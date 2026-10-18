MONO và RHYDER cùng góp mặt trong đêm tiệc âm nhạc bên Hồ Gươm

Tối 17/10, khu vực Hoàn Kiếm có một đêm náo nhiệt khác thường khi MONO và RHYDER cùng góp mặt trong "Housewarming Party - Tiệc Tân Gia", bữa tiệc mở màn cho một tòa nhà 6 tầng mới nằm ngay góc phố trung tâm. Từ khá sớm, khán giả trẻ đã tập trung đông đúc dọc hai bên đường, nhiều người đứng sát rào chắn, sẵn điện thoại chờ thần tượng xuất hiện.

Điểm khiến đêm diễn trở nên khác biệt là cách sân khấu được dựng ngay trên mặt tiền tòa nhà. Thay vì đứng ở một bục cao quen thuộc, các nghệ sĩ xuất hiện từ những ô cửa và ban công được biến thành khung trình diễn, phía sau là hiệu ứng ánh sáng xanh lạnh cùng visual mapping chạy liên tục trên kính.

MONO là người mở màn đêm diễn. Nam ca sĩ bước xuống mặt đường cùng dàn vũ công đông đảo mặc đồng loạt quần jeans ống rộng, tạo thành đội hình trải dài trước cửa tòa nhà. Bộ đồ denim xanh nhạt thêu hoa li ti từ vai xuống ống quần giúp anh nổi bật giữa ánh đèn neon xanh, đồng thời trở thành một trong những outfit được chú ý nhất đêm hôm đó.

Đầu năm 2025, MONO chính thức trở thành Đại Sứ và Gương mặt đại diện cho adidas Originals tại thị trường Việt Nam.

Tiếp nối phần trình diễn của MONO, RHYDER tiếp tục "đốt cháy" sự kiện bằng màn trình diễn cực kỳ sôi động của mình.

MONO từ lâu đã có lượng fan đông đảo nhờ loạt bản hit như "Waiting For You", trong khi RHYDER nổi lên mạnh mẽ sau chương trình Anh Trai Say Hi và trở thành một trong những gương mặt Gen Z được nhắc tên nhiều nhất của làng nhạc trẻ.

Bữa tiệc được tổ chức để chào đón flagship store đầu tiên tại Đông Nam Á của adidas, một tòa nhà 6 tầng với rooftop nhìn thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm. Không gian bên trong trải dài từ bóng đá, chạy bộ, thời trang đường phố đến các bộ môn như pickleball, golf hay motorsport.

Một điểm nhấn khác nằm ở tầng thượng, nơi trưng bày loạt tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa và bản sắc Hà Nội do hai nghệ sĩ Việt Max và Truy Bảo thực hiện. Qua góc nhìn sáng tạo của hai người trẻ, những chất liệu quen thuộc của thủ đô được kể lại theo cách mới mẻ, đặt ngay trên nền view Hồ Gươm.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật đương đại và khung cảnh phố cổ khiến rooftop không chỉ là một góc ngắm cảnh, mà hứa hẹn trở thành điểm hẹn "check-in" mới của giới trẻ Hà Nội trong thời gian tới.