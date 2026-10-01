Đêm concert Day 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra trong không khí sôi động với hàng loạt màn trình diễn được đầu tư công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và những hiệu ứng sân khấu quy mô lớn. Tuy nhiên, bên cạnh các tiết mục mãn nhãn và khoảnh khắc giàu cảm xúc, một sự cố liên quan đến Quách Văn Thơm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, tài khoản Threads @queen.of.hiemaI đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam nghệ sĩ gặp sự cố trên sân khấu. Kèm theo video, người này viết: “Chú Thơm té nhưng vẫn ráng diễn hết tiết mục xong anh Dũng anh Tú đỡ vào trong”.

@queen.of.hiemaI

Trong phần cập nhật bên dưới bài đăng, chủ tài khoản cho biết khu vực sân khấu bị ẩm nên trơn trượt. Người này cũng nói thêm rằng khi ra chào kết, Quách Văn Thơm đi cà nhắc nhẹ. Những thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng của nam nghệ sĩ sau sự cố.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên Threads, thu hút hàng nghìn lượt thích cùng nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến khoảnh khắc Quách Văn Thơm gặp sự cố, đồng thời mong anh sớm ổn định sức khỏe. Đáng chú ý, chi tiết nam nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành tiết mục trước khi được đồng nghiệp dìu vào trong càng khiến người hâm mộ quan tâm.

@queen.of.hiemaI

Concert Day 2 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mang đến nhiều điểm nhấn đáng nhớ. Theo thông cáo từ ban tổ chức, chương trình có quy mô gần 50.000 khán giả mỗi đêm, với các màn trình diễn trên không như con thuyền bay trong tiết mục Em Chỉ Im Lặng của Phùng Minh Cương và Hà An Huy, hay phần trình diễn Tan Biến của các thành viên nhà Hiển nhiên gồm Đinh Mạnh Ninh, Will, Tôi Thành Thỏ và Duy Khánh.

Đêm nhạc cũng có những khoảnh khắc lắng đọng khi MC Anh Tuấn chơi cello trong tiết mục Em Tôi, xúc động nhắc đến người cha quá cố. Bên cạnh đó, chương Cội Nguồn kết hợp các chất liệu dân gian với cách dàn dựng hiện đại, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho đại nhạc hội.

Giữa không khí sôi động ấy, sự cố của Quách Văn Thơm trở thành một trong những diễn biến khiến khán giả chú ý. Hiện chưa có thông tin xác nhận chính thức về mức độ chấn thương của nam nghệ sĩ. Người hâm mộ đang chờ thêm cập nhật về tình trạng của anh sau đêm diễn.