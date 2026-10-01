Mối quan hệ làm ăn giữa Tôn Bằng và Hằng Du Mục

Hằng Du Mục được nhiều người biết đến nhờ các video ghi lại cuộc sống tại Trung Quốc, sau đó nổi tiếng rộng rãi với hoạt động livestream bán hàng, đặc biệt là mặt hàng táo đỏ Tân Cương. Đằng sau giai đoạn đầu của câu chuyện ấy có sự xuất hiện của Tôn Bằng, người chồng Trung Quốc từng đồng hành cùng cô trong cuộc sống gia đình và hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin do Công an TP.HCM công bố, từ năm 2022, Tôn Bằng và Hằng Du Mục từng cùng nhập khẩu, kinh doanh táo đỏ. Đây cũng là mặt hàng gắn liền với hình ảnh của Hằng trên mạng xã hội, góp phần đưa tên tuổi cô đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từ cùng kinh doanh táo đỏ đến thương hiệu gắn với tên tuổi Hằng Du Mục

Trong quá trình hoạt động trên mạng xã hội, Hằng Du Mục xây dựng hình ảnh gắn với táo đỏ Tân Cương thông qua các video trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng. Sự kết hợp giữa nội dung đời sống tại Trung Quốc và hoạt động thương mại giúp mặt hàng này trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của cô.

Tuy nhiên, cần phân biệt hoạt động kinh doanh táo đỏ của hai người với quyền sở hữu nhãn hiệu “Hằng Du Mục”. Theo cơ quan điều tra, nhãn hiệu này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao nhãn hiệu cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Như vậy, việc Tôn Bằng và Hằng Du Mục từng cùng kinh doanh táo đỏ không đồng nghĩa Tôn Bằng đương nhiên có quyền sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” sau khi hai người chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Sau ly hôn, hoạt động kinh doanh liên quan đến nhãn hiệu bị điều tra

Tháng 8/2024, Hằng Du Mục và Tôn Bằng chính thức ly hôn sau thời gian xảy ra mâu thuẫn gia đình. Sau đó, Hằng tiếp tục hoạt động sáng tạo nội dung và livestream bán hàng tại Việt Nam, trong khi Tôn Bằng cũng có những hoạt động riêng.

Theo kết quả điều tra ban đầu được Công an TP.HCM công bố, sau khi ly hôn, Tôn Bằng thành lập Công ty Dịch Dương và bị xác định đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh táo đỏ khi chưa được chủ sở hữu cho phép.

Quá trình khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại phường Tân Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc. Số hàng chưa được xuất trình hóa đơn, chứng từ, với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Tôn Bằng để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Ranh giới giữa quan hệ làm ăn và quyền sở hữu thương hiệu

Vụ việc cho thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ thu hút sự chú ý bởi cuộc hôn nhân nhiều ồn ào mà còn bởi hoạt động kinh doanh mặt hàng từng gắn với tên tuổi Hằng Du Mục.

Từ việc cùng nhập khẩu, kinh doanh táo đỏ trong thời gian còn bên nhau đến cáo buộc sử dụng nhãn hiệu sau ly hôn, câu chuyện đặt ra vấn đề về quyền sử dụng thương hiệu trong hoạt động thương mại. Dù từng là vợ chồng và cùng tham gia kinh doanh, quyền sử dụng một nhãn hiệu đã đăng ký vẫn phải căn cứ vào chủ sở hữu và phạm vi cho phép.

Vụ án hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Các cáo buộc đối với Tôn Bằng cần được nhìn nhận theo đúng trình tự tố tụng và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.