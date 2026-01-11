TP.HCM: Hiện trường vụ cháy sau chợ Bình Trưng, tiểu thương bật khóc trước cảnh hoang tàn

Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 7 giờ sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà nằm sát khu vực chợ Bình Trưng. Thời điểm này, chợ đang hoạt động nhộn nhịp, nhiều tiểu thương và người dân hoảng hốt tháo chạy khi khói lửa cuồn cuộn bốc lên.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh lập tức hô hoán, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh, nỗ lực ban đầu không đạt hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bốc cao, khói đen bao trùm khu vực phía sau chợ.

Chay tại khu vực chợ Bình Trưng

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Di Anh)

Nhiều người xung quanh không khỏi hoảng loạn

Một phần bị thiêu rụi

Lực lượng chức năng có mặt dập tắt đám cháy





Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ triển khai vòi rồng phun nước liên tục để làm mát, khoanh vùng và khống chế đám cháy, đồng thời tập trung ngăn không cho lửa lan vào khu vực chợ Bình Trưng.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Đại diện UBND phường Bình Trưng cho biết vụ cháy không gây cháy lan vào khu vực chợ, không ghi nhận thiệt hại về người.

Nhiều người không khỏi xót xa trước cảnh tượng hoang tàn sau vụ cháy

Tại hiện trường, bà Mai - một tiểu thương có ngôi nhà bị cháy ngay cạnh chợ - ngồi lặng người, không kìm được nước mắt khi chứng kiến toàn bộ hàng hóa của gia đình bị ngọn lửa thiêu rụi. Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm, thời điểm nhiều tiểu thương vừa mới dọn hàng, chưa kịp buôn bán thì sự cố ập đến. Sau khi đám cháy cơ bản được khống chế, không ít người dân đã ghé chợ mua hàng ủng hộ, mong giúp các tiểu thương sớm bán hết hàng.

Hiện trường sau vụ cháy vẫn còn ám mùi khét, nhiều vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Bình Trưng phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.











