Kinh hoàng nữ ca sĩ bị fan cuồng đâm 61 nhát, mất 10 năm theo đuổi kiện tụng hiện giờ ra sao?

Vào ngày 21/5/2016, nữ thần tượng Mayu Tomita đã gặp phải biến cố lớn nhất đời khi bị fan cuồng Tomohiro Iwazaki dùng dao tấn công. Trước đó, người đàn ông 27 tuổi này đã đăng tải vô số bình luận "ám ảnh" trên blog và Twitter của nữ idol 20 tuổi. Trong 2 tháng đầu năm 2016, Tomohiro Iwazaki cũng gửi sách và 1 chiếc đồng hồ đến địa chỉ nhà riêng của cô.

Mayu Tomita không nhận quả, gửi trả lại chiếc đồng hồ vào tháng 4 cùng năm, khiến Tomohiro Iwazaki đăng tải 400 bài viết thù địch trên tài khoản Twitter của cô. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, nữ idol 20 tuổi đã chặn fan cuồng này vào cuối tháng 4/2016. Cô cũng liên hệ với sở cảnh sát địa phương để nhờ họ giúp đỡ bảo vệ mình khỏi kẻ theo dõi. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đã bác bỏ vụ việc của Mayu Tomita, nói rằng cô không gặp nguy hiểm ngay lập tức.

Mayu Tomita báo cảnh sát vì bị fan cuồng theo dõi, đe dọa, nhưng không nhận được sự bảo vệ. Ảnh: Koreaboo

Đến ngày 21/5/2016 định mệnh, Tomohiro Iwazaki đã chặn Mayu Tomita trước một địa điểm tổ chức concert ở Koganei, Tokyo, trước khi cô biểu diễn tại sự kiện mang tên Solid Girls Night Vol. 11. Hắn ta yêu cầu Mayu Tomita giải thích vì sao lại trả lại quà của mình. Nữ idol không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, khiến Tomohiro Iwazaki "mất kiểm soát" và dùng dao bỏ túi đâm cô ta 61 nhát vào ngực và cổ. Hắn ta hét lên "Mày đáng chết, chết đi, chết đi!" nhiều lần trong khi tấn công Mayu Tomita bằng con dao dài 8,2 cm.

Những người chứng kiến đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Mayu Tomita và gọi cảnh sát. Bằng một phép màu nào đó, nữ idol không bị tổn thương các cơ quan nội tạng quan trọng dù đang trong tình trạng nguy kịch. 2 tuần sau, cô tỉnh lại và phát hiện 34 vết đâm khắp mặt, cổ, lưng và tay. Cô cũng bị mù một phần ở mắt trái và gặp khó khăn khi hát, ăn và sử dụng ngón tay.

Hung thủ là Tomohiro Iwazaki - 27 tuổi ở thời điểm gây án. Ảnh: Koreaboo

Một năm sau, Tomohiro Iwazaki khẳng định rằng anh ta không hề có ý định giết Mayu Tomita. Nhóm luật sư bào chữa nói thêm rằng fan cuồng này chỉ đâm nữ idol vì quá thất vọng khi cô phớt lờ những món quà anh ta tặng. Vào tháng 2/2017, Mayu Tomita đã tự đứng trước tòa, bày tỏ sự kinh hoàng về những gì đã xảy ra với cô: "Tôi nhớ rất rõ vụ việc đó. Tôi không bao giờ có thể quên được bi kịch này. Tôi muốn lấy lại cơ thể không tì vết như trước đây!".

Đến năm 2019, cô và mẹ đã khởi kiện Chính quyền Thủ đô Tokyo, người đại diện cũ của cô và Tomohiro Iwazaki vì đã không bảo vệ cô trước vụ đâm chém. Trải qua nhiều năm ròng rã, cuối cùng vụ việc đã được khép lại vào tháng 7/2025. Vụ kiện chống lại Chính quyền Thủ đô Tokyo đã được giải quyết kín đáo với một khoản tiền bồi thường không được tiết lộ, cuối cùng khép lại toàn bộ quãng thời gian kiện tụng đối với Mayu Tomita và gia đình cô. Về phần hung thủ, công tố viên đề nghị án tù 17 năm, nhưng tòa tuyên phạt Tomohiro Iwazaki 14 năm 6 tháng tù.

