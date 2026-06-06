Có gì ở nhà hàng ra đời gần 5 năm đã có 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu Michelin Selected?

Không gian Fashionista Café lãng mạn vào buổi tối.



Nhà hàng Fashionista Café sinh sau đẻ muộn giữa một Sài Gòn phồn hoa và năng động với hàng trăm nhà hàng fine dining nổi tiếng và lâu đời, vậy làm sao để nổi bật và tạo dấu ấn khác biệt. "Chỉ có một cách duy nhất thôi, là chúng tôi phải chỉn chu từng chi tiết về concept của thực đơn, kết hợp phong cách ẩm thực Pháp với hương vị Việt, ưu tiên dùng nguyên liệu bản địa, không gian thiết kế phải thật sự thanh lịch và sang trọng, để mang đến trải nghiệm xứng tầm cho thực khách của nhà hàng. Và đặc biệt, chúng tôi phải biết cách tạo dấu ấn đủ mạnh với những thực khách khó tính nhất", chị Lệ Thu - chủ nhà hàng Fashionista Café chia sẻ.

Vừa ra mắt 3 ngày vào tháng 12.2022, tức là trước khi Michelin ra mắt tại Việt Nam (năm 2023), chị Lệ Thu đã mời đầu bếp đến từ nhà hàng 2 sao Michelin của Pháp là chef Thierry Drapeau bay sang Sài Gòn, đến Fashionista Café để trình diễn đêm ẩm thực cao cấp. "Tức là Lệ Thu đã mời đầu bếp ở nhà hàng 2 sao Michelin về Việt Nam phục vụ thực khách ngay trước khi Michelin du nhập vào Việt Nam. Và chúng tôi không chủ đích làm điều đó để đạt danh hiệu Michelin cho vài tháng sau đó. Chúng tôi nỗ lực vì khách hàng của mình trước tiên. Nhưng cuối cùng, một cách hoàn toàn bất ngờ là chỉ vài tháng sau, Fashionista Café được Michelin vinh danh trong hạng mục Michelin Selected. Khi đó tôi và ekip của nhà hàng phải thét lên vì không kìm được sự xúc động và bất ngờ tột độ", chị Lệ Thu chia sẻ với cảm xúc vẹn nguyên như trong lần đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá của Michelin vào tháng 6.2023.

Và trong ngày trao giải Michelin Guide mùa 4 (năm 2026) mới đây tại Hà Nội, Fashionista Café lại tiếp tục được vinh danh trong hạng mục Michelin Selected lần thứ 4 liên tiếp.

Đội ngũ Fashionista Café và 4 biểu trưng của Michelin 4 năm liên tiếp



Fashionista Café được ngày càng nhiều thực khách yêu thích cho những cuộc hẹn ấm áp tình thân



Đại diện Fashionista Café tham dự lễ công bố MICHELIN Guide 2026 tại Hà Nội, Chef Trần Vinh (Top 5 Topchef Việt Nam 2023) bày tỏ niềm tự hào khi nhà hàng tiếp tục chinh phục các giám tuyển bí mật và khó tính của Michelin.

"Fashionista Café và các nhà hàng được vinh danh bởi Michelin nghĩa là được công nhận từ những chuyên gia ẩn danh - những vị khách đến thưởng thức nhiều lần và lặng lẽ đánh giá. Chính quy trình thẩm định bí mật đó đã tạo nên giá trị và uy tín của giải thưởng Michelin và khiến những nhà hàng được trao giải cảm thấy vinh dự", chef Trần Vinh - Bếp trưởng của nhà hàng Fashionista Café chia sẻ.

Bếp trưởng Trần Vinh đại diện nhà hàng Fashionista Café nhận giải thưởng Michelin Selected 2026 (lần thứ 4 liên tiếp)



Nâng tầm sản vật thuần Việt bằng ngôn ngữ ẩm thực Pháp

Ẩn mình trong khuôn viên Ngôi nhà Thời trang tại 22B Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Fashionista Café gây ấn tượng mạnh mẽ bởi "khu vườn mùa đông" giữa lòng Sài Gòn.

