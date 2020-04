Quan chức Trung Quốc ‘đổ bộ’ TikTok, livestream bán hàng để ‘giải cứu’ nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Các quan chức cấp cao của tỉnh Hồ Bắc, nơi phát hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, đang đồng loạt tham gia vào một chiến dịch livestream (phát trực tiếp) trên Douyin, phiên bản tiếng Trung của ứng dụng video ngắn TikTok đình đám. Đây là một phần của giải pháp quốc gia nhằm giúp hồi sinh hoạt động kinh tế tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc.



Chiến dịch trên mang tên "May Mayors Show Hubei to You", bắt đầu từ 3 giờ chiều ngày 8/4 với lời giới thiệu của Li Qiang, một quan chức chính phủ sau khi Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Ông chia sẻ: "Tôi có chút lo lắng. Đây là lần đầu tôi phát trực tiếp như vậy, mà lại còn giới thiệu đặc sản mỳ cay của thành phố. Nó gợi nhắc cho tôi những ấn tượng đầu tiên về Vũ Hán khi tôi đến đây học năm 1979. Thời gian qua, chắc hẳn mọi người đã rất nhớ món này. Giờ đây, khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ và các nhà hàng mở cửa trở lại, chúng tôi đã có thể ra ngoài và thưởng thức bữa sáng ngon miệng bằng mỳ cay".

Theo một bài đăng trên tài khoản chính thức của tỉnh Hồ Bắc trên WeChat, tổng cộng, thị trưởng của 13 thành phố sẽ tham gia vào các phiên livestream để quảng bá sản phẩm nổi bật ở địa phương.

Vài năm trở lại đây, livestream đã trở thành một ngành công nghiệp bùng nổ ở Trung Quốc và đặc biệt phát triển trong đại dịch do hàng chục triệu người dân buộc phải ở nhà để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Theo báo cáo của QuestMobile, trong thời gian từ Tết Nguyên đán đến nay, người dùng đã dành trung bình 99 phút cho ứng dụng Douyin mỗi ngày so với 67 phút vào cùng thời điểm này năm ngoái. Trong khi đó, Kuaishou, đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của Douyin cũng chứng kiến sự gia tăng thời gian sử dụng trung bình hàng ngày từ 44 phút lên 71 phút.

Được biết, không ít cơ quan chính phủ Trung Quốc thỉnh thoảng cũng hoạt động trên Douyin. Dữ liệu từ ứng dụng cho biết tính đến cuối năm 2018, hơn 5.700 cơ quan tại Trung Quốc đã sử dụng nền tảng đình đám này.

Khi sự bùng phát dịch Covid-19 được kiểm soát, chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực đưa ra hàng loạt biện pháp để phục hồi nền kinh tế bị tổn thương. Hơn 30 thẩm phán tòa án cũng đã tham gia livestream trên Douyin để giúp bán hơn 1 triệu sản phẩm nông nghiệp trị giá khoảng 50 triệu nhân dân tệ (tương đương 7 triệu USD) tính đến ngày 28/3.

Tất nhiên, số tiền do các quan chức chính phủ thu được từ hoạt động livestream không cao bằng dân chuyên nghiệp nhưng ít nhiều, biện pháp trên đã phần nào đem lại hiệu quả.

Zhang Dingding, một chuyên gia internet chia sẻ: "Một người làm livestream cần những kĩ năng nhất định để thành công. Trong sự kiện Ngày Độc thân năm ngoái, một anh chàng đã bán được tổng cộng 145 triệu USD giá trị sản phẩm.

Việc các quan chức chính phủ livestream ngoài giúp bán sản phẩm còn nhằm truyền tải tín hiệu rằng thành phố đã hoạt động bình thường trở lại và cải thiện hảo cảm của người dân".

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một số quan chức đã bắt đầu xuống đường thưởng thức những món ngon như lẩu, thịt nướng và uống trà sữa để khuyến khích mọi người chi tiêu tích cực hơn sau nhiều ngày phải ở nhà.