Puka bí mật sinh con đầu lòng, Gin Tuấn Kiệt để lộ bằng chứng trước hàng ngàn khán giả?

Sau 1 năm về chung một nhà với Gin Tuấn Kiệt, Puka đã thông báo mang thai con đầu lòng vào tháng 11/2024. Trong thời gian qua, nữ diễn viên vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật và chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Tuy nhiên từ ngày 8/3 tới nay, Puka không đăng tải bức hình mới nào. Do đó, cư dân mạng liền đặt nghi vấn bà xã Gin Tuấn Kiệt đã sinh con.

Vào tối 21/3, concert 5 Anh trai say hi đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Khác với các đêm diễn trước, 3 ca sĩ gồm Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Quang Trung vắng mặt vì lý do cá nhân và gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Do đó concert 5 Anh trai say hi chỉ còn 27 anh trai trình diễn.

Trên sân khấu concert, ban tổ chức chương trình đã chiếu đoạn video của các anh trai nhắn gửi tới khán giả. Trong clip, Gin Tuấn Kiệt nói lý do vắng mặt vì bị thương ở chân, bác sĩ yêu cầu không được vận động mạnh. Tuy nhiên cư dân mạng lại phát hiện ra trong đoạn video của ông xã Puka có tiếng khóc của trẻ em ngay những giây đầu. Qua những chi tiết này, netizen càng thêm nghi ngờ thông tin cặp đôi đã bí mật chào đón con đầu lòng.

Gin Tuấn Kiệt thông báo không tham gia concert Anh trai say hi Day 5 vì lý do sức khỏe (Nguồn: @tramgiaitri.voh)

Netizen phát hiện ra tiếng khóc của trẻ em trong đoạn video của ông xã Puka

Nữ diễn viên cũng không chia sẻ hình ảnh mới của bản thân từ ngày 8/3 vừa qua

Qua những chi tiết này, cư dân mạng nghi ngờ cặp đôi đã bí mật chào đón con đầu lòng

Vào tháng 2 vừa qua, Puka từng khéo léo bác bỏ tin đồn đã sinh con: "Ngày nào cũng có người gọi hỏi thăm và chúc mừng. Dù chưa tới ngày sinh, nhưng em vẫn rất cảm ơn những lời chúc tốt đẹp từ khán giả yêu thương. Lấy đó làm động lực để vượt cạn thành công sắp tới ạ!"

Trong thời gian mang thai, Gin Tuấn Kiệt luôn đồng hành và chăm sóc Puka chu đáo. Anh thường xuyên hộ tống vợ bầu đến các sự kiện. Puka và Gin Tuấn Kiệt trải qua 4 năm yêu kín tiếng trước khi quyết định về chung nhà vào tháng 11/2023.

Khi được hỏi về những thay đổi sau khi kết hôn, Puka chia sẻ với chúng tôi: "Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm.

Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước".

Trong thời gian mang thai, Gin Tuấn Kiệt luôn đồng hành và chăm sóc bà xã Puka

Ở những tháng đầu của thai kỳ, nữ diễn viên gặp vấn đề không tốt về sức khỏe, bị tụt đường huyết

Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai tình cảm hồi tháng 9/2023. Cặp đôi tổ chức đám cưới tại 3 nơi là Đồng Tháp (quê nhà cô dâu), Khánh Hòa và TPHCM. Đám cưới của hai nghệ sĩ có sự tham dự của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Đại Nghĩa, Trường Giang, Trấn Thành, Quyền Linh, Minh Tú, Minh Dự...