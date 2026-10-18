Tiểu minh tinh ai cũng săn đón một thời giờ livestream bán hàng mưu sinh

Vbiz từng có không ít sao nhí nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, sớm được khán giả yêu mến nhờ khả năng diễn xuất và những vai diễn để đời. Thế nhưng, khi trưởng thành, không phải ai cũng tiếp tục giữ được sức nóng hay đi trên con đường nghệ thuật từng được kỳ vọng. Angela Phương Trinh là một trường hợp khiến nhiều người chú ý.

Sao nhí đình đám, gương mặt gắn liền với ký ức của khán giả

Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995. Cô bước chân vào nghệ thuật từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình. Ở thời điểm nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang tận hưởng cuộc sống học trò, nữ diễn viên đã tham gia các dự án phim ảnh, làm quen với trường quay và nhận được sự chú ý từ khán giả.

Một trong những vai diễn khiến Angela Phương Trinh bắt đầu được mọi người yêu thích là Vy trong Mùi Ngò Gai. Hình ảnh cô bé có hoàn cảnh nhiều trắc trở, mang những cảm xúc phức tạp trong cuộc sống đã để lại ấn tượng với người xem. Lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt cùng gương mặt sáng giúp Angela Phương Trinh được các đạo diễn để mắt đến.

Khi có cơ hội góp mặt trong bộ phim Người Mẹ Nhí, Angela Phương Trinh tiếp tục khẳng định sức hút của một sao nhí có khả năng diễn xuất nổi bật. Khi ấy, cô không đơn thuần là gương mặt xuất hiện trong các bộ phim truyền hình mà còn trở thành cái tên được công chúng nhớ mặt, gọi tên. Những vai diễn liên tiếp giúp nữ diễn viên xây dựng vị trí riêng giữa dàn diễn viên nhí của màn ảnh Việt.

Angela Phương Trinh có sự nghiệp diễn xuất nổi bật ngay từ lúc nhỏ

Từ mỹ nhân tiềm năng đến gương mặt gắn với nhiều scandal

Khi bước vào tuổi trưởng thành, Angela Phương Trinh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thử sức với nhiều hình ảnh khác nhau. Nếu thời thơ ấu, cô được yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu và khả năng diễn xuất, thì giai đoạn sau này, nữ diễn viên dần gây chú ý với phong cách trưởng thành, gợi cảm và có phần táo bạo.

Với nhan sắc nổi bật, Angela Phương Trinh từng được xem là một trong những mỹ nhân tiềm năng của showbiz Việt. Cô tham gia các dự án điện ảnh như Taxi, Em Tên Gì?, Sứ Mệnh Trái Tim và xuất hiện trong Glee Việt Nam. Những hoạt động này cho thấy nữ diễn viên vẫn có cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp sau thời kỳ nổi tiếng từ nhỏ.

Tuy nhiên, song song với hoạt động nghệ thuật, Angela Phương Trinh cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận vì những phát ngôn, trang phục và chiêu trò gây sốc.

Đi kèm với sự nổi tiếng, Angela Phương Trinh vấp không ít tranh cãi về đời tư

Với một diễn viên từng được kỳ vọng từ khi còn nhỏ, sự thay đổi ấy khiến không ít khán giả tiếc nuối. Angela Phương Trinh có lợi thế là kinh nghiệm diễn xuất từ sớm, từng sở hữu nhiều vai diễn đáng nhớ và được công chúng biết đến rộng rãi. Thế nhưng, ở một số thời điểm, những ồn ào bên ngoài lại trở thành điều được nhắc đến nhiều nhất khi nói về cô.

Sau giai đoạn hoạt động khá sôi nổi, nữ diễn viên dần hạn chế xuất hiện trong các dự án giải trí. Cô dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng, chia sẻ về việc ăn chay, tu tập và thay đổi lối sống. Hình ảnh Angela Phương Trinh trên mạng xã hội cũng có những giai đoạn khác biệt rõ rệt so với thời kỳ thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ hay tham gia các hoạt động quảng bá phim.

Sau những ồn ào, Angela Phương Trinh từng phải ở ẩn, dành thời gian tu tập

Livestream bán hàng, diện mạo tomboy gây bàn tán

Trong những năm gần đây, Angela Phương Trinh không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim ảnh như trước. Thay vào đó, cô chuyển hướng sang livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho các nhãn hàng và tương tác trực tiếp với người xem trên mạng xã hội. Các phiên livestream của nữ diễn viên từng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách giới thiệu sản phẩm, phong cách xuất hiện cũng như hình ảnh mà cô xây dựng.

Bên cạnh công việc, diện mạo hiện tại của nữ diễn viên cũng trở thành đề tài được bàn luận. Angela Phương Trinh nhiều lần xuất hiện với mái tóc ngắn, trang phục mang phong cách menswear và hình ảnh có phần nam tính. So với vẻ nữ tính, gợi cảm từng gắn liền với cô trong giai đoạn hoạt động showbiz sôi nổi, diện mạo mới tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Không chỉ thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc, Angela Phương Trinh còn gây chú ý bởi hình thể săn chắc, cơ bắp sau thời gian tập luyện. Trên mạng xã hội, những hình ảnh của cô thường kéo theo nhiều bình luận, từ bất ngờ trước sự lột xác đến tò mò về lựa chọn phong cách cá nhân. Dù nhận được những phản ứng khác nhau, nữ diễn viên vẫn duy trì hình ảnh riêng và tiếp tục chia sẻ các hoạt động đời thường.

Công việc chủ yếu hiện tại của Angela Phương Trinh là livestream, hợp tác với nhãn hàng

Diện mạo của minh tinh một thời khiến nhiều người chú ý

Ảnh: Tổng hợp