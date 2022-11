Quan điểm chi tiêu “của chồng công vợ” của cặp vợ Việt, chồng Tây

Chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với đàn ông châu Âu nhưng lại phải lòng ông xã người Hà Lan

Kết hôn từ năm 2018, cuộc sống viên mãn của Huyền My (SN 1988) và ông xã người Hà Lan Daan Van được nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Nói về chuyện tình của mình, Huyền My và ông xã từng có hẳn một album ảnh trên trang cá nhân để ghi lại những kỷ niệm đặc biệt nhất.

Huyền My kể cặp đôi quen nhau qua một người bạn chung. Thời điểm đó, Daan đến Việt Nam làm việc đã 3 năm nhưng vẫn còn độc thân. Trong một lần tâm sự với một người bạn của cặp đôi, Daan biết đến Huyền My. Thật tình cờ, cô gái Việt Nam mang những nét hình mẫu mà Daan yêu thích - một cô nàng có mái tóc ngắn, phong cách độc đáo, đang khởi nghiệp một mô hình kinh doanh thú vị và sáng tạo.

"Daan chủ động nhắn tin cho mình để xin một cuộc hẹn nhưng mình từng dùng rất nhiều lý do để từ chối. Và cũng phải sau nửa năm, mình mới đồng ý gặp anh ấy vì mục đích công việc", Huyền My kể về lần đầu gặp gỡ.

Huyền My và ông xã người Hà Lan kết hôn năm 2018

Huyền My nói thêm: “Mình vốn thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống, rất yêu thích nét đẹp của đàn ông châu Á. Do vậy mình chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ yêu và kết hôn với một người đàn ông châu Âu. Nhưng anh ấy đã theo đuổi mình rất lâu, một người đàn ông thông minh, nhiều năng lượng khiến mình bị thu hút”.



Cô cũng cho biết, ông xã hơn mình 5 tuổi, thời điểm yêu nhau Daan đã rời khỏi một tập đoàn và xây dựng công ty nhỏ tại Việt Nam. Do vậy cặp đôi chưa từng trải qua thời gian yêu xa và cũng quyết định định cư tại đây. Hơn nữa, cả Huyền My và Daan đều cho rằng Việt Nam hay châu Á nói chung là vùng đất dễ phát triển, có nhiều cơ hội cho những ai muốn gắn bó, trải nghiệm những điều mới mẻ.

“Khá may mắn, chúng mình không gặp rào cản gì từ khi yêu đến khi kết hôn. Bản thân chúng mình đều là những người tự lập, tự chủ cuộc đời và biết cân bằng cuộc sống cá nhân. Do vậy, khi cả hai đều biết đối phương là một nửa đích thực của mình, chúng mình cứ vậy tiến đến thôi. Mình nghĩ điều quan trọng nhất trong mối quan hệ hôn nhân là duy trì bản sắc, cân bằng nội tại của mỗi người để nhìn thấy sự hòa hợp và cùng nhau phát triển”, Huyền My chia sẻ.

Quan điểm chi tiêu trước và sau hôn nhân vẫn không thay đổi: Tiền của chồng cũng là tiền của vợ

Vốn là một người yêu thích những giá trị truyền thống, Huyền My cho biết bản thân không đặt nặng hay áp lực về chuyện sống chung với mẹ chồng. Hơn nữa, trong thời buổi hiện đại, cô cũng hướng đến những điều cởi mở và dễ hòa nhập, thích nghi theo hoàn cảnh sống. Cô cũng cho biết, bố mẹ chồng rất thích thú với cô con dâu châu Á đam mê ăn uống, thích trang trí nhà cửa và nuôi dạy con khoa học.

Về quan điểm chi tiêu, Huyền My chia sẻ từ khi yêu đến khi kết hôn và hiện tại đã có một thiên thần nhỏ, cặp đôi vẫn không có gì thay đổi. “Ga lăng mình nghĩ là do tính cách mỗi người, không hẳn đó là đàn ông châu Âu hay châu Á. Chồng mình cũng là một người thuộc tuýp thích chăm sóc, che chở cho vợ con nên từ khi yêu, anh luôn có những hành động ngọt ngào. Từ mở cửa xe, dắt tay đi trên đường đến xách túi cho vợ, anh vẫn làm cho đến bây giờ. Đặc biệt, ông xã vẫn luôn là người chi trả cho mọi chi tiêu”, Huyền My bày tỏ.

Cô cũng cho hay, ông xã hiện đang là trụ cột, kiếm thu nhập chính cho gia đình. Bản thân Huyền My cũng có công việc riêng nhưng cô dành nhiều thời gian cho chăm sóc con cái, nhà cửa và hỗ trợ chồng hơn là quá tập trung vào tài chính riêng. Mức thu nhập của gia đình hiện tại đủ để có một cuộc sống cân bằng, ổn định và có chi phí tốt cho môi trường sống của con.

Huyền My chia sẻ: “Chồng mình vẫn thường hay nói, cái gì của vợ là của vợ, còn cái gì của chồng cũng là của vợ. Đến hiện tại, thói quen này cũng không thay đổi, cả trong vấn đề tài chính. Thông thường, chồng sẽ quản lý các khoản chi lớn, còn mình sẽ quản lý các khoản chi tiêu cơ bản trong gia đình. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng sẽ cùng bàn bạc, trao đổi để mọi thứ hòa hợp nhất”.

Ngoài ra, cô cũng cho biết thêm, cả hai vợ chồng không quá khắt khe trong việc phải tiết kiệm hay quản lý chi tiêu nghiêm ngặt. Huyền My và Daan cho rằng không có lý thuyết hay một quy tắc nào là tuyệt đối mà sẽ chi tiêu cân bằng theo lối sống, điều chỉnh theo mỗi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau như vậy cuộc sống sẽ thoải mái và không bị áp lực.