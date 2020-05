Cực phẩm chào hè 2020 và bí quyết thần thái đỉnh cao của “Quân Vương Bất Diệt” Lee Min Ho

Ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu cũng bị tác động không nhỏ khiến nhiều người dành phần lớn thời gian ở nhà thực hiện "giãn cách xã hội".

Mở đầu năm 2020, "chàng crush quốc dân" Lee Min Ho chính thức trở lại khuấy động màn ảnh nhỏ, thỏa mãn niềm mong chờ của đông đảo người hâm mộ đang "đói phim" trong quãng thời gian này.

Theo một khảo sát gần đây với câu hỏi "Ở nhà vững tâm, âm thầm si mê thần tượng! Nam diễn viên nào là người bạn sẵn lòng dành nhiều thời gian để "đắm đuối" nhất?"

Series "The King: Eternal Monarch" (Quân Vương Bất Diệt) của nam tài tử Lee Min Ho ghi nhận mức phản hồi vượt trội lên đến 50%, thậm chí trên cả mức dự đoán kỳ vọng, so với tác phẩm mới ra mắt gần đây của nam diễn viên Kim Soo-Hyun và các tác phẩm khác được ra mắt trong tháng 4/2020.

"The King: Eternal Monarch" hiện đang được phát sóng định kỳ trên Kênh Truyền hình Hàn Quốc SBS TV từ ngày 17/4, đồng thời phát trực tuyến liên tục trên nền tảng xem phim Netflix.

"The King: Eternal Monarch" được chắp bút bởi nhà biên kịch vàng của truyền hình Hàn Quốc Kim Eun Sook. Phim kể về hai thế giới, sự kiện khởi đầu khi một ác quỷ được giải phóng tới thế giới loài người, và Hoàng đế của Đại Hàn Đế Quốc – Lee Gon (do Lee Min Ho thủ vai) quyết tìm mọi cách nhằm ngăn chặn ác quỷ để bảo vệ bách tính và người thân của mình. Trong phim, Hoàng đế Lee Gon phải hợp tác và chiến đấu chống lại cái ác cùng nữ cảnh sát Jung Tae Eul (do Kim Go Eun thủ vai), từ đây họ cũng vô tình mở ra một thiên tình sử đầy lãng mạn, xúc động và không kém phần kịch tính

