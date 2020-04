"Hi Bye, Mama" tập cuối: Kim Tae Hee bật khóc khi nghe tiếng gọi "mẹ", quyết định lấy cái chết để cứu con gái

Hành trình 16 tập phim Hi Bye, Mama - Tạm biệt mẹ với sự góp mặt của "tường thành nhan sắc" Kim Tae Hee đã chính thức khép lại vào tối 19/4.

Trải qua bao nhiêu đớn đau, vui buồn xoay quanh cuộc hành trình trở về làm người trong vòng 49 ngày để gặp lại người thân, cuối cùng Yoo Ri (Kim Tae Hee) vẫn quyết định lựa chọn chết một lần nữa để con gái Seo Woo (Woo Jin) có được một cuộc sống hạnh phúc mà không phải khổ sở, nhìn thấy các hồn ma cứ bám víu bên mình. Ngoài ra, người chồng Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) cũng bớt được gánh nặng mà sống chung thủy bên cạnh vợ mới Min Jung (Go Bo Gyeol).

Yoo Ri cười mãn nguyện vì cuối cùng Kang Hwa cũng chấp nhận cho cô đi đầu thai.

Yoo Ri bật khóc vì cuối cùng cũng nghe được con gái Seo Woo gọi mình là mẹ.

Trở lại với những tình tiết chính diễn ra trong tập cuối của bộ phim, hóa ra nguyên nhân cho việc Yoo Ri sống trở lại đã được bà đồng Midongdeak lý giải chính là nhờ những lời ước nguyện của mẹ cô đã chạm đến trái tim của thần linh, tấm lòng người mẹ khi mất đi đứa con yêu dấu đã giúp Yoo Ri quay trở lại làm người trong vòng 49 ngày. Thế nên khi Yoo Ri nói ra việc sẽ đi đầu thai, mẹ cô dù rất đau đớn nhưng vẫn chấp nhận sự thật, vì vốn dĩ bà đã biết được điều này từ trước.

Yoo Ri nghẹn ngào khi biết được sự thật việc cô trở lại làm người là nhờ mẹ của mình.

Yoo Ri ôm mẹ lần cuối trước khi rời đi.

Cũng trong tập này, mâu thuẫn giữa Yoo Ri và Min Jung đã được giải quyết khi căn bệnh viêm ruột cấp tính của Seo Woo bất ngờ tái phát. Có mặt tại bệnh viện, cả hai đều thể hiện sự lo lắng dành cho đứa con gái của mình. Tại đây, Min Jung đã bày tỏ sẽ nhường lại Seo Woo và Kang Hwa, thế nhưng Yoo Ri đã từ chối vì cô đã quyết định rời đi. Chính sự chân thành của Yoo Ri đã hóa giải được mâu thuẫn trước đó mà cả hai vô tình tạo ra.

Mâu thuẫn giữa Min Jung và Yoo Ri đã được hóa giải.

Ngoài ra, trước khi đi đầu thai, Yoo Ri cũng đã thực hiện tất cả những ước nguyện mà các hồn ma trong nhà tang lễ nhờ cô trước đó. Tại đây, những hồn ma này đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng với Yoo Ri đi đầu thai vì tâm nguyện đã được hoàn thành.

Hi Bye, Mama đã chính thức khép lại sau 16 tập phim. When My Love Blooms - Khi tình yêu nở rộ của "chị đại" Lee Bo Young sẽ kế nhiệm khung giờ phát sóng cuối tuần 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.