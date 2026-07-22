Trong khi phở bò đã trở thành món ăn quen thuộc với người Hà Nội, không nhiều người biết rằng tại quận Hoàng Mai có một quán phở trâu tươi Bằng Liệt luôn tấp nập khách ra vào từ sáng sớm. Quán nằm tại khu CT1-X2 Định Công (Hoàng Liệt, Hoàng Mai), có không gian rộng rãi, bài trí theo phong cách quán phở bình dân với cả khu ngồi trong phòng điều hòa.

Trong video đăng tải trên YouTube, nhà sáng tạo nội dung Hanoi Food đã ghé trải nghiệm và ghi lại cảnh quán hoạt động liên tục. Theo chia sẻ của chủ quán, mỗi ngày quán bán cả sáng lẫn chiều. Ngoài quán phở, gia đình còn kinh doanh một quán lẩu trâu gần đó và cả hai đều rất đông khách, tiêu thụ khoảng 2 con trâu.

Dù mới mở được khoảng 2 năm, quán đã nhanh chóng có lượng khách ổn định. Chủ quán cho biết gia đình vốn có truyền thống bán phở từ đời bố mẹ nên tiếp tục theo nghề. Theo bà chủ, quán không có bí quyết đặc biệt mà chỉ chú trọng sử dụng nguyên liệu tươi và giữ hương vị quen thuộc.

Điểm gây ấn tượng là thịt trâu luôn được thái đến đâu bán đến đó. Ngay tại quán có một khu vực riêng để sơ chế, nơi chủ quán trực tiếp thái những tảng thịt đỏ au trước mắt thực khách. Sau khi thái tay thành các miếng vuông, thịt tiếp tục được đưa qua máy cắt để đảm bảo tốc độ phục vụ trong những giờ cao điểm. Từng khay thịt sau khi cắt được xếp cao ngay ngắn, sẵn sàng cho hàng trăm bát phở mỗi ngày.

Sau khi thái xong, thịt được vo thành từng phần, cân theo lạng rồi để riêng trên thớt để nhúng cho từng bát. Theo chia sẻ trong video, mỗi bát phở sẽ có khoảng 8 hoa thịt trâu. Tương tự phở bò, thực khách có thể lựa chọn nhiều phần thịt như tái, nạm, bắp, gân, gầu... với cách gọi món không khác nhiều so với phở bò truyền thống.

Một điểm khác biệt nữa nằm ở bánh phở. Quán sử dụng bánh phở thái tay bản to thay vì sợi nhỏ. Chủ quán cho biết loại bánh này giúp sợi phở giữ được độ dai, không bị nát khi chan nước dùng nóng. Bánh phở được chần trong một nồi riêng, còn thịt trâu được nhúng trực tiếp trong nồi nước dùng.

Nước dùng được ninh trong hai thùng lớn, mỗi thùng khoảng 200 lít. Hành lá và hành tây đều được cắt khúc lớn, dày nên vẫn giữ được độ giòn và không bị vụn sau khi nấu.

Do lượng khách rất đông, các nhân viên luôn làm việc liên tục để kịp phục vụ. Những bát tái nạm, tái gầu hay tái bắp đầy ắp thịt có giá chỉ 40.000-50.000 đồng, trở thành lựa chọn được nhiều thực khách yêu thích.

Theo Hanoi Food, quán có lượng khách hoàn toàn tự nhiên và hầu như không quảng bá. Điều khiến anh ấn tượng nhất là khu vực chuyên thái thịt trâu ngay trong quán, đồng thời cũng là nơi cung cấp thịt cho nhiều địa điểm khác.

Trong lần trải nghiệm, nam YouTuber gọi một bát phở bắp giá 50.000 đồng. Anh đánh giá nước dùng có vị ngọt thanh, đậm đà, vừa miệng và gần như không cần nêm thêm gia vị dù trên bàn luôn có sẵn dấm tỏi, nước mắm, hạt tiêu và tương ớt. Bát phở còn được cho thêm gừng tươi đập dập, hành lá cắt dài, mùi tàu để nguyên lá và cả húng bạc hà, tạo nên hương thơm khá đặc trưng.

Theo đánh giá của chủ kênh Hanoi Food, bánh phở bản to có độ dai vừa phải, lượng bánh không quá nhiều nên cân bằng với phần thịt. Thịt trâu được thái ngang thớ, độ dày vừa phải nên khi ăn có cảm giác giòn, ngọt và không bị dai. Những miếng không có gân được cắt dày hơn để giữ độ mềm.

Quán mở cửa từ khoảng 4h30 sáng đến 11-12h trưa. Với mức giá dao động 40.000-50.000 đồng/bát, nhiều thực khách nhận xét đây là mức giá khá hợp lý so với chất lượng và lượng thịt được phục vụ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quán phở tại Hà Nội đã có giá cao hơn.

Nguồn: Hanoi Food