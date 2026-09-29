Bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận quan hệ hôn nhân, bác yêu cầu chia tài sản “khủng" của bà Hồng Ngọc

Chiều 29/9, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) tiếp tục phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn ông Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, bác sĩ).

Tại phiên toà này, ông Thái có mặt nhưng phía nguyên đơn là bà Ngọc vắng mặt nhưng có người đại diện tham gia tố tụng. Chủ toạ cho hay, nguyên đơn đã nộp bổ sung một số tài liệu nhằm chứng minh việc bà Ngọc có đóng góp tiền vào một số tài sản đang tranh chấp.

Đại diện bà Ngọc cho biết, nguyên đơn và bị đơn có quan hệ làm ăn từ năm 2007 và bắt đầu sống chung từ năm 2008 đến năm 2018.

Về phía bị đơn, ông Thái khẳng định giữ nguyên yêu cầu phản tố. Đối với ý kiến cho rằng 2 người sống chung như vợ chồng trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2018, ông Thái khẳng định thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại phiên tòa xét xử trước đó (Ảnh: Tân Châu/TPO)

Ông Thái nói bà Ngọc từng là trợ lý tại Công ty Việt Mỹ và không thừa nhận 2 người sống chung như vợ chồng.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. Đại diện bà Ngọc cho rằng giữa nguyên đơn và bị đơn có quan hệ hôn nhân. Trong quá trình chung sống, hai người đã tạo lập nhiều tài sản, gồm động sản và bất động sản tại TP.HCM và một số địa phương khác.

Theo phía bà Ngọc, bà có đóng góp tiền bạc vào việc tạo lập tài sản, tham gia điều hành công ty và được ông Thái ủy quyền sử dụng tài sản, tài khoản. Từ đó, đại diện nguyên đơn đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đồng thời bác yêu cầu phản tố của ông Thái.

Ngược lại, ông Thái đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Bị đơn thừa nhận có quen biết và gặp bà Ngọc từ năm 2007, nhưng cho rằng giữa 2 người không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp và không có tài sản chung.

Ông Thái cho rằng vụ án chỉ là tranh chấp tài sản chung, không phải tranh chấp tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Với các yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn cho rằng bà Ngọc không đưa ra được chứng cứ chứng minh sự tồn tại của tài sản chung giữa hai người nên không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện.

Bị đơn cũng cho rằng trong tố tụng dân sự, người yêu cầu phải có nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu của mình. Tuy nhiên, theo ông Thái, trong quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, bà Ngọc không chứng minh được các yêu cầu khởi kiện.

Ông Thái cho rằng các tài sản mà bà Ngọc yêu cầu chia đều đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận quyền sở hữu cho ông. Bị đơn cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án, bà Ngọc cũng không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh mình có đóng góp tiền bạc hoặc công sức vào việc hình thành, tạo lập các tài sản này.

Ông Thái trình bày nhiều nội dung nhằm chứng minh mình là người sở hữu riêng các tài sản, không có quan hệ tài sản chung với nguyên đơn.

Theo hồ sơ, bà Ngọc và ông Thái đăng ký kết hôn tại Mỹ năm 2011, đến năm 2015 làm thủ tục ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TP.HCM.

Cuối năm 2015, bà Ngọc khởi kiện yêu cầu ly hôn và chia tài sản chung. Ông Thái sau đó khởi kiện tại Mỹ, yêu cầu tuyên hôn nhân vô hiệu.

Năm 2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM không công nhận quan hệ hôn nhân giữa 2 người; đồng thời không công nhận phần phân chia tài sản trong án lệnh của tòa án Mỹ.

Cho rằng quan hệ giữa hai người đã chấm dứt nhưng tài sản hình thành trong thời gian chung sống chưa được giải quyết, bà Ngọc tiếp tục khởi kiện, yêu cầu chia khối tài sản hiện tranh chấp.

Tài sản bà Ngọc tranh chấp gồm nhiều căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự, nhà đất ở những khu vực đắt đỏ tại TP.HCM, ước tính giá trị lên đến hơn 803 tỷ đồng. Ngoài bất động sản, bà Ngọc yêu cầu phân chia ba ô tô gồm Mercedes Benz S500, Audi Q7 và Maybach, với tổng giá trị tạm tính 18,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Ngọc cũng liệt kê các tài khoản tiền gửi đứng tên Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ và các tài khoản tiền gửi đứng tên ông Thái. Trong đó, năm tài khoản tại Sacombank có tổng số dư tạm tính hơn 16 tỷ đồng vào ngày 6/1/2016. Các khoản tiền gửi tại ANZ, ACB, VietinBank và Vietcombank được bà Ngọc xác định có tổng giá trị khoảng 46,3 tỷ đồng. Với Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ, bà Ngọc tạm tính giá trị tài sản khoảng 380 tỷ đồng.

Theo bà, tiền thân của công ty là phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ do ông Thái đứng tên, nhưng bà Ngọc khẳng định bà là người đầu tư vốn, chi phí sửa chữa, mua thiết bị và thuê mặt bằng. Bà cũng trình bày về hoạt động của phòng khám và quá trình đầu tư xây dựng, mua thiết bị cho bệnh viện.