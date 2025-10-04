Đà Nẵng vốn được xem là một trong những "thiên đường ẩm thực" ở miền Trung, nơi hội tụ đủ vị mặn mà, cay nồng và giản dị của miền biển. Ở thành phố này, người ta có thể dễ dàng tìm thấy từ những quán ăn vỉa hè dân dã đến những nhà hàng sang trọng bên bờ sông Hàn, nhưng có lẽ không món nào gói trọn được tinh thần Việt như ổ bánh mì. Và đó cũng là món ăn khiến nàng thơ pickleball Alix Trương, vận động viên nổi tiếng trong làng thể thao Mỹ gốc Việt "phải lòng" khi đặt chân tới đây.

Theo chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân, trong khuôn khổ PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 diễn ra tại Đà Nẵng, Alix Trương tiết lộ cô đã ăn tới 14 chiếc bánh mì chỉ trong khoảng 3 ngày từ khi cô tới đây.

Alix Trương chia sẻ chuyện đã ăn 14 chiếc bánh mì (Ảnh chụp màn hình)

"Thật sự được tiếp năng lượng bằng bánh mì. Số bánh mì xíu mại đã ăn: 14. Tiếng giòn rộp tuyệt đỉnh", cô viết. Dòng chia sẻ khiến nhiều người bật cười thích thú, còn cư dân mạng Việt thì không giấu nổi tự hào khi món ăn thân quen bỗng được một vận động viên quốc tế "nghiện" đến vậy.

Với người Việt, bánh mì là món ăn quá đỗi quen thuộc - vừa là bữa sáng nhanh gọn, vừa là bữa phụ đầy đủ hương vị. Nhưng với du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, bánh mì Việt Nam là một "hiện tượng ẩm thực". Sự kết hợp hoàn hảo giữa ổ bánh giòn rụm, lớp pate béo ngậy, thịt nguội, dưa chua, rau thơm và tương ớt tạo nên bản hòa âm của vị giác - vừa quen, vừa lạ. Ở Đà Nẵng, bánh mì càng hấp dẫn hơn bởi sự phong phú về nhân: từ bánh mì heo quay, thịt nướng, chả bò cho tới bánh mì xíu mại, món mà Alix Trương đặc biệt yêu thích.

Bánh mì ở Đà Nẵng mang hương vị rất riêng

Bánh mì xíu mại Đà Nẵng mang phong vị riêng: phần nhân thịt viên đậm đà, được chan cùng nước sốt sền sệt, ăn kèm với hành phi giòn và đồ chua. Khi cắn vào, lớp vỏ bánh vỡ tan giòn rộp, hòa quyện cùng nhân nóng hổi thơm lừng - một cảm giác "bùng nổ" khiến nhiều người nhớ mãi không quên. Có lẽ vì thế mà cô nàng Alix đã phải liên tục "nạp năng lượng" bằng món này, đến mức fan đùa rằng: "Không biết cô tới thi đấu hay thi ăn bánh mì nữa đây!".

Hình ảnh nàng vận động viên xinh đẹp tay cầm ổ bánh mì Việt vừa giòn vừa nóng, khiến cộng đồng mạng tràn đầy tự hào. Một khán giả bình luận vui: "Sĩ lên Đà Nẵng ơi", hay có người còn cho rằng được Alix Trương 'quảng bá' thế này thì bánh mì Việt lại sắp gây bão thế giới mất thôi!

(Ảnh minh hoạ)

Bánh mì - món ăn bình dị tưởng chừng nhỏ bé ấy, lại một lần nữa chứng minh sức hút mạnh mẽ của ẩm thực Việt. Từ góc phố Đà Nẵng đến sân chơi quốc tế, chỉ cần một ổ bánh giòn rụm cũng đủ để kết nối cảm xúc, để những vị khách phương xa nhớ mãi một Việt Nam vừa gần gũi, vừa đáng yêu đến lạ.