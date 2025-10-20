Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Bảo Anh đã bất ngờ đăng tải một bài viết ngắn trên Threads nói về trải nghiệm ẩm thực của mình tại Hà Nội. Dù chỉ với vài dòng chia sẻ, nhưng ngay lập tức bài đăng của cô thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và không ít bình luận. Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều chính là cách nữ ca sĩ dành trọn lời khen cho quán ăn: "10 điểm", "ngon xỉu lên xỉu xuống" - những câu khen nghe thôi đã đủ khiến ai cũng muốn thử xem hương vị đó "xỉu" thật hay không.

Vậy thì hôm nay, hãy cùng Có Như Lời Đồn kiểm chứng xem liệu quán ăn mà Bảo Anh khen ngợi đến vậy liệu có thật sự xuất sắc hay không nhé!

Bài đăng của Bảo Anh (Ảnh chụp màn hình)

Địa điểm được nhắc đến chính là quán Bỗng, nằm trên phố Nguyễn Du - một địa chỉ khá quen thuộc với tín đồ mê đồ ăn Việt truyền thống. Quán chuyên phục vụ các món ốc như bún ốc nóng, bún ốc nguội, ốc chuối đậu, lẩu ốc bỗng, cùng nhiều món ăn dân dã khác như xôi sắn, gà chiên mắm, hay các loại nước mơ, sấu, mận ngâm. Tất cả đều gợi lên cảm giác "cơm nhà" giữa lòng phố thị, đúng tinh thần mà nhiều thực khách Hà Nội yêu thích.

Một số món ăn ở quán Bỗng

Không gian kiểu căn nhà cổ đậm nét xưa cũ

Bước chân vào quán, điều khiến Có Như Lời Đồn ấn tượng đầu tiên là không gian. Quán nằm trong một căn nhà cổ, ngay mặt phố Nguyễn Du – vị trí trung tâm nhưng lại mang vẻ trầm tĩnh, yên ả. Có thể thấy căn nhà đã rất cũ, thể hiện rõ nét ở những bức tường loang lổ màu vôi cũ, chiếc cầu thang đi lên đã bong tróc một vài chỗ, hay chiếc chạn bát thời xưa đặt ngay góc nhà... tất cả tạo nên cảm giác thân quen như trở về căn bếp của mẹ. Quán trang trí đơn giản, chỉ có vài lọ hoa tươi, vài bức tranh cũ, ánh đèn vàng nhạt khiến không gian thêm ấm cúng. Bàn ghế bên trong cũng là kiểu bàn ghế gỗ thời xưa.

Không gian của quán

Tuy nhiên, do giữ nguyên kiến trúc cũ nên ở nhiều vị trí, ánh sáng trong quán hơi tối. Có Như Lời Đồn đi vào một ngày mưa, và không ngờ đã gặp cảnh dột nhẹ, sau đó đã phải tạm khắc phục bằng cách kéo bàn sang vị trí khác. Bên cạnh đó, nhà vệ sinh - có lẽ vì hơi cũ nên vào giờ cao điểm, khi có nhiều người dùng liên tục và nhân viên chưa kịp dọn thì sẽ hơi bất tiện nhẹ.

Một vài điểm trừ nhỏ về không gian nhưng bù lại, nét mộc mạc của quán cũng khiến nhiều người cảm thấy thích thú, như được "ngồi ăn cơm trong nhà mình".

Chất lượng món ăn khá bất ngờ dù không phải món nào cũng "đỉnh" như lời đồn

Về phần món ăn, theo cảm nhận của Có Như Lời Đồn, dù tổng thể không đến mức "đỉnh cao", nhưng chất lượng và hương vị tại Bỗng thực sự khiến người ta hài lòng, trong đó có những món ăn điểm nhấn thật sự ấn tượng.

- Gạch cua chưng mỡ hành (159k): Gồm một đĩa bún lá trắng và một bát gạch cua chưng nhỏ, nhưng hương vị rất đáng khen. Gạch cua được chưng vừa tay, dậy mùi thơm, có thêm hành phi giòn tan giúp tăng độ béo ngậy. Khi chấm miếng bún, vị mặn ngọt hòa quyện, ăn kèm rau sống càng thêm tròn vị. Đây là món còn khá lạ và ít nơi bán, rất đáng thử khi đến đây.

Gạch cua chưng mỡ hành

- Ốc chuối đậu (160k/suất nhỏ): Có lẽ vì là suất nhỏ nên lượng ốc không nhiều, chỉ vài con nhưng thịt chắc và to. Đậu cũng chỉ có khoảng 3-4 miếng, còn lại đa phần là chuối. Chuối xanh mềm vừa phải, quyện trong nước om sánh nhẹ. Tổng thể món dù không quá nổi bật nhưng hương vị hài hòa.

Ốc chuối đậu

- Ốc nhồi thịt (180k/nồi nhỏ): Đây cũng là món khiến Có Như Lời Đồn cảm thấy khá ấn tượng với quán. Ốc được làm sạch, nhồi nhân thịt băm và gia vị khéo léo, hấp chín tới nên vừa thơm vừa dai. Khi chấm vào nước mắm gừng sả ớt pha chua cay mặn ngọt đủ vị, hương vị hoà quyện.

Ốc nhồi thịt

- Xôi sắn mỡ hành (99k): Một món phụ nhưng khá thú vị. Xôi được đồ vừa tay, kết hợp sắn luộc, dừa nạo và mỡ hành tạo nên vị béo bùi dễ chịu. Tuy chưa đạt độ dẻo "đỉnh" (có lẽ do loại gạo nếp), nhưng vẫn đáng thử.

Xôi sắn mỡ hành

Giá cả và trải nghiệm tổng thể

Mức giá ở Bỗng có thể sẽ khiến thực khách ăn lần đầu hơi bất ngờ vì giá tương đối cao, điển hình như các món ở trên, hay các món nước như mơ, sấu, mận ngâm dao động 45k/ly. Tuy nhiên, nếu xét về vị trí trung tâm, không gian và hương vị được đầu tư, đây là mức giá có thể chấp nhận.

Một số món trong menu

Tổng thể, Bỗng là một quán ăn mang lại cảm giác vừa thân quen vừa chỉn chu, không cầu kỳ nhưng đi kèm là sự tỉ mỉ, cẩn thận, cầu kỳ trong từng món. Nếu đi nhóm 3-4 người, gọi nhiều món chia nhau thì vừa hợp lý, vừa có thể thử được nhiều hương vị.

Còn chuyện "ngon xỉu lên xỉu xuống" như Bảo Anh nói - có lẽ tuỳ cảm nhận mỗi người. Nhưng chắc chắn, đây là một địa chỉ đáng để thử nếu bạn đang muốn thử các món ốc kiểu xưa giữa lòng Hà Nội.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!