Huỳnh Hiểu Minh ngầm công khai lý do ly hôn Angelababy, câu nào nói ra cũng như vả thẳng mặt vợ cũ

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là đôi tình nhân đẹp, quyền lực bậc nhất showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ giữa đường tan nát, không thể đi đến đầu bạc răng long với nhau. Đã nhiều năm trôi qua, lý do đổ vỡ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vẫn là một ẩn số. Trên truyền thông cặp đôi đều tránh đề cập trực tiếp.

Tuy nhiên, xuất hiện trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã có những chia sẻ gây chú ý về những năm tháng đã qua trong đời, đồng thời nhắc lại cuộc hôn nhân tan vỡ. Theo Huỳnh Hiểu Minh, anh kết hôn khi đã gần 40 tuổi. Dù lập gia đình khá muộn, nhưng tư duy và sự trưởng thành của anh vẫn chưa thực sự theo kịp. Anh thừa nhận năm xưa bản thân đã có những phán đoán, quyết định và đánh giá không chính xác trong việc nhìn nhận người khác, cuộc sống và đặc biệt là với các cột mốc quan trọng nhất của 1 đời người. Điều này khiến nam diễn viên không tránh khỏi sự tiếc nuối.

Huỳnh Hiểu Minh cho biết anh đã có những quyết định, đánh giá sai lầm khi lựa chọn lập gia đình vào năm sắp 40 tuổi. Ảnh: Sina.

Phát ngôn của Huỳnh Hiểu Minh lập tức trở thành tâm điểm chú ý và gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đang ngầm ám chỉ việc anh cưới sai người dẫn đến kết cục đổ vỡ hôn nhân. Trên mạng xã hội, các netizen thắc mắc không biết Angelababy nghĩ gì khi thấy chồng cũ nói rằng cô là lựa chọn sai lầm trong cuộc đời của đối phương. Thực tế, đây không phải lần đầu Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trách móc vợ cũ. Cách đây không lâu, anh cũng được cho là đã ngầm tố Angelababy vô ơn, từng được mình nâng đỡ hết lòng nhưng cuối cùng lại "qua cầu rút ván".

Đáng chú ý, các nguồn tin trong giới từng cho biết Angelababy là cô con dâu được mẹ Huỳnh Hiểu Minh chấm chọn. Các cô bạn gái minh tinh trước đây của Huỳnh Hiểu Minh chẳng hạn như Tần Lam, Lý Phi Nhi đều không vừa ý mẹ và bà của nam diễn viên. Do đó, các cuộc tình này đều sớm kết thúc. Huỳnh Hiểu Minh từng cho biết Angelababy có tính cách giống hệt mẹ anh. Hơn nữa, vì rất yêu thương mẹ nên khi chọn bạn đời, nam diễn viên cũng theo khuôn mẫu con dâu lý tưởng của mẹ, chứ không phải theo mong muốn của bản thân.

Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang ngầm ám chỉ việc cưới Angelababy là sai lầm trong cuộc đời anh. Ảnh: Sina.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, hoành tráng "vô tiền khoáng hậu" tại Cbiz.

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản.

Huỳnh Hiểu Minh từng chi 702 tỷ để tổ chức hôn lễ trong mơ với Angelababy. Đám cưới của cặp đôi thu hút 5,92 tỷ lượt theo dõi. Đến năm 2022, cặp sao thông báo ly hôn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu