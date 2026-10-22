Quan hệ tình dục với bạn gái 15 tuổi, thanh niên 18 tuổi vướng vòng lao lý

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Tùng (SN 2008, trú xã Hiệp Cường) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Tùng

Theo kết quả điều tra, Tùng và N.K.A. (SN 2011) có quan hệ tình cảm từ khoảng 2 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Trong thời gian quen biết, hai người thường xuyên liên lạc, gặp gỡ và đi chơi cùng nhau.

Rạng sáng 25/8, Tùng liên lạc, rủ A. đi chơi. Sau đó, họ đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, Tùng có hành vi quan hệ tình dục với bạn gái chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình A. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định và tiến hành các biện pháp điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Tùng trong thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra.

Theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144.

Đáng chú ý, việc hai người có quan hệ yêu đương hoặc người chưa đủ 16 tuổi đồng ý quan hệ tình dục không đồng nghĩa với việc người thực hiện hành vi trên được miễn trách nhiệm hình sự.

Từ vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, trang bị cho con em kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại tình dục. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị xâm hại, cần thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ.