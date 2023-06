Quản lý đánh cụ bà ở mái ấm Trăng Khuyết: Con gái khóc, không ngờ mẹ bị hành hạ

Chiều 10/6, tại Trung tâm Báo chí (Sở TTTT TP.HCM) diễn ra buổi họp báo liên quan đến vụ quản lý Mái ấm Quán Trọ Trăng Khuyết hành hạ bà T. (85 tuổi) gây xôn xao dư luận xã hội.

Chị P.N.Đ. - con gái bà T. bày tỏ, chị rất đau lòng khi biết thông tin mẹ bị đối xử không tốt tại mái ấm trên.

Theo chị Đ., do gia đình khó khăn, không có người chăm sóc, chị đã tin tưởng và gửi mẹ tới Quán trọ Trăng Khuyết. Chị Đ. mong muốn các cơ quan chức năng lấy lại công bằng cho bà T. và cảm ơn những người đã cưu mang mẹ mình.

" Gia đình tôi khó khăn, tôi phải đi làm mướn, không chăm sóc được mẹ tôi, mẹ tôi không có nơi nương tựa. Chúng tôi gửi mẹ lên đây nhưng không ngờ mẹ lại bị hành hạ như vậy, người ta đánh mẹ tô i", chị P.N.Đ. nghẹn ngào.

Cũng tại họp báo, ông P. - người quay clip bà T. bị đánh đập rồi đăng lên mạng xã hội - cho biết, hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc và ông đã dừng việc chia sẻ các tài liệu liên quan theo đúng quy định pháp luật.

" Tôi nghĩ điều tôi làm là đúng vì biết người ta phạm tội mà không tố giác là đồng lõa, tôi không muốn trở thành người đồng lõa. Từ hôm nay, tôi không dính dáng gì đến Công ty Trăng Khuyết" , ông P. nói.

Ông Đỗ Lương Đại Nam - Nhà sáng lập kiêm quyền Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Quỹ Từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (Công ty Trăng Khuyết) - thừa nhận công ty cùng các chi nhánh đều chưa có giấy phép hoạt động lĩnh vực bảo trợ xã hội.

Hiện nay, Công ty Trăng Khuyết có 5 địa điểm tiếp nhận chăm sóc các cụ già, 1 nơi tiếp nhận các bà bầu. Sau sự việc đánh đập người già vừa xảy ra, chỉ còn 1 địa điểm còn duy trì hoạt động.

Về công tác tuyển dụng, ông Nam cho hay, công ty chưa có quy định tuyển dụng cụ thể. Mô hình của các cơ sở này là người già tự chăm sóc nhau. Ông Huỳnh Văn Giỏi - người bạo hành bà T. - cũng là thành viên của mái ấm. Do có sức khỏe và nhanh nhẹn, ông Giỏi tự nhận chăm sóc các cụ già yếu hơn.

" Chúng tôi chưa rõ quy định việc chăm sóc người cao tuổi ra sao. Chúng tôi mặc định các cụ già là khách trọ, thay vì phải ở nhà trọ phải trả tiền thì ở đây, họ được trả tiền từ bên thứ ba", đại diện Công ty Trăng Khuyết nhìn nhận.

Ông Đỗ Lương Đại Nam - Nhà sáng lập kiêm quyền Giám đốc điều hành Công ty Trăng Khuyết tại họp báo.

Trước đó, ngày 23/5, mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà yếu ớt bị người đàn ông chửi bới, đánh, đá tại Quán trọ Trăng Khuyết. Những lần đánh, người đàn ông chỉ tay vào cụ bà rồi quát lớn "đi vô, tao bảo đi vô", mặc cho cụ bà van xin và giải thích.

Các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước thái độ và hành vi nhẫn tâm của người đàn ông.

Ngay khi nắm thông tin, UBND phường Thạnh Lộc phối hợp công an lập tổ công tác có mặt tại cơ sở để lập hồ sơ, thu thập thông tin, tài liệu liên quan vụ việc. Tổ công tác nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã báo cáo Công an quận 12.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định cụ bà trong clip là cụ V.T.T, 85 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận Tân Bình; còn người đàn ông đánh cụ bà là Huỳnh Văn Giỏi, quản lý Mái ấm Quán Trọ Trăng Khuyết ở đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12.

Theo cơ quan công an, Giỏi vào làm việc tại Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết từ năm 2020, được giao nhiệm vụ quản lý Mái ấm Quán Trọ Trăng Khuyết, trực thuộc Quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết.

Cảnh cụ bà T. bị đánh tại Quán trọ Trăng Khuyết lan truyền trên mạng gây bức xúc dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Nhiệm vụ hằng ngày của ông Giỏi là quản lý, trông coi, chăm sóc các cụ già hiện đang cư trú tại Mái ấm Quán Trọ Trăng Khuyết. Nơi này có khoảng 14 cụ già diện neo đơn, không có nơi sinh sống.

Riêng nạn nhân được tiếp nhận đưa vào Mái ấm Quán Trọ Trăng Khuyết do Giỏi quản lý, trông coi. Trong quá trình chăm sóc, Giỏi đã đánh đập, chửi bới cụ T. như trong các đoạn clip.

Bức xúc với hành vi tàn nhẫn của Giỏi, ông P. đã dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Giỏi về tội hành hạ người khác.