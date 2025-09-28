Vừa qua, trên mạng xã hội đã lan truyền một video do người dùng ghi lại cảnh tượng của một quán bán bún bò Huế khiến cho ai nhìn vào cùng phải ấn tượng. Những tưởng đây chỉ là một video clip review bình thường nhưng lại khiến cho dân tình phải nhìn kỹ hơn vài lần vì một thứ xuất hiện trong video.

Đoạn video do người dùng ghi lại là cảnh tượng quán bún bò bán có 25 nghìn đồng một tô nhưng bộ bàn ghế để phục vụ khách mới thực sự là tâm điểm chú ý. Những bộ bàn ghế là bàn ghế gỗ có kích thước đồ sộ thường xuyên được nhìn thấy trong những ngôi nhà khá giả nay lại xuất hiện rất nhiều trong một quán bán bún bò Huế.

Nhiều người không tin đây là hàng quán bán bún bò

Bộ bàn ghế xuất hiện trong video có kích thước đồ sộ, chạm khắc tinh xảo và có vẻ ngoài trông rất có giá trị. Có thể dễ dàng nhận ra đây là những tác phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo, thường chỉ xuất hiện trong những ngôi nhà lớn, biệt thự của những gia đình khá giả, thậm chí là đại gia. Chúng không phải là bàn ghế nhựa, inox hay gỗ ép thông thường như ở đa số các quán ăn vỉa hè, bình dân khác.

Bộ bàn ghế để ăn bún bò khiến nhiều người phải trầm trồ

Ở cuối video, thực khách này đã quay tô bún bò được bán trong căn nhà này. Nhìn có vẻ khá ngon với nước lèo trong vắt, có đầy đủ thịt, và trông có vẻ rất chất lượng. Ngay lập tức, đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ. Dân tình không ngừng bàn tán và đưa ra các giả thuyết thú vị về nguồn gốc và động lực của chủ quán.

- Thực ra đây là nơi trưng bày sản phẩm đồ gỗ tự nhiên. Bán bún bò chỉ là tiện tay thôi.

- Nhìn bát bún này mà bán 25k thì cũng đam mê rồi.

- Nhà chắc hiếm người nên bán để có người ra người vào cho đôi vui/

- Quán gần nhà mình. Bán vì đam mê chứ lời lãi gì.

Tô bún bò của quán

Nhiều cư dân mạng còn cho biết rằng đã ghé thăm quán bún bò này và quán có tên là Bún cây mưng toạ lạc tại Huế. Không những thế, họ còn khẳng định rằng, chất lượng bún ở đây rất ngon, ăn rất vừa vị mà có rẻ khá bất ngờ.

