Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn camera an ninh dài 28 giây ghi lại diễn biến sự việc nhanh chóng được lan truyền và thu hút lượng lớn người xem. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 10h06' sáng ngày 10/1 tại quán NOU Coffee (Hải Phòng). Thời điểm này, quán vắng khách nên nữ nhân viên đã hơ lửa "đốt vía" với mong muốn xua đuổi những thứ không may mắn đi, kéo khách về quán.

Tuy nhiên, mồi lửa trên tay cô bén vào cành cỏ bông lau trang trí, lan nhanh khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chỉ trong khoảng 30 giây, dàn bông lau cháy rụi. Một người đàn ông có mặt gần đó nhanh chóng dùng bình cứu hỏa của quán để dập tắt phần lửa còn lại.

Trong phần cuối đoạn clip được chia sẻ thì quán dường như không gặp thiệt hại gì quá nghiêm trọng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện quán cà phê cho biết vì toàn bộ phần trang trí nằm bên ngoài cửa hàng, cách biệt với khu vực phía trong nên may mắn không có thiệt hại. Nữ đại diện cũng chia sẻ thêm rằng sự việc chỉ là sơ suất không may và quán coi đây là kỷ niệm để chia sẻ, là bài học để rút kinh nghiệm. Nữ nhân viên trong clip hiện vẫn đang làm việc bình thường.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2020/ND-CP quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với quán cafe cụ thể:

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy thoát nạn phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an

- Có lực lượng Phòng Cháy Chữa Cháy cơ sở chuyên ngành tương ứng với loại hình cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy

- Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện sinh lửa, sinh nhiệt được sử dụng một nửa nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

- Có hệ thống giao thông cấp nước, thông tin liên lạc, phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và truyền tin báo sự cố hệ thống bão cháy chữa cháy lan cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người để đảm bảo về số lượng chất lượng phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

- Có giấy chứng nhận thẩm quyền thiết kế và văn bản thảo duyệt thiết kế văn bản chất lượng kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình thuộc danh mục quy định của pháp luật.

Như vậy quy định về điều kiện phòng cháy chữa cháy khi mở quán cà phê có thể khác nhau tùy theo quy định của từng địa phương hoặc cơ quan chức năng. Tuy nhiên dưới đây là một số yêu cầu phổ biến:

- Cấu trúc và vật liệu xây dựng: quán cà phê cần tuân thủ các quy định về cấu trúc và vật liệu xây dựng an toàn để giảm thiểu nguy cơ cháy lan và đảm bảo sự an toàn cho khách hàng và nhân viên. Điều này bao gồm sử dụng vật liệu chống cháy, hệ thống điện an toàn và các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong công trình hai hệ thống báo cháy và cảnh báo.

- Quán cà phê cần được trang bị hệ thống báo cháy và cảnh báo để phát hiện và thông báo sớm với sự cố cháy hoặc khẩn cấp. Hệ thống này bao gồm cảm biến khói, bình chữa cháy, báo cháy và hệ thống cảnh báo âm thanh.

- Hệ thống chữa cháy quán cà phê cờ được trang bị đủ bình chữa cháy và thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp các bình chữa cháy như bình cứu hỏa, bột CO2 hoặc bình chứa hoả phải được đặt ở vị trí dễ tiếp cận và phù hợp với quy định.

- Lối thoát hiểm: quán cà phê cần có hệ thống lối thoát hiểm an toàn để người dân có thể di chuyển nhanh chóng và an toàn ra khỏi cơ sở khi có sự cố cháy hoặc khẩn cấp. Các lối thoát hiểm phải rõ ràng không bị cản trở và được đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp.

- Kiểm tra và bảo dưỡng: chủ quán cà phê cần thực hiện việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cho các thiết bị phòng cháy chữa cháy, bình chữa cháy và hệ thống cảnh báo để đảm bảo hoạt động hiệu quả khi cần thiết.