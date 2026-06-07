Từ gánh hàng rong phố cổ đến Bib Gourmand Michelin 2025

Ngay ngã tư giao giữa phố Chân Cầm và Lý Quốc Sư, nơi dòng người qua lại không ngớt giữa khu phố cổ Hà Nội, có một quán ăn nhỏ luôn tấp nập thực khách từ sáng đến chiều. Không biển hiệu cầu kỳ, không nhân viên đứng mời chào, nhưng Miến lươn Chân Cầm vẫn đều đặn đón những vị khách tìm đến chỉ để thưởng thức một bát miến lươn nóng hổi. Với nhiều người Hà Nội, nơi đây không đơn thuần là một quán ăn mà còn là một phần ký ức gắn liền với hương vị phố cổ suốt nhiều thập kỷ.

Lần đầu xuất hiện trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide vào năm 2025, Miến lươn Chân Cầm nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều tín đồ ẩm thực chú ý. Đến ngày 4/6/2026, quán tiếp tục được Michelin Guide giữ lại trong danh sách 72 địa chỉ Bib Gourmand trên toàn quốc, khẳng định sức hút của một thương hiệu miến lươn đã gắn bó với Hà Nội gần bốn thập kỷ.

Ngày 4/6 vừa qua, Miến lươn Chân Cầm tiếp tục được Michelin Guide gọi tên trong danh sách 72 địa chỉ Bib Gourmand trên toàn quốc

Đằng sau thương hiệu ấy là câu chuyện của bà Vũ Thị Lan - người phụ nữ Hà Nội gốc đã dành gần cả cuộc đời cho món miến lươn.

Năm 1987, khi con gái đầu lòng mới lên ba tuổi, bà Lan bắt đầu gánh hàng rong đi bán khắp các tuyến phố Hàng Trống, Hàng Gai, Hàng Bột. Từ niềm yêu thích miến lươn từ thuở thiếu nữ, rồi những lần nghén đúng món ăn này khi mang thai, bà dần tìm tòi, tự nấu tại nhà và hoàn thiện công thức riêng.

Vợ chồng bà tự tay chọn lươn, lọc xương, chiên từng mẻ lươn và nấu từng nồi nước dùng. Mỗi ngày bán hàng cũng là một ngày học hỏi. Những góp ý từ thực khách được bà ghi nhớ, điều chỉnh và chắt lọc để hoàn thiện hương vị theo thời gian. Cứ thế, món miến lươn Hà Nội của bà được bồi đắp bằng sự kiên trì, tỉ mỉ và tình yêu nghề suốt nhiều năm.

Sau gần 15 năm bán rong, bà quyết định gắn bó với một góc nhỏ trên phố Chân Cầm. Quán lấy tên Minh Lan, ghép từ tên hai vợ chồng, nhưng theo thời gian, thực khách quen thuộc hơn với cái tên Miến lươn Chân Cầm.

Những ngày đầu, quán chỉ rộng chưa đầy 10m² nhưng luôn đông khách. Không ít du khách trong và ngoài nước tìm đến, có người năm nào trở lại Hà Nội cũng ghé ăn để tìm lại hương vị cũ. Có thời điểm, quán phục vụ tới 700 bát miến mỗi ngày.

Từ hai món ban đầu là miến nước và miến trộn, thực đơn dần được mở rộng với miến xào, cháo lươn, súp lươn, nem lươn, lươn om chuối đậu… nhằm đáp ứng khẩu vị đa dạng của thực khách. Hiện nay, ngoài quán gốc, cơ sở đối diện cũng được đưa vào hoạt động với không gian rộng rãi hơn, có điều hòa và sức chứa khoảng 40 khách mỗi lượt.

