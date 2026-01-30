Thất tình 100 lần mà xem phim Hàn này là lại muốn yêu: Cặp chính đẹp như thiên sứ, ai ghép đôi đúng thiên tài

JTBC vừa chính thức tung ra teaser đầu tiên của Shining và ngay lập tức khiến cộng đồng mê phim Hàn rụng tim. Dù mới chỉ là những thước phim ngắn ngủi, Shining đã cho thấy nó đủ tiềm năng trở thành một bản tình ca dịu dàng dành cho những ai từng yêu, từng đau khổ, đủ sức chữa lành cả cho những người thất tình cả trăm lần.

Shining là dự án phim đầy hứa hẹn của JTBC trong năm 2026.

Được biết, Shining thuộc thể loại lãng mạn - melodrama, do Park Jin Young và Kim Min Ju đóng chính. Phim kể câu chuyện về những người trẻ đến bên đời nhau, dần trở thành chỗ dựa tinh thần và là ánh sáng soi rọi cuộc đời đối phương.

Nhân vật nam chính Yeon Tae Seo (Park Jin Young) là một tài xế tàu điện ngầm, sở hữu góc nhìn sắc sảo về cuộc sống. Tae Seo là kiểu người độc lập, sống trọn vẹn cho hiện tại, chỉ tập trung vào ngày hôm nay thay vì mơ mộng tương lai xa vời. Khi đã đạt được cuộc sống tự lập mà mình hằng mong muốn, anh bất ngờ gặp lại Mo Eun Ah, mối tình đầu từ năm 19 tuổi. Cuộc tái ngộ này khiến nhịp sống vốn yên ổn nơi anh bỗng khẽ gợn sóng.

Những hình ảnh được hé lộ trong đoạn teaser đầu tiên mang đến một bầu không khí nhẹ nhàng, lắng đọng và đầy cảm xúc.

Trong khi đó, Mo Eun Ah (Kim Min Ju) là một cựu nhân viên khách sạn, hiện làm quản lý nhà lưu trú tại Seoul. Cô gái này tràn đầy nhiệt huyết, có chiều sâu và nét đáng yêu rất riêng. Eun Ah luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân: Ở đâu, với ai, làm gì và sống như thế nào. Trên hành trình bươn chải ở Seoul nhộn nhịp, cô nếm trải cả những thành công nhỏ lẫn thất bại lớn.

Giống như Tae Seo, mối tình năm xưa cũng là lần đầu Mo Eun Ah biết yêu. Giờ đây khi gặp lại anh, trái tim cô đã rung lên lần nữa. Cô và anh, cả hai giúp nhau chữa lành những vết thương âm ỉ, để rồi hướng đến một tương lai tràn đầy hy vọng.

Teaser phim Shining của Park Jin Young và Kim Min Ju (vietsub: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn).

Teaser đầu tiên của Shining ghi điểm mạnh nhờ bầu không khí nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc. Không chỉ vậy, khán giả cũng ấn tượng mạnh với visual "phát sáng" của cặp đôi chính. Park Jin Young và Kim Min Ju xuất hiện với diện mạo đẹp như thiên sứ, ánh mắt dịu dàng, mang đến cảm giác chữa lành rõ rệt.

Park Jin Young vốn không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim Hàn. Năm ngoái, anh từng gây bão màn ảnh nhỏ khi đóng cặp cùng Park Bo Young trong Một Seoul Chưa Biết Đến. Sở hữu vẻ ngoài hiền lành, ấm áp, Park Jin Young đặc biệt hợp với những vai chàng trai si tình, tinh tế và giàu cảm xúc. Chính vì vậy, không quá khi nói vai Tae Seo dường như sinh ra để dành cho anh.

Sau thành công với Một Seoul Chưa Biết Đến, "trai si tình" Park Jin Young hứa hẹn sẽ một lần nữa đốn gục trái tim khán giả với bộ phim lãng mạn mới.

Về phía Kim Min Ju, cô là gương mặt trẻ đang lên, được đánh giá cao nhờ diễn xuất tự nhiên, dễ chịu. Không cần quá bi lụy hay kịch tính, Kim Min Ju mang đến cảm giác gần gũi, chân thật, cho thấy bản thân rất hợp với thể loại phim lãng mạn, chữa lành như Shining. Khi đặt cạnh Park Jin Young, cả hai tạo nên một tổng thể hài hòa đến bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên mà Park Jin Young và Kim Min Ju hợp tác với nhau. Màn kết hợp của cả hai hứa hẹn mang đến bầu không khí dịu dàng, cùng với đó là một câu chuyện tình đầu đầy dư âm, khiến người xem cũng muốn yêu và được yêu.