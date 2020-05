"Quân vương bất diệt" tập 10: Bất lực vì người thân lần lượt bị giết, Lee Min Ho ôm hôn Kim Go Eun từ biệt trong nước mắt

Tập 10 The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt mở đầu với tình tiết căng thẳng cực độ liên quan tới cuộc chạm mặt giữa nghịch tặc Lee Lim (Lee Jung Jin) và Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho).

Vốn bày binh bố trận giữa phố chỉ để bắt sống Lee Rim nhưng Lee Gon không ngờ rằng thuộc hạ của ông ta quá đông và còn uy hiếp cả dân thường. Trong lúc hỗn loạn, Eun Seop (Do Hwan) đã xả thân đỡ phát súng cho Lee Gon trước nguy cơ bị ám sát. Thật may, tính mạng của Eun Seop vẫn an toàn, anh chàng đã thật sự làm tốt vai trò thay thế Jo Young khiến Lee Gon vô cùng biết ơn.

"Bản fake" Eun Seop lấy lưng che cho Lee Gon viên đạn từ kẻ địch.

Trừ khử Lee Gon bất thành, Lee Rim tiếp tục đi đến tìm Thượng nghị Lee Jong In để thanh toán món nợ phản bội năm xưa. Tại đây, tên nghịch tặc của Đại Hàn Đế Quốc đã giết Lee Jong In khiến Lee Gon không khỏi đau buồn vì lần lượt những người nuôi nấng anh đều chết dưới tay của nghịch tặc Lee Rim.

Lee Rim giết chết Thượng nghị Lee Jong In để thanh toán món nợ năm xưa.

Lee Gon đau lòng khi hay tin người thầy của mình đã bị nghịch tặc Lee Rim giết chết.

Cái chết của Thượng nghị Lee Jong In là vết dao khiến Lee Gon vô cùng đau đớn, anh lo sợ mối thù của mình sẽ làm cho người mà anh yêu quý cũng có thể bị mất mạng dưới tay của Lee Rim. Cuối cùng, chàng Hoàng đế cũng đã đi đến quyết định là gặp Tae Eul để nói lời từ biệt và thực hiện kế hoạch trả thù đầy chông gai của mình.



Tại đây, Lee Gon và Tae Eul cũng đã có với nhau một nụ hôn vô cùng ngào sau chuỗi ngày dài khiến khán giả phải chờ đợi vì thiếu chemistry của 2 nhân vật chính.

Tae Eul đau đớn khi phải tạm chia tay Lee Gon để anh toàn tâm, toàn ý thực hiện kế hoạch giết giặc.

Liệu rằng Lee Gon sẽ sớm quay trở lại gặp Tae Eul hay sẽ bại trận dưới tay của Lee Rim? Đón xem Quân vương bất diệt tiếp tục được phát sóng vào 20g00 (giờ Việt Nam) thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.