Khi nhắc đến ung thư, không ít người lập tức liên tưởng đến protein và cho rằng ăn nhiều thịt chính là nguyên nhân khiến khối u phát triển nhanh hơn. Quan điểm này nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại dễ gây hiểu lầm.

Cơ thể con người cần protein để duy trì sự sống, từ việc tái tạo tế bào đến phục hồi sau bệnh tật. Việc loại bỏ hoàn toàn protein, đặc biệt ở người lớn tuổi, người sau phẫu thuật hoặc có thể trạng yếu, không những không giúp phòng bệnh mà còn khiến sức khỏe suy giảm.

Vậy điều gì mới thực sự đáng lo?

Một số loại thực phẩm giàu protein

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có bằng chứng khoa học nào khẳng định protein trực tiếp “nuôi” tế bào ung thư. Vấn đề nằm ở loại thực phẩm chứa protein và cách chúng ta tiêu thụ mỗi ngày.

Chia sẻ trên báo VnExpress, TS.BS Trần Thị Minh Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM từng cho biết, Protein là dưỡng chất thiết yếu, kể cả với bệnh nhân ung thư. Điều quan trọng không phải là cắt bỏ hoàn toàn mà là lựa chọn nguồn protein lành mạnh, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối và đường.

Nói cách khác, thay vì “sợ protein”, bạn nên chú ý đến những nhóm thực phẩm đã được nhiều tổ chức y tế cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư khi tiêu thụ lâu dài.

1. Thịt chế biến sẵn - nguy cơ bị đánh giá thấp

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, thịt hộp… là những món ăn quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Sự tiện lợi khiến nhiều người sử dụng gần như mỗi ngày mà không nhận ra rủi ro.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quản như nitrit, cùng lượng muối và chất béo cao. Khi tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Điều đáng nói là không cần ăn quá nhiều. Chỉ một khẩu phần nhỏ mỗi ngày nhưng lặp lại trong thời gian dài cũng đủ tạo nên sự tích lũy nguy hiểm. Nhiều người nghĩ rằng “ăn ít thì không sao”, nhưng chính sự lặp lại hàng ngày mới là yếu tố đáng lo nhất.

Thịt chế biến sẵn dễ tăng nguy cơ ung thư

2. Thực phẩm nhiều đường - “kẻ giấu mặt” trong chế độ ăn

Đường không trực tiếp gây ung thư, nhưng lại tạo ra môi trường thuận lợi cho bệnh phát triển. Việc tiêu thụ quá nhiều đường dễ dẫn đến thừa cân, béo phì và viêm mãn tính - những yếu tố đã được chứng minh có liên quan đến nguy cơ ung thư.

Ngày nay, lượng đường không chỉ đến từ bánh kẹo mà còn ẩn trong trà sữa, nước ngọt, sữa chua có đường, cà phê pha sẵn hay các loại bánh mì công nghiệp.

Điểm nguy hiểm là nhiều người không nhận ra mình đang tiêu thụ quá mức. Mỗi ngày một chút, nhưng tích lũy lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa, làm tăng insulin và tạo điều kiện cho nhiều bệnh lý phát triển. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc “ăn một lần”, mà là thói quen lặp lại liên tục.

3. Thực phẩm nhiều muối - mối liên hệ ít ai ngờ

Không chỉ liên quan đến huyết áp, thực phẩm nhiều muối còn được cảnh báo có liên quan đến ung thư dạ dày, đặc biệt là các món muối chua, cá muối, thịt muối.

Việc ăn mặn kéo dài khiến niêm mạc dạ dày bị kích thích liên tục, làm tăng nguy cơ tổn thương và biến đổi tế bào.

Trong thực tế, nhiều người Việt có thói quen ăn mặn mà không nhận ra: từ món chính, canh, nước chấm đến đồ ăn vặt đều chứa lượng muối cao. Đáng chú ý, chế độ ăn nhiều muối thường đi kèm thiếu rau xanh và trái cây, khiến tổng thể dinh dưỡng mất cân bằng.

Việc đổ lỗi cho protein có thể khiến nhiều người vô tình loại bỏ những thực phẩm tốt như cá, thịt nạc, trứng, đậu… trong khi vẫn duy trì thói quen ăn uống không lành mạnh.

Các loại rau sẽ giúp bệnh nhân ung thư phục hồi sức khỏe sau khi hóa trị, xạ trị

Thực tế, phòng ngừa ung thư không nằm ở việc “kiêng tuyệt đối” một chất dinh dưỡng, mà là xây dựng chế độ ăn cân bằng:

- Ưu tiên protein lành mạnh từ cá, đậu, thịt nạc

- Tăng cường rau xanh, trái cây tươi

- Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

- Giảm đồ ngọt và đồ ăn quá mặn

Tóm lại, không có loại thực phẩm nào “nuôi” tế bào ung thư một cách trực tiếp như nhiều người vẫn nghĩ. Điều đáng lo hơn chính là những thói quen ăn uống lặp lại mỗi ngày mà chúng ta dễ dàng bỏ qua.

Thay vì lo sợ protein, hãy chú ý đến chất lượng bữa ăn và cách lựa chọn thực phẩm. Đôi khi, chỉ cần giảm một ít xúc xích, bớt một ly trà sữa hay ăn nhạt hơn mỗi ngày cũng đã là bước tiến lớn cho sức khỏe lâu dài.