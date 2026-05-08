Giữa khu Liễu Giai - nơi tập trung đông cộng đồng người Hàn sinh sống và làm việc tại Hà Nội, có một quán phở đang gây tò mò bởi menu "2 thế giới": một bên là phở Bắc truyền thống quen thuộc, một bên là loạt món biến tấu dành riêng cho khách Hàn với mức giá lên tới gần 200.000 đồng/bát.

Team Có Như Lời Đồn mục sở thị phở sườn cây độc lạ tại khu vực Liễu Giai

Nằm tại số 23 Liễu Giai, quán phở Tâm gây ấn tượng ngay với Có Như Lời Đồn ngay từ khi bước vào. Với mô hình bếp mở, thực khách có thể nhìn thấy các đầu bếp trực tiếp nấu nướng, chuẩn bị topping và bưng bê món ăn. Cảm giác đầu tiên của chúng mình là quán khá sạch sẽ, tươi mới và tạo được sự yên tâm.

Không gian quán rộng rãi hơn tưởng tượng rất nhiều, bàn ghế kê thoáng chứ không hề san sát ngột ngạt như nhiều quán phở truyền thống ở Hà Nội. Tone đèn vàng tạo cảm giác dễ chịu, điều hòa mát rượi nên dù ngồi ăn giữa mùa hè oi ả cũng thấy vô cùng thư thái. Đây có lẽ là một trong số ít quán phở tại Hà Nội mà khách du lịch nước ngoài bước vào sẽ lập tức có cảm giác thân thuộc, không hề thấy quá lạ lẫm hay khó thích nghi.

Menu chia thành “2 thế giới” rõ ràng

Điểm cộng rất lớn của quán là menu được in rõ ràng, có hình minh họa hấp dẫn và giá niêm yết trên tường nên khách lạ cũng rất dễ gọi món. Bát đũa, gia vị cũng được sắp xếp gọn gàng, có nắp đậy cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.

Một bên là các món phở Bắc truyền thống như tái chín, tái nạm, tái gầu, tái bắp, sốt vang với mức giá khoảng 55.000 đến 75.000 đồng. Mức giá này cũng tương đồng với nhiều quán phở ngon ở Hà Nội. Nước dùng theo kiểu thanh ngọt tự nhiên từ xương, không bị gắt vị mì chính, đúng kiểu phở Hà Nội nhiều người trót say mê.

Bên còn lại lại là “vũ trụ phở dành cho khách Hàn” đầy khiêu khích vị giác. Từ phở sườn cây thường 139.000 đồng, phở sườn cây đặc biệt 179.000 đồng, phở sườn Korea 189.000 đồng cho tới phở lòng bò giá 80.000 đến 120.000 đồng. Ngoài ra, phở Tâm còn có lẩu lòng bò với giá từ 269.000 đến 450.000 đồng/ nồi. Quán còn chuẩn bị hẳn menu tiếng Hàn, đủ thấy sự đầu tư tâm huyết để chiều lòng nhóm khách sống quanh khu vực Liễu Giai.

Nhắc tới menu kiểu Hàn thì khó bỏ qua món phở lòng bò. Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon mắt và chuẩn gu xứ kim chi với phần lòng bò đầy đặn cùng lớp ớt bột đỏ au phủ kín mặt bát nhìn cực kỳ kích thích.

Đi ăn phở nhưng được tham gia “mini game” cắt sườn bò

Trong lần ghé này, Team Có Như Lời Đồn chọn thử phở sườn cây thường giá 139.000 đồng. Quán lưu ý trước rằng món này sẽ lên chậm hơn bình thường vì phần sườn cần thêm thời gian xử lý. Nhìn chung tốc độ phục vụ ở mức trung bình, không quá nhanh nhưng cũng không phải chờ quá lâu. Trong lúc đợi, quán cũng mang thêm quẩy, chanh, ớt đầy đủ.

Khi tô phở được bưng ra, điều gây chú ý đầu tiên là phần hành phủ kín mặt bát cùng hơi nóng bốc nghi ngút. Về phần nhìn thì y hệt như ảnh minh hoạ trong thực đơn. Tô khá to, topping đầy đặn đúng kiểu suất ăn dành cho khách nước ngoài hoặc những người ăn khoẻ. Team Có Như Lời Đồn ăn từ khoảng 9h sáng mà tới tận 4h chiều vẫn còn thấy no.

Nước dùng vẫn giữ được vị thanh ngọt đặc trưng của phở Bắc, không quá béo hay đậm kiểu lẩu Hàn. Phần bò tươi và ngọt thịt, có cảm giác nguyên liệu được chọn khá kỹ.

Tuy nhiên, món này cũng có một “plot twist” nho nhỏ: sườn không được róc thịt sẵn. Quán sẽ đưa cho khách kéo và găng tay để tự xử lý ngay tại bàn.

Nghe thì tưởng đơn giản nhưng thực tế cắt sườn bò không dễ chút nào. Team Có Như Lời Đồn loay hoay một lúc khá lâu mới “giải quyết” xong phần thịt, vừa cắt vừa buồn cười vì cảm giác như đang tham gia một mini game ăn uống. Với những ai khéo tay thì chắc không thành vấn đề, còn nếu hơi vụng về như chúng mình thì đây lại vô tình trở thành một phần trải nghiệm khá vui.

Về độ mềm, sườn không phải kiểu mềm tan trong miệng mà hơi dai nhẹ. Nếu thích loại sườn nhiều thịt nhưng mềm rục thì có thể cần cân nhắc điểm này. Bù lại, thịt có độ tươi và vị ngọt khá rõ, ăn xong vẫn cảm nhận được chất lượng nguyên liệu ổn.

Quẩy ở đây cũng là kiểu quẩy mềm thay vì giòn truyền thống. Dù vậy, quẩy thơm, không bị mùi dầu cũ hay chiên quá tay nên vẫn khá dễ ăn.

Ngoài phiên bản thường, quán còn có phở sườn cây đặc biệt giá 179.000 đồng với lượng topping nhiều hơn cùng phần nước dùng mang phong cách Hàn Quốc rõ nét hơn. Dù chưa thử nhưng chỉ nhìn tô phở được phục vụ cho bàn bên cạnh cũng đủ thấy “đáng tiền” vì topping đầy ụ phủ kín mặt bát.

Trong khi đó, phở lòng bò với hai mức giá 80.000 và 120.000 đồng cũng là món khá hiếm gặp tại Hà Nội, đặc biệt phù hợp với những ai thích khám phá hương vị kiểu Hàn.

Tóm lại, phở Tâm Liễu Giai là một địa chỉ đáng thử nếu muốn trải nghiệm một phiên bản phở hiện đại hơn: không gian đẹp như quán cafe, sạch sẽ, phù hợp cả khách Việt lẫn khách nước ngoài. Phở truyền thống giữ được nét quen thuộc, còn phở sườn cây thì đúng kiểu “ăn một bát no căng”. Có thể mức giá không rẻ, nhưng đổi lại là trải nghiệm khá khác biệt giữa lòng Hà Nội.