Sau gần 10 năm kiện tụng, vụ việc mới có thể khép lại. Ảnh: Koreaboo

Ở thời điểm bị tấn công, Mayu Tomita mới vừa tốt nghiệp đại học và đang tập trung tối đa cho công việc biểu diễn, đóng phim. Tuy nhiên, những nhát dao lạnh lùng vào ngày định mệnh đó đã khiến cuộc đời cô bước sang 1 trang hoàn toàn khác. Dù công lý có được thực thi, thì những vết thương thể xác và tinh thần của cô sẽ không bao giờ chấm dứt.

Trong cuộc phỏng vấn với Kyodo News vào năm 2025, Mayu Tomita tiết lộ đang ấp ủ kế hoạch phát hành hồi ký. Nữ idol sinh năm 1995 mô tả cuộc sống sau vụ tấn công là “đắng cay và đau khổ", đồng thời chia sẻ sâu về chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Mayu Tomita cũng chỉ trích cảnh sát Tokyo không bảo vệ cô, cũng không có ý định thừa nhận sai sót.

Mayu Tomita kể điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô xuyên suốt cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm là những phản hồi thiếu chân thành qua văn bản, những câu chuyện bịa đặt trước tòa - nơi mà các bên thề nói ra sự thật, nhưng cuối cùng lại toàn lời dối trá. Nữ idol cùng bức xúc trước cách cảnh sát tỏ ra thờ ơ với cô trong phiên thẩm vấn trước tòa. Cô cáo buộc khi hỏi chéo trước tòa, cảnh sát đưa cho cô xem bài báo có ảnh nhận dạng của hung thủ Tomohiro Iwazaki, mà không quan tâm đến nỗi sợ hãi trong cô.

"Cảm giác lúc đó giống như thủ phạm lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tay lăm lăm con dao. Tôi cảm thấy tim mình như bị xé ra. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra các sĩ quan cảnh sát không hiểu nỗi đau của tôi. Họ thậm chí còn không cố gắng để thấu hiểu" - Mayu Tomita lên án.

Vụ tấn công Mayu Tomita từng khiến dư luận Nhật Bản rúng động. Ảnh: Koreaboo

Nữ idol được cho là thức trắng nhiều ngày liền để viết hồi ký, với hy vọng nó sẽ giúp chấm dứt vấn nạn theo dõi và ngăn người khác phải chịu bi kịch như cô. Suốt gần 10 năm kể từ vụ tấn công, cô không thể làm nhiều việc vì chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và di chứng của nó. Cô dành phần lớn thời gian ở nhà, không thể ngủ, không thể ra ngoài một mình, cũng không thể đi các phương tiện công cộng như tàu điện. Điều đó khiến Mayu Tomita buồn và bực bội.

Cảnh tượng thủ phạm lao vào cô và hét "Chết đi, chết đi, chết đi" vẫn luôn ám ảnh nữ idol, đặc biệt nghiêm trọng khi ngày 21/5 mỗi năm gần kề. Mayu Tomita hoảng loạn, nảy sinh ảo giác thủ phạm có thể quay lại giết cô lần nữa. "Nỗi sợ hắn sẽ được ra tù không bao giờ phai nhạt. Càng cố gắng tiến lên, muốn trở lại cuộc sống trước kia, tôi càng thấy thực tế tàn nhẫn: tôi vẫn phải sống trong thế giới nơi vụ việc diễn ra. Ngay cả khi đã kết thúc, sự giày vò vẫn không bao giờ chấm dứt" - Mayu Tomita bày tỏ.

Vụ tấn công Mayu Tomita khiến Nhật Bản sửa đổi luật chống theo dõi (anti-stalking) vào tháng 12/2016, trong đó bổ sung quy định về theo dõi qua mạng và quấy rối trực tuyến. Dẫu vậy, Mayu Tomita tuyên bố vấn nạn theo dõi vẫn diễn ra, không hề giảm đi. “Những vụ theo dõi vẫn tiếp tục diễn ra trong 9 năm qua. Mỗi lần tôi thấy chúng xuất hiện trên tin tức, tôi thấy buồn và giận dữ... Xin hãy lưu tâm kỹ càng về điều này, để lời hứa với tôi không chỉ là hình thức. Cảnh sát ơi, xin nhớ rằng sự khác biệt giữa được cứu hay không có thể thay đổi cả cuộc đời của một người" - cựu thần tượng kêu gọi.

Mayu Tomita không thể có được cuộc sống bình thường sau vụ tấn công. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo