chợ: "Đây là lần đầu tiên Hùng tham gia một nhóm nhạc, nói không hồi hộp là nói xạo. Nhưng may mắn là anh em trong nhóm rất thân thiết, nên Hùng cảm giác nhóm như 1 cái chợ - à nhầm cái lớp học, mà ai cũng tài năng cả. Hy vọng lần này cả nhóm sẽ làm nên thật nhiều điều mới lạ, đặc biệt và được mọi người yêu mến. 3/12 này ra mắt rồi hồi hộp lắm đó!! Nhớ ủng hộ tụi mình nha".

Quang Hùng MasterD ví MOPIUS như cái chợ, rồi là như lớp học, đủ để thấy nhóm nhạc này... ồn đến mức nào

Ví MOPIUS như cái chợ, rồi là như lớp học, đủ để thấy nhóm nhạc này... ồn đến mức nào. Quen thân từ Anh Trai Say Hi, tương tác giữa 4 Anh Trai không hề có khoảng cách. Điều này càng khiến người hâm mộ cảm thấy hứng thú, không biết khi 4 ngôi sao trẻ hot như JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG làm thành một nhóm thì sẽ cùng nhau hoạt động thế nào. Ai nấy đều ngóng chờ đến ngày được xem sản phẩm chính thức và thêm nhiều content hậu trường từ NSX.

Ai nấy đều ngóng chờ đến ngày được xem sản phẩm chính thức và thêm nhiều content hậu trường của MOPIUS từ NSX

Ngoài Quang Hùng MasterD, lời nhắn từ 3 mẩu còn lại cũng được fan thi nhau truyền tay:

Lời nhắn của JSOL

Lời nhắn của Dương Domic