Điều làm nên tên tuổi của quán nằm ở sự chỉn chu trong từng công đoạn chế biến. Theo bà Lan, lươn chính là linh hồn của món ăn. Toàn bộ nguyên liệu đều là lươn đồng được nhập từ Bắc Ninh, nổi tiếng với phần thịt chắc, thơm và ngọt. Miến dong sử dụng là miến làng nghề Cự Đà với sợi dai tự nhiên, màu vàng óng đẹp mắt. Nước dùng được ninh từ xương và tiết lươn xay nhuyễn, không sử dụng mì chính, tạo nên vị ngọt thanh, đậm đà nhưng không ngấy, giữ được hương thơm đặc trưng của lươn đồng.

Từ một gánh hàng rong len lỏi giữa lòng phố cổ, Miến lươn Chân Cầm hôm nay đã trở thành một trong những địa chỉ góp phần đưa ẩm thực Hà Nội đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Video: Team Có Như Lời Đồn thưởng thức Miến lươn Chân Cầm

Trải nghiệm Miến lươn Chân Cầm sau khi được Michelin Guide gọi tên



Là người đã sống ở Hà Nội hơn 10 năm, mình không ít lần nghe nhắc đến Miến lươn Chân Cầm nhưng mãi đến mùa Michelin năm nay mới có dịp ghé thử. Sau khi quán tiếp tục được vinh danh trong danh sách Bib Gourmand 2026, team Có Như Lời Đồn quyết định đến trải nghiệm để xem liệu hương vị nơi đây có thực sự xứng đáng với những lời khen bấy lâu nay.

Quán hiện có hai không gian nằm đối diện nhau trên cùng tuyến phố. Cả hai cơ sở đều khá nhỏ nên vào giờ cao điểm thường rất đông khách. Chúng mình đến vào khoảng gần 13h nhưng quán vẫn kín người, từ các bác lớn tuổi đến các bạn trẻ và cả khách du lịch.

Ngay trước cửa là tấm biển "Miến lươn Chân Cầm - Michelin Guide Bib Gourmand 2025" cùng hình ảnh bát miến lươn được thiết kế nổi bật, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đi ngang qua.

Không gian bên trong khá khiêm tốn, phù hợp với nhóm từ 2-4 người hơn là các đoàn đông. Nếu đi nhóm khoảng 5 người trở lên, khả năng phải chờ bàn sẽ khá cao. Vì nằm trong khu phố cổ nên việc di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ sẽ thuận tiện hơn so với ô tô.

Bên trong quán, chiếc cúp Michelin màu đỏ được đặt nổi bật trên quầy phục vụ. Không gian có điều hòa, khoảng 4-5 bàn ăn và thực đơn được in khổ lớn, treo ngay trên tường để khách dễ lựa chọn.

Chiếc cúp Michelin 2025 màu đỏ được đặt nổi bật trên quầy phục vụ

Quán không chỉ có thanh niên mà còn có nhiều người lớn tuổi thường xuyên đến ăn

Thực đơn khá đa dạng với các món miến lươn nước, miến lươn trộn, miến lươn xào, cháo lươn, súp lươn, chả lươn, nem lươn hay lươn om chuối đậu. Giá các món dao động từ 45.000-110.000 đồng.

Trong lần trải nghiệm này, team gọi ba món gồm miến lươn nước mềm (45.000 đồng), miến lươn xào giòn (60.000 đồng) cũng là món được nhiều thực khách lựa chọn nhất, cùng chả lươn và sữa đậu nành.

Khoảng 15 phút sau khi gọi món, đồ ăn được mang ra. Tốc độ phục vụ ở mức vừa phải. Các cô phục vụ đều là người lớn tuổi, không quá niềm nở nhưng cũng không hề khó tính hay tạo cảm giác khó chịu.

Menu của miến lươn Chân Cầm

Bát miến lươn nước mềm được bưng ra khi còn nghi ngút khói. Phần miến khá đầy đặn, phía trên là thịt lươn, hành khô và rau thơm. Nước dùng có vị ngọt thanh, dễ ăn và thơm rõ mùi lươn. Điểm cộng lớn nằm ở phần thịt lươn được chế biến kỹ, miếng to, chắc thịt, không bị bở hay vụn nát. Chỉ cần vài thìa nước đầu tiên là có thể cảm nhận được vị ngọt tự nhiên từ nước dùng được ninh công phu.

