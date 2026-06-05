Câu chuyện hài hước này mang tên Chị Mơ, một quán phở tọa lạc tại khu Thảo Điền sầm uất. Ngay trong đêm công bố Michelin Guide Việt Nam 2026 diễn ra vào tối 4/6, Chị Mơ hiên ngang lọt vào danh sách tân binh của hạng mục Bib Gourmand tôn vinh những quán ngon giá cả phải chăng.

Sẽ không có gì đáng bàn nếu như trước đó đúng một ngày, nhà hàng này không dõng dạc đăng tải tâm thư thông báo tạm dừng hoạt động. Việc bỗng dưng bị Michelin "réo tên" giữa lúc đang đóng gói đồ đạc khiến dân tình thực sự không biết nên thả tim chúc mừng hay thả biểu tượng haha vào trang cá nhân của quán.

Theo chia sẻ từ nhà hàng, đây không phải là dấu chấm hết mà là bước chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới. Thương hiệu cho biết sẽ dành thời gian nghiên cứu một concept hoàn toàn mới, phát triển thêm sản phẩm và tìm kiếm những cách tiếp cận khác để kể câu chuyện về ẩm thực Việt Nam.

Từ đó, nhiều thực khách cũng dành sự quan tâm nhiều hơn đến mô hình mà Chị Mơ đã xây dựng trong những năm qua. Ôm trong tay danh hiệu danh giá mà cửa tiệm thì đóng then cài, nhiều người trêu đùa không biết chủ quán lúc này đang ngồi cười đắc ý hay toát mồ hôi hột vì lỡ đăng thời gian nghỉ bán hơi sai thời điểm. Khách nghe tin được giải lùng sục rủ nhau đi ăn thì lại thấy cảnh cửa đóng then cài, đúng là một trải nghiệm ẩm thực vô cùng thử thách lòng kiên nhẫn.

Nhìn lại mô hình của Chị Mơ, quán đi theo hướng nâng tầm bát phở truyền thống trong một không gian cực kỳ chanh sả. Họ theo đuổi triết lý đoạn tuyệt với bột ngọt và hương liệu nhân tạo, cố chấp ninh nước dùng suốt 24 tiếng đồng hồ để lấy vị ngọt tự nhiên. Có lẽ chính sự cố chấp đầy tâm huyết này đã lọt vào mắt xanh của các thẩm định viên Michelin ẩn danh.

Theo kế hoạch dở dang, Chị Mơ hứa hẹn sẽ tái xuất vào cuối năm 2026. Nhưng giờ đây, với sức nặng ngàn cân của chiếc giải thưởng mang tên Bib Gourmand, màn lột xác sắp tới chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các thực khách.