Tạo dấu ấn bằng một bản sắc không thể trộn lẫn: ẩm thực Pháp, hương vị Việt - mỗi món ăn tại Fashionista Café là một sự kết hợp có chủ đích, nơi kỹ thuật chế biến Âu châu tinh tế được sử dụng để tôn vinh những sản vật địa phương. Trần Vinh - đầu bếp trẻ kế thừa tinh thần sáng tạo từ Chef Sakal Phoeung, bếp trưởng danh tiếng người Pháp và là người góp phần định hình DNA cho Fashionista Café - tiếp tục phát triển concept độc đáo này.

Các món ăn tại Fashionista Café thể hiện đúng tinh thần "Ẩm thực Pháp, Hương vị Việt"



Từng đạt nhiều giải thưởng danh giá như Topchef Việt Nam và đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại đấu trường Culinary Olympics ở Ý, Trần Vinh chinh phục thực khách bởi khả năng kể câu chuyện bằng món ăn: anh biến một tô bún bò quen thuộc thành tác phẩm với nước dùng trong vắt theo kỹ thuật Consommé của Pháp; hay đưa Bò Wellington trứ danh vào lớp áo của bánh mì bò kho Việt Nam - vị bò kho đậm đà, vỏ giòn rụm như bánh mì nướng, bên trong thịt bò mềm tan.

"Fashionista Café dùng kỹ thuật nấu nướng của Pháp để kể những câu chuyện bằng nguyên liệu và ký ức Việt", Trần Vinh chia sẻ.

Món cá tuyết sống trình bày đẹp như một tác phẩm nghệ thuật



Nếu ghé nhà hàng thời điểm này, bạn đừng bỏ qua món "hot" là Cá tuyết sống, được xử lý qua kỹ thuật Emmerin đặc biệt: ngâm trong dung dịch nước có kiểm soát để khử trùng, khử khuẩn và đánh thức vị ngọt tự nhiên, sau đó khò nhẹ bề mặt để tạo mùi thơm quyến rũ, thưởng thức cùng cùng sốt Bonju kiểu Việt - cam vàng, chanh vàng, hành tỏi.

Phở vịt quay được chế biến theo kỹ thuật ẩm thực Pháp.



Phở vịt quay là một minh chứng hoàn hảo khác cho concept Ẩm thực Pháp, hương vị Việt: xương vịt được hầm theo kỹ thuật Pháp để cho nước dùng trong, không tanh; da vịt quay giòn tan; thịt vịt loại chạy đồng ở làng quê Việt Nam được tôn vinh bởi kinh nghiệm bếp Âu tinh tế.

Bên những menu ăn tối đẳng cấp hay tiệc trà chiều ấm cúng, các Business Lunch với giá không thể hợp lý hơn của Fashionista Café cũng rất phù hợp những ai tìm kiếm một cuộc gặp ý nghĩa cùng đối tác hay bạn hữu. Đặc biệt, thời gian gần đây đội ngũ Fashionista Café còn mang cả trải nghiệm Fine Dining đẳng cấp Michelin đến tận tư gia của khách hàng.

Vinh đang nghiên cứu cách xử lý nguyên liệu thông minh để giữ trọn dinh dưỡng nguyên bản, sử dụng những nguyên liệu organic và tận dụng tối đa mọi thành phần. Chẳng hạn, thay vì sử dụng chất tạo màu hóa học trong ẩm thực, anh dùng chính vỏ hành tỏi để tạo nên sắc nâu óng ả cho nước dùng. Bên cạnh đó, việc kiểm soát chính xác thời gian và nhiệt độ cho từng loại thực phẩm để giữ nguyên dưỡng chất và vị tươi ngon nguyên bản.

"Tôi nhận ra rằng giữ nguyên bản hương vị của nguyên liệu sẽ làm món ăn ngon hơn và tốt cho sức khỏe của người dùng hơn", Vinh khẳng định.

Chef Trần Vinh đam mê tìm tòi và sáng tạo các món ăn độc đáo cho Fashionista Café



Trong quan điểm của nhà hàng, có được giải thưởng Michelin đã khó, việc giữ vững danh hiệu từng năm và nâng cấp danh hiệu sẽ càng khó hơn, nên họ vẫn tiếp tục chinh phục thực khách bằng sự nhất quán trong triết lý ẩm thực và luôn tự làm mới chính mình.