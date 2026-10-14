Xử phạt người chia sẻ video đồi trụy ghi cảnh quan hệ tình dục trong quán karaoke

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ phát hiện tài khoản Facebook mang tên “N.X.H” đăng trạng thái “Các anh ck hay đi karaoke có lý do cả đấy #xuhuong”, kèm video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy , ghi lại cảnh một đôi nam nữ quan hệ tình dục trong quán karaoke.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội

Cơ quan chức năng làm việc với chủ tài khoản là N.X.H. Ảnh: Hoàng Huy

Qua xác minh, Công an xã Yên Lập xác định chủ tài khoản là N.X.H. (SN 1992, trú tại xã Yên Lập). Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi đăng tải video, tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Yên Lập đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với N.X.H. số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm b khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ nội dung đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục hoặc các nội dung vi phạm pháp luật.