Quá khứ ít ai biết của Kim Sae Ron

Thông tin Kim Sae Ron qua đời vẫn khiến khán giả chưa hết bàng hoàng. Sáng 17/2, Yonhap News hé lộ chi tiết về tang lễ của Kim Sae Ron. Theo đó, cha mẹ cùng các em gái Kim Ah Ron (23 tuổi), Kim Ye Ron (20 tuổi) là ngưởi chủ trì tang lễ. Tang quyến bày tỏ mong muốn được tổ chức tang lễ riêng tư, không có truyền thông tác nghiệp. 16 giờ 50 phút chiều (giờ Hàn Quốc) ngày 16/2, Kim Sae Ron đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân, xem xét khả năng nữ diễn viên lựa chọn cực đoan vì không tìm thấy bằng chứng phạm tội, dấu hiệu xâm nhập tại hiện trường.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, hưởng dương 25 tuổi

Kim Sae Ron sinh năm 2000, hưởng dương 25 tuổi. Dù mới đôi mươi nhưng Kim Sae Ron có bề dày diễn xuất cực đáng nể. Cô khởi nghiệp vào năm 9 tuổi, nhanh chóng trở thành "thiên tài diễn xuất nhí" với những vai diễn nổi tiếng trong The Man From Nowhere, I Am A Dad, Bloodhounds, Kiss Six Sense,... Hình ảnh cô bé nhỏ gầy, gương mặt "tuyệt đối điện ảnh" với nét diễn tinh tế, đầy cảm xúc đã được nhiều khán giả ghi tạc.

Thuộc một trong những top sao nhí nổi bật, được kỳ vọng cạnh Kim Soo Hyun hay Kim Yoo Jung, Kim Sae Ron va phải cú vấp đầu đời vì tai nạn uống rượu lái xe năm 2022.

Kim Sae Ron từng có thời gian ngắn đầu quân về YG Entertainment với tư cách diễn viên vào năm 2016. Tuy nhiên, cô đồng hành với đế chế giải trí này không lâu. Cuối năm 2019, Kim Sae Ron rời YG, tiếp tục phát triển sự nghiệp điện ảnh. Kim Sae Ron chơi thân với nhiều idol, ca sĩ nổi tiếng như Yeji (Red Velvet), cố thần tượng Moonbin (ASTRO),... Một trong những tình bạn được ngưỡng mộ nhất của Kim Sae Ron là với diễn viên Kim Bora và Suhyun (AKMU).

Kim Sae Ron cạnh Kim Bora và Suhyun (AKMU)

Sau khi tin tức Kim Sae Ron qua đời nổ ra trên mặt báo, người hâm mộ hoài niệm lại thời gian nữ diễn viên hạnh phúc bên bạn bè thân thiết của mình. Năm 2018, Kim Sae Ron và Kim Bora xuất hiện trên sân khấu concert Suhyun, cùng cover ca khúc TT - TWICE và Playing With Fire - BLACKPINK. Khí chất sân khấu và khả năng vũ đạo của Kim Sae Ron khiến khán giả bất ngờ. Vốn quen hình ảnh minh tinh và những vai diễn rất "đời" của Kim Sae Ron, không ngờ cô nàng cũng rất hợp với hình tượng idol lung linh.



Kim Sae Ron, Kim Bora và Suhyun cover Playing With Fire - BLACKPINK

Bộ ba còn cover TT của TWICE vô cùng vui vẻ

Khí chất sân khấu và khả năng vũ đạo của Kim Sae Ron khiến khán giả bất ngờ

Nhiều hình ảnh, clip từ ngày còn bé của Kim Sae Ron cũng được fan "đào" lại. Video ghi lại khoảnh khắc 3 chị em nhà Kim Sae Ron vui đùa nhảy nhót khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng. Nhìn lại khoảnh khắc xưa cũ của Kim Sae Ron, công chúng càng tiếc thương cho đoá hoa sớm nở sớm tàn.