Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Số người thiệt mạng tăng lên 3

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại ngôi nhà số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, lãnh đạo địa phương cho biết ngoài hai nạn nhân tử vong được tìm thấy tại khu vực tầng 6 là bà Vũ Thị Sinh (sinh năm 1937) và anh Lê Minh Thuận (sinh năm 1999), ông Lê Tất Thắng (sinh năm 1960, chủ nhà, người bị thương được đưa đi cấp cứu) cũng đã tử vong vào chiều cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông do vết thương quá nặng.

Theo báo cáo của UBND phường Hà Đông, đám cháy trên phố Lê Lợi bùng phát tại tầng một của căn nhà đang kinh doanh đồ điện dân dụng rồi lan nhanh lên các tầng trên, tạo ra lượng khói lớn khiến nhiều người trong nhà không kịp thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: NXH)

Báo Tuổi trẻ thủ đô cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ quần chúng Nhân dân, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang và cán bộ, chiến sỹ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 15, khu vực số 4, khu vực số 5, khu vực số 2, khu vực số 31, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy và 2 xe téc nước của Công ty TNHH MTV môi trường Hà Nội khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Công an phường Hà Đông, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được huy động để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường có lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố. Có mặt tại hiện trường, Chỉ huy chữa cháy đã huy động tăng cường lực lượng Cảnh sát chữa cháy và CNCH tinh nhuệ cùng nhiều phương tiện có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.