Miến nước có nước dùng vị ngọt thanh, dễ ăn và thơm rõ mùi lươn.

Trong khi đó, miến lươn xào giòn lại là món khiến cả nhóm ấn tượng hơn. Phần lươn được chiên giòn vừa tới, thơm bùi, không hề khô cứng hay có mùi tanh. Sợi miến dai, tơi và không bị dính vào nhau. Miến được xào cùng trứng, giá đỗ, cà rốt rồi phủ thêm rau thơm bên trên. Tuy nhiên, nếu ăn riêng có thể hơi nhạt một chút. Khi thêm nước tương, hương vị trở nên hài hòa và hấp dẫn hơn hẳn.

Miến lươn xào được nhiều khách gọi vì sợi miến dai, tơi và không bị dính vào nhau.

Phần lươn được chiên giòn vừa tới, thơm bùi, không hề khô cứng hay có mùi tanh

Món bất ngờ nhất lại là chả lươn. Dù phải đợi khoảng hơn 20 phút mới được phục vụ nhưng đây có lẽ là món đáng gọi nhất tại quán. Chả được chiên nóng hổi, lớp ngoài vàng ruộm, bên trong đậm vị lươn và thơm nồng hạt tiêu. Chấm cùng nước chấm chua cay, hương vị càng trở nên bùng nổ. Giữa tiết trời mùa hè, miếng chả lươn nóng hổi vẫn đủ sức khiến cả nhóm xuýt xoa vì ngon. Có lẽ nếu thưởng thức vào một ngày đông Hà Nội, trải nghiệm này sẽ còn trọn vẹn hơn nữa.

Chả được chiên nóng hổi, lớp ngoài vàng ruộm, bên trong đậm vị lươn và thơm nồng hạt tiêu

Không chỉ miến lươn hay chả lươn gây ấn tượng, món dưa góp ăn kèm tại quán cũng nhận được rất nhiều lời khen từ thực khách. Dưa chuột và cà rốt được muối vừa độ, giữ được độ giòn, vị chua ngọt hài hòa nên ăn rất "cuốn". Khi dùng cùng lươn chiên giòn hoặc chả lươn, món dưa góp giúp cân bằng hương vị, giảm cảm giác ngấy và khiến bữa ăn trở nên dễ chịu hơn. Thậm chí, không ít thực khách còn gọi thêm một bát riêng chỉ vì món ăn kèm này quá hợp vị.

Tuy vậy, quán vẫn có một điểm khiến chúng mình chưa thể chấm điểm tuyệt đối. Đó là định lượng món ăn. So với mặt bằng chung của nhiều quán miến lươn hiện nay và mức giá tại khu vực trung tâm Hà Nội, khẩu phần ở đây có phần khiêm tốn. Với một người có sức ăn trung bình, ăn hết một bát vẫn còn cảm giác hơi lưng lửng bụng. Nếu đang thực sự đói, có lẽ bạn sẽ cần gọi thêm một món phụ hoặc một bát nữa để đủ no.

Tổng kết

Sau khi trải nghiệm, chúng mình phần nào hiểu được lý do Miến lươn Chân Cầm được Michelin Guide lựa chọn vào danh sách Bib Gourmand 2025. Không phải kiểu ngon "gây choáng ngợp", quán chinh phục thực khách bằng sự chỉn chu trong nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và hương vị ổn định được gìn giữ suốt nhiều năm.

Nếu đang tìm một địa chỉ để thưởng thức miến lươn chuẩn vị Hà Nội, đây vẫn là nơi rất đáng ghé thử. Chỉ có một lưu ý nhỏ: hãy chuẩn bị tinh thần rằng suất ăn sẽ không quá nhiều. Nhưng bù lại, chất lượng món ăn hoàn toàn đủ sức khiến bạn muốn quay trở lại thêm lần nữa.