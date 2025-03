'Chàng quýt' Park Bo Gum: 15 tuổi gánh nợ thay bố, bị đồn hẹn hò Song Hye Kyo

Nam diễn viên Park Bo Gum đang trở thành cái tên "gây sốt" trên màn ảnh nhỏ nhờ vai diễn Gwan Sik thời trẻ trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang được yêu thích Khi cuộc đời cho bạn quả quýt . Anh đã chinh phục trái tim khán giả bằng hình ảnh một chàng trai si tình, chung thủy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người vợ Ae Soon (do IU thủ vai) và những đứa con của mình.

Park Bo Gum hiện đang gây sốt với vai Gwan Sik trong bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt".

Màn thể hiện đầy cảm xúc và chân thực của Park Bo Gum đã trở thành một yếu tố then chốt, góp phần truyền tải trọn vẹn câu chuyện phim đầy ý nghĩa. Anh nhận được vô số lời khen ngợi cho lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế, chạm đến trái tim người xem qua từng ánh mắt, cử chỉ nhỏ nhất.

Đạo diễn Kim Won Seok từng ca ngợi Park Bo Gum là một diễn viên có nền tảng vững chắc, mang đến cảm giác ấm áp và đáng tin cậy, hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của vai diễn Gwan Sik. Không chỉ mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào và hài hước, nhân vật của Park Bo Gum còn khiến khán giả nghẹn ngào xúc động trong những phân cảnh đầy bi thương và mất mát.

Tuổi thơ sóng gió,15 tuổi gánh nợ thay bố

Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười tỏa nắng và vẻ ngoài điển trai của Park Bo Gum là một tuổi thơ chất chứa nhiều khó khăn và thiếu thốn tình cảm. Sinh năm 1993, là con út trong gia đình có ba anh chị em, Park Bo Gum từng có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy, được học piano từ nhỏ và có cơ hội du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi mẹ anh qua đời khi anh chỉ mới 10 tuổi, để lại một khoảng trống lớn và vết thương sâu sắc trong tâm hồn cậu bé.

Park Bo Gum trải qua tuổi thơ sóng gió khi mẹ mất sớm, trả nợ thay bố.

Chưa dừng lại ở đó, Park Bo Gum còn phải gánh chịu gánh nặng tài chính do người bố gây ra. Năm 2008, bố anh đã vay một khoản nợ khổng lồ để kinh doanh và đứng tên con trai chịu trách nhiệm. Lúc bấy giờ, Park Bo Gum chỉ mới 15 tuổi và hoàn toàn không hay biết về khoản nợ này. Việc kinh doanh thất bại đã đẩy số nợ lên đến 800 triệu won (tương đương gần 16 tỷ đồng).

Khi bố anh mất khả năng chi trả, các chủ nợ đã tìm đến Park Bo Gum. Vì còn là trẻ vị thành niên và không hề biết về khoản nợ, tòa án sau đó đã đưa ra phán quyết buộc anh phải trả 30 triệu won (hơn 588 triệu đồng). Dù phải gánh trên vai món nợ không thuộc về mình, Park Bo Gum vẫn luôn dành tình yêu thương và sự kính trọng cho bố.

Từ ước mơ ca hát đến "nam thần" màn ảnh

Ít ai ngờ rằng, ước mơ thuở ban đầu của Park Bo Gum không phải là trở thành một diễn viên mà là một ca sĩ. Anh bộc lộ năng khiếu ca hát và chơi piano từ khi còn nhỏ, và từng nỗ lực giảm cân để theo đuổi đam mê âm nhạc. Năm lớp 11, Park Bo Gum đã mạnh dạn tham gia các buổi thử giọng tại các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc như SM, JYP và YG, và đều nhận được lời mời thực tập.

Tuy nhiên, một ngã rẽ bất ngờ đã xảy ra khi anh quyết định ký hợp đồng với SidusHQ, một công ty chuyên quản lý diễn viên, bởi đây là công ty đầu tiên liên hệ với anh. Tại đây, Park Bo Gum đã khám phá ra tài năng diễn xuất tiềm ẩn của mình và quyết định chuyển hướng sang con đường diễn viên chuyên nghiệp.

Trước khi đến với nghiệp diễn xuất, Park Bo Gum có đam mê với âm nhạc.

Năm 2011, Park Bo Gum chính thức ra mắt khán giả với vai diễn Min Dong Hyun trong bộ phim điện ảnh "Blind". Sau đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác như Runway Cop, Wonderful Mama", Tomorrow Cantabile và nhiều tác phẩm khác. Thế nhưng, dấu ấn thực sự đưa tên tuổi Park Bo Gum đến gần hơn với khán giả chính là vai diễn Choi Taek trong bộ phim truyền hình đình đám "Reply 1988". Hình tượng chàng kỳ thủ Go hiền lành, trầm tính nhưng vô cùng đáng yêu đã giúp anh trở thành một trong những nam thần màn ảnh được săn đón nhất tại Hàn Quốc và trên toàn thế giới.

Sau thành công vang dội của Reply 1988, Park Bo Gum tiếp tục chinh phục khán giả bằng những vai diễn ấn tượng khác, đặc biệt là vai chính trong bộ phim cổ trang Mây hoạ ánh trăng (Love in the Moonlight) vào năm 2016. Không chỉ khẳng định tài năng diễn xuất, anh còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu tiên thể hiện ca khúc nhạc phim (OST) mang tên "My Person".

Ngay khi ra mắt, ca khúc này đã nhanh chóng tạo nên một "cơn sốt" và thống trị hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc lớn, đồng thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Gaon, chứng minh sức hút mạnh mẽ của Park Bo Gum trên cả hai lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc.

Nam diễn viên từng góp giọng cho nhạc phim "Mây hoạ ánh trăng".

Trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2020, Park Bo Gum thường xuyên xuất hiện trên các chương trình âm nhạc, khiến nhiều người hâm mộ thích thú và ngạc nhiên. Tại các buổi fanmeeting, nam diễn viên thường xuyên trình diễn các ca khúc cover, khiến fan "tan chảy" bởi giọng hát ngọt ngào.

Năm 2020, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Park Bo Gum quyết định nhập ngũ. Tuy nhiên, anh vẫn kịp hoàn thành ba dự án phim để phát sóng trong thời gian anh thực hiện nghĩa vụ quân sự, như một món quà dành tặng người hâm mộ. Sau khi xuất ngũ vào năm 2022, anh tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc bằng việc theo học Thạc sĩ ngành Âm nhạc tại Đại học Sangmyung.

Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty cũ, Park Bo Gum đã gây bất ngờ khi ký hợp đồng với The Black Label, một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc và chưa từng quản lý diễn viên. Park Bo Gum chia sẻ rằng anh muốn làm việc với những người mới trong các lĩnh vực mới, và đó là lý do anh chọn The Black Label. Nhiều người nhận xét rằng việc Park Bo Gum gia nhập The Black Label đã giúp anh phát huy tối đa tài năng của mình, không chỉ trong diễn xuất mà còn ở lĩnh vực âm nhạc.

Vướng tin đồn ''phim giả tình thật'' với Song Hye Kyo

Sự thành công trên màn ảnh cũng mang đến cho Park Bo Gum không ít tin đồn tình cảm. Sau Reply 1988 , anh vướng tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn Hyeri vì tương tác ăn ý trên màn ảnh. Thực tế, Hyeri hẹn hò bạn diễn Ryu Jun Yeol.

Sau đó, anh lại bị đồn hẹn hò với đàn chị Jang Na Ra, thậm chí có tin đồn cả hai sắp kết hôn, khiến cả hai công ty quản lý phải lên tiếng phủ nhận.

Ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của Park Bo Gum có lẽ là nghi vấn trở thành người thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Với những tương tác ăn ý trên màn ảnh, anh liên tục vướng tin đồn ''phim giả tình thật'' với bạn diễn.

Vốn là đàn em thân thiết của Song Joong Ki và từng đóng chung phim với Song Hye Kyo, Park Bo Gum bất ngờ bị truyền thông Trung Quốc đưa tin là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của cặp đôi "Song Song". Mặc dù cả ba diễn viên đều đã lên tiếng phủ nhận, tin đồn này vẫn gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.

Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và đối mặt với không ít tin đồn, Park Bo Gum vẫn luôn nỗ lực và chứng minh tài năng diễn xuất của mình qua từng vai diễn.

Sự thành công hiện tại với Khi cuộc đời cho bạn quả quýt một lần nữa khẳng định vị thế của anh là một trong những nam diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được khán giả yêu mến không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn bởi tài năng và sự chân thành trong từng vai diễn.