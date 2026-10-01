Quán bún riêu ngập nước Cần Thơ: Khách xắn quần, chồng ghế ngồi ăn, có người đi 30 km để thử

Thời gian này, mạng xã hội liên tục chia sẻ những hình ảnh, clip trải nghiệm đi ăn bún riêu giữa đợt triều cường đang diễn ra ở Cần Thơ. Giữa dòng nước ngập, người phụ nữ bán hàng mặc áo thun, quần xắn cao gối, chan bún liên tục cho khách. Xung quanh đó, các bộ bàn ghế được kê cao vượt mức nước triều cường để khách có thể thưởng thức bát bún một cách trọn vẹn và thuận tiện. Tất cả tạo nên một khung cách vô cùng ấn tượng và thu hút thực khách.

Thông tin trên Thanh Niên, quán bún xuất hiện trong những đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội là của bà Trần Thị Kim Phượng (53 tuổi) ở gần Đình Bình Thủy (khu vực 1, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Quán chỉ cách một nhánh sông Hậu vài chục mét nên thường "ngập sớm, rút muộn" mỗi khi tới đợt triều cường. Quán của bà Phượng đã mở bán suốt hơn 20 năm nay và chỉ bán vào buổi sáng.

Quán bún riêu nước ngập ở Cần Thơ thu hút thực khách. (Nguồn ảnh: Vi vu Cần Thơ)

Bát bún với nguyên liệu quen thuộc như thịt, huyết, chả, bắp chuối và rau muống bào… có giá bình dân khoảng 25.000 đồng/bát. Tuy nhiên, với những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn linh động bán 5.000, 10.000 hoặc 15.000 đồng/bát, tùy khả năng của khách. Thời điểm đông khách nhất thường từ 4-5h sáng.

Theo lời bà Phượng chia sẻ trên Thanh Niên, vì triều cường nước lên rồi rút nên quán bún riêu của bà không vì thế mà đóng cửa. Bà chủ động lấy gạch kê chân cho mấy chiếc bàn để thức ăn và gia vị. Còn 2 nồi nước dùng lúc nào cũng phải có than hồng giữ lửa, nên bà đầu tư hẳn một khối bê tông chắc chắn, cao gần nửa mét để đảm bảo nước không tràn tới.

Trải nghiệm thưởng thức ẩm thực đáng nhớ của thực khách. (Ảnh cắt từ clip)

Quán bún không đóng cửa vì vấn đề thời tiết, thực khách cũng không vì thế mà thôi tới quán. Theo bà Phượng, quán có rất nhiều khách quen, nước lên cao cỡ nào cũng có khách tới ăn. Nhiều khách chồng 3 - 4 bàn, ghế lên cao hơn mực nước, thấy xe nào sắp đi qua thì chủ động bưng bát bún đứng dậy để không bị tạt nước. Mọi bất tiện ấy không khiến thực khách cảm thấy phiền, khó chịu mà thậm chí còn trở thành trải nghiệm rất đáng nhớ trong đợt triều cường.

Sức hấp dẫn của bát bún riêu bình dân cùng nét đặc trưng của quán bà Phượng khiến nhiều khách đi cả chặng đường 30km để tới thưởng thức, trải nghiệm. Chia sẻ trên Tri Thức - Znews vào sáng 29/9, một thực khách có tên Khánh Duy cho biết mình đã đi hơn 20km tới quán để được trải nghiệm. Anh cho biết mình ngồi mà chân ngâm dưới nước thấy vui và có phần khác lạ.

Một thực khách khác có tên Hiếu Thiện từ Đồng Tháp cũng tò mò chạy xe khoảng 30-40 km đến thử trong sáng 29/9. Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, anh Hiếu Thiện cho biết khi tới quán, nước ngập sâu hơn anh tưởng, ngồi ăn ở trên, chân ngâm dưới nước còn có cá rỉa. Bán riêu ngon, giá lại bình dân nên dù phải đi xa thì anh cũng cảm thấy đáng.

Quán bún riêu đã được bán hơn 20 năm. Đây là địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương. (Ảnh: Vi vu Cần Thơ)

Giữa những ngày triều cường gây nhiều bất tiện cho cuộc sống, quán bún riêu của bà Phượng lại vô tình trở thành một điểm đến đặc biệt, nơi thực khách tìm thấy sự thú vị từ những điều rất đời thường. Một bát bún nóng, những bộ bàn ghế được kê cao hay đôi chân ngâm dưới làn nước ngập trước quán đều trở thành trải nghiệm khó quên. Hơn 20 năm duy trì quán, bà Phượng đã tạo nên một địa chỉ quen thuộc với người dân địa phương. Còn với những thực khách tìm đến từ xa, đó không chỉ là một bữa sáng mà còn là kỷ niệm thú vị giữa mùa triều cường.