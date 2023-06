Quận Tây Hồ thông tin về lan can đá ở Hồ Tây bị sập

Mới đây, dư luận xôn xao khi đoạn lan can đá khu vực 2 con rồng gốm bên Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị đổ sập. Các mảnh đã vỡ bắn khắp nơi, thậm chí còn văng cả lên mặt đường ven hồ.

Về vấn đề này, trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, sau khi nhận được thông tin, quận đã cử cán bộ đi xác minh.

Hình ảnh lan can đá khu vực hai con rồng bị đổ sập

Kết quả cho thấy, nguyên nhân đoạn lan can đá bị đổ sập là do người dân khi đi tập thể dục đã tựa, ngồi lên nhiều lần. Theo thời gian, lan can bị xuống cấp dẫn đến đổ vỡ. “Lan can bị sập là do người dân ngồi lên nhiều chứ không phải do bị phá hoại”, ông Khuyến nói.

Khu vực lan can đá bị đổ sập đã được quận Tây Hồ thay thế bằng các bồn hoa

Về giải pháp khắc phục, ông Khuyến cho biết, do lan can trong khu vực được xây dựng bằng đá nên đơn vị cần phải có thời gian để tìm loại đá tương đồng rồi mới có thể lắp lại. Trước mắt, UBND quận đã chỉ đạo cơ quan chức năng để tạm những bồn hoa tại khu vực lan can đá bị đổ sập để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngoài ra, UBND quận cũng đã đặt biển cảnh báo “Không dựa hoặc trèo qua lan can” để hạn chế nguy cơ lan can khu vực khác bị